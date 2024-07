El ex de Juan Gabriel quiso suicidarse tras la muerte del cantante

A unas semanas del octavo aniversario luctuoso de Juan Gabriel, el cantante español Jas Devael, que se hace llamar ahora Santaella, reveló que estuvo comprometido con El divo de Juárez, y que tras la muerte de éste pensó en el suicidio.

En una entrevista con Marco Antonio Silva para el programa “Todo Para La Mujer”, el malagueño habló al respecto: “(Llegué a) pensar en el suicidio. Pues imagínate, llegar con 18 años a México, sin familia, solamente tener al lado a Juan Gabriel, que en el 2016 se va, todo eso tan bonito que había, toda esa protección…aunque yo ya volaba desde muchos años atrás solo”.

Santaella comentó que, cuando él lo considere conveniente, dará a conocer imágenes que muestran que estuvo comprometido con Juan Gabriel: “Lo voy a hacer con fotos, con videos. Fue una parte de mi vida. Yo sí tengo pruebas; yo no voy a decir: ‘Me pidieron matrimonio y ahí quedó en el aire ¿no?’ Me pidieron matrimonio y hay video; me llevaron aquí y hay video. ¿Que hay anillo? Hay video y hay fotos. Así que algún día, cuando esté bien de salud al cien por cien, con mucho gusto lo voy a hacer”.

El cantante, cuyo nombre completo es Juan Antonio Santaella Gordillo, no cree que Juan Gabriel haya querido casarse con cantantes a las que apoyó: “Me río cuando dicen por ahí que le pidió matrimonio a Isabel Pantoja, a Aída Cuevas…pero bueno, es muy fácil hacer ese tipo de comentarios, y más cuando él no está. Yo tengo los videos, así que los videos saben. Algún día será bonito contar mi historia. Una historia de amor donde la gente va a ver. Tanto que criticaron de diferencias de edades y de tanta cosa, lo van a ver plasmado en fotos y videos”.

Santaella (quien también le dijo a Silva que tiene canciones inéditas que le escribió Juan Gabriel) agregó que en su relación con el cantante mexicano hubo momentos buenos y malos. “Te puedo decir mil cosas bonitas, te puedo decir mil cosas agridulces ¿no? ¿Quién podría decir que Juan Gabriel era inseguro? Lo era. ¿Que Juan Gabriel no era celoso? El triple de celoso, lo era. ¿Posesivo? Lo era, pero yo creo que también, dentro de toda esa luz que brillaba, no dejaba de ser un ser humano”.

