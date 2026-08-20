Mujer de Florida es acusada de estafar a un adulto mayor y llevar $3,200 ocultos en su cuerpo a la cárcel

Una mujer de Florida fue arrestada luego de ser acusada de hacerse pasar por una representante bancaria para intentar estafar a un adulto mayor, en un caso que, según las autoridades, tuvo un giro inesperado cuando la sospechosa llegó a la cárcel.

Moniquie Love Turnbull, de 31 años y residente de Miami, fue detenida el lunes por agentes de la Oficina del Sheriff del condado Martin (MCSO), después de que supuestamente acudiera a la vivienda de una persona de la tercera edad haciéndose pasar por empleada del banco de la víctima.

Según las autoridades, Turnbull le dijo al adulto mayor que su cuenta bancaria había sido comprometida y trató de obtener su tarjeta de débito o crédito bajo el argumento de que debía deshacerse de ella.

La víctima sospechó de la situación y se comunicó con las autoridades.

Mientras los agentes investigaban el caso, recibieron además una segunda denuncia en la que Turnbull era identificada como posible sospechosa de un hecho similar, informó la oficina del sheriff.

Fue detenida cerca de la Interestatal 95

Los agentes localizaron a Turnbull mientras conducía cerca de la Interestatal 95, antes de que pudiera abandonar el condado Martin.

La mujer fue detenida durante una parada de tráfico, procedimiento que quedó registrado por las cámaras corporales de los agentes.

Turnbull enfrenta cargos por esquema para defraudar, uso ilegal de un dispositivo de comunicación bidireccional y uso fraudulento de una tarjeta de crédito o débito sin consentimiento cuando la víctima tiene 60 años o más.

Pero la investigación tomó un nuevo rumbo después de que la sospechosa fuera trasladada a la cárcel.

Autoridades encontraron $3,200 ocultos en su cuerpo

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del condado Martin, durante el ingreso de Turnbull al centro de detención los funcionarios encontraron $3,200 en efectivo ocultos dentro de su cuerpo.

Las autoridades no han determinado hasta ahora de quién provenía el dinero.

“No está claro a quién le quitaron el dinero, pero por ahora está contabilizado y sellado como evidencia”, informó la oficina del sheriff en una publicación en redes sociales.

El efectivo fue colocado en una bolsa de evidencia mientras continúa la investigación.

Turnbull enfrenta ahora un cargo adicional por introducción de contrabando en una prisión.

Su fianza fue fijada en $500,000, según las autoridades.

El sheriff alerta sobre estafas contra adultos mayores

Tras el arresto, la Oficina del Sheriff del condado Martin aprovechó el caso para advertir a la población, especialmente a los adultos mayores, sobre una modalidad de fraude en la que los delincuentes se presentan en las viviendas haciéndose pasar por representantes de bancos, instituciones financieras, organismos gubernamentales u otras organizaciones.

Las autoridades recomendaron no entregar tarjetas bancarias, dinero en efectivo, oro u otros objetos de valor a personas que se presenten inesperadamente en una vivienda con ese tipo de argumentos.

También aconsejaron no permitirles el ingreso al domicilio y comunicarse con las autoridades si existe sospecha de una estafa.

La investigación sobre el origen de los $3,200 y la posible participación de Turnbull en otros casos similares continúa.

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