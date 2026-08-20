Horóscopo de hoy para Libra del 20 agosto de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 20 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
En este cuarto creciente deberás tener cuidado con el dinero, porque tenderás a gastar más de lo debido en actividades que no te convienen o en cosas que no necesitas. Busca una manera más eficaz de administrar e invertir tu capital. Tu subsistencia depende de las decisiones que tomes.
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Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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