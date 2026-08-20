China condena a cadena perpetua al fundador del gigante inmobiliario Evergrande
El magnate Xu Jiayin recibió la máxima pena por delitos financieros, mientras la inmobiliaria deberá pagar una millonaria sanción
Un tribunal chino condenó este jueves al fundador del gigante inmobiliario Evergrande, Xu Jiayin, a cadena perpetua por una serie de delitos que incluyen “fraude financiero” y multó al grupo con más de $2,000 millones de dólares.
Antes la principal empresa de bienes raíces del país asiático, Evergrande se ha convertido en símbolo de la crisis inmobiliaria que sigue afectando a la economía china, luego de décadas de rápida urbanización y el aumento de las condiciones de vida.
Su acceso al crédito se redujo drásticamente cuando el gobierno introdujo restricciones al endeudamiento excesivo y a la especulación. Finalmente, se declaró en quiebra en 2021 después de años de lucha por hacer frente a una enorme deuda.
Este jueves, un tribunal de la ciudad sureña de Shenzhen impuso al Grupo Evergrande y a su división inmobiliaria sanciones por un total de 15,820 millones de yuanes (unos $2,400 millones de dólares).