Wisin revela que pensó en el suicidio tras sufrir la muerte de su hija

El reguetonero boricua Wisin abrió su corazón como pocas veces en una entrevista que otorgó a Rodner Figueroa, en donde ambos hablaron sobre diversos capítulos de su vida, incluida la dolorosa muerte de Victoria Yireh, su hija.

El intérprete y el fashionista conversaron sobre este tema en el podcast ‘Cara a Cara con Rodner’, en donde el nacido Cayey se sinceró sobre lo mal que la pasó tras la partida de su hija, quien falleció en septiembre del 2016 con tan solo un mes de nacida.

En la plática, con duración de más de 50 minutos, Wisin compartió que tras la irreparable pérdida llegó a pensar en quitarse la vida.

“Sé que hay mucha gente que está tomando decisiones incorrectas o que han pensando hasta en quitarse la vida, que yo en un momento dado lo pensé con lo de Victoria”, se le oye decir en un fragmento de su conversación.

Tras sorprender con su testimonio, el intérprete de ‘Escápate Conmigo’ detalló que hubo un momento en que sintió que lo que pasó con su hija fue por su culpa, por lo que no le encontraba sentido a seguir viviendo.

“Llegan esos pensamientos negativos a tu mente de: ‘Pasó por decisiones tuyas’, ‘el que debes morirte eres tú’, todo eso llega a tu mente. El ataque más grande y más nuclear que hay es el ataque de la oscuridad a la mente de una persona que está débil emocionalmente, porque vas a tomar decisiones que van a ir en contra de ti y de los tuyos”, continuó el artista.

A pesar de que todo parecía indicar que su mundo se le derrumbaba, Wisin encontró el consuelo de la mano de Dios y de Yomaira Ortiz, su esposa.

“Mi señora y Dios. Mi señora era la que me apoyó, la que me sacó, la que me dio la mano”, relató.

A pesar de que en un inicio le costó demasiado asimilar la muerte de su hija, quien nació con la malformación cromosónica trisomía 13, Wisin admitió que ese capítulo de su vida generó un cambio profundo en él, por lo que desde hace casi una década es alguien totalmente diferente.

“Era un proceso necesario para yo poder cambiar mi brújula, cambiar mi norte. Yo tenía tantas bendiciones al frente que no veía mis bendiciones, yo estaba ciego. Aprendí a darles abrazos a mis hijos, poder hablar con ellos, valorar lo que tenemos”, continuó con ese tema, a la vez de asegurar que algún día se reencontrará con la pequeña Victoria Yireh: “Estoy seguro de que la voy a volver a ver”, concluyó.

