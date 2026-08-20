Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 20 al 26 de agosto

Viernes 21

Fiesta para Dudamel en el Bowl

Como parte de la serie de conciertos, Celebrating Gustavo at the Bowl, que rinde homenaje al legado de Gustavo Dudamel como Director Musical y Artístico de la LA Phil, tendrá lugar la Gustavo’s Fiesta, que reúne a un grupo de figuras latinas de primera línea, entre ellos a los Tigres del Norte —que estarán acompañados por la Filarmónica de Los Ángeles, que conducirá Dudamel—, Lila Downs, La Sonora Dinamita, Los Panchos y otros. El concierto tendrá lugar en el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles). Viernes 21 de agosto a las 8 pm. Boletos desde $44. Informes hollywoodbowl.com.

Foto: Cortesía

Halloween en Disneyland

La temporada de brujas comienza en el resort de Disneyland (1313 Disneyland Dr., Anaheim) con la Halloween Time, que incluye entretenimiento en la Plaza de la Familia, en Disney California Adventure, los personajes del parque con trajes especiales para la ocasión, un menú disponible solo en estas fechas y más. Del viernes 21 de agosto al 31 de octubre. Boletos desde $104. Informes disneyland.com.

Foto: Disney Crédito: Christian Thompson/Disneyland Resort | Disney

Conciertos gratuitos en parques de Los Angeles

El Departamento de Parques y Recreación del Condado de Los Ángeles lanza su primera serie oficial de conciertos gratuitos de verano en la historia de los parques del condado. Bajo el lema Sounds of LA County, los 108 shows de géneros como R&B, hip hop, jazz, reggae, indie y otros, se presentan en 27 parques. Se realizan de hoy jueves al sábado 22 de agosto de 6 a 9 pm. Todos los conciertos son gratuitos. Informes sobre la lista de parques en soundsoflacounty.com.

Foto: Archivo

Omar Courtz en el Kia

Uno de los nuevos valores de la música urbana y el reguetón, Omar Courtz, trae al Kia Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood) su tour Por si mañana no estoy. Viernes 21 de agosto a las 8 pm. Boletos desde $49. Informes ticketmaster.com.

Foto: Cortesía

Folklórico Esperanza en el Kidspace

La Sunset Music Series en el Kidspace Museum (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena) presenta el Ballet Folklórico de Esperanza, que a través de sus pasos explora las culturas de México. Viernes 21 de agosto a las 8 pm. Boletos desde $15. Informes kidspacemuseum.org.

Foto: Archivo

Tercera raíz en el Ford

Tercera Raíz en el teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd., East, Los Angeles) es un show que rinde homenaje a las contribuciones de la diáspora africana a la cultura mexicana. Con el ballet folklórico Grandeza Mexicana, Souly Dance Arts, Mariachi Tesoro de San Fernando y otros. Viernes 21 de agosto a las 8 pm. Boletos desde $75. Informes theford.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Ricardo Montaner en el Peacock

Ricardo Montaner está recorriendo varias ciudades de Estados Unidos con el tour El último regreso, que llegará al teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles). El cantante está recaudando fondos para ayudar a Venezuela luego de los terremotos que se registraron en ese país. Viernes 21 de agosto a las 8 pm. Boletos desde $73. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: Mezcalent

Sábado 22

La serie de conciertos Grand Perfomances, que tiene lugar cada año en la California Plaza (350 S. Grand Ave., Los Angeles) presentará Ritchie Forever: An Ode to an American Dreamer, un show que celebrará la vida y el legado del artista chicano de rocanrol, Ritchie Valens. Sábado 22 de agosto a las 6 pm. Evento gratuito. Informes grandperformances.org.

Foto: Farah Sosa

Tour sobre efectos especiales en el Academy

Inside Bong Joon Ho: Creature Effects with Andrew Roberts, que tendrá lugar en el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) es un recorrido de 30 minutos con el supervisor de efectos especiales y gobernador del museo, Andrew Roberts, en el que revela la forma en que los efectos especiales pueden crear o mejorar las criaturas en la pantalla. Sábado 22 de agosto a las 2 pm. Boletos desde $10. Informes academymuseum.org.

Proyección de Cars en el Norton Simon

La Film Series: On Route 66, que celebra los 100 años de la Ruta 66 en el museo Norton Simon (411 W. Colorado Blvd., Pasadena) presenta Cars, la cinta de Pixar que dirigió John Lasseter. Sábado 22 de agosto a las 4:30 pm. Gratis con el pago de entrada al museo; boletos desde $15; gratis menores de 18 años. Informes nortonsimon.org.

Foto: Disney Pixar

Foo Fighters en el Bowl

El evento, Celebrating Gustavo at the Bowl: Foo Fighters with the LAPhil and YOLA, también es parte de las fiestas de despedida del director musical de la LA Phil, Gustavo Dudamel. En esta ocasión, la banda de rock interpretará sus temas clásicos acompañados de la filarmónica y de la Orquesta Juvenil de Los Ángeles en el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles). Sábado 22 de agosto a las 8 pm. Boletos desde $266. Informes hollywoodbowl.com.

Crédito: agencia reforma

Domingo 23

Festival de libros en West Hollywood Park

El Los Angeles Kids Book Festival, que celebra la educación temprana, el bilingüismo y el multiculturalismo, regresa al West Hollywood Park (647 N. San Vicente Blvd., Los Ángeles) con actividades y entretenimiento para toda la familia. Domingo 23 de agosto de 9 am a 4:30 pm. Evento gratuito. Informes lakidsbookfestival.com.

Foto: Ryan Hartford

Martes 25

Yandel en la arena Crypto.com

Yandel está de gira con Sinfónico, y llegará a la arena Crypto.com (XX) para presentarla. El reguetonero interpretará temas de “Infinito”, su álbum más nuevo. Martes 25 de agosto a las 8 pm. Boletos desde $91. Informes ticketmaster.com.