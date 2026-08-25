Clínica móvil vacuna a niños en Los Ángeles para que puedan ir a la escuela

Eileen Granados, madre del niño afrosalvadoreño, Ethan Sinclair, de 4 años, inventaba cualquier historia para atraer la atención de su hijo, antes de que el enfermero Craig Romero le aplicara varias vacunas durante su visita a una clínica móvil de salud de Cedars-Sinai en la escuela primaria de la calle 74, en el sur-centro de Los Ángeles.

“Eres muy valiente, ¿verdad?… También eres un guerrero, ¿verdad?”. La madre decía y el niño volteaba hacia ella. El pequeño solo asentía.

“¡Mira la cámara! ¡Te van a tomar una foto!”, le indicaba al niño para que Ethan no concentrara su atención en las jeringas. “¿Viste que todo fue fácil?”. Ethan sonrió y revisó las banditas que le habían colocado en ambos brazos.

Ethan recibió tres vacunas: DTaP (tétanos, difteria y tos ferina), que lo protegerá contra enfermedades bacterianas; la MMR, conocida como la vacuna triple vírica que protege contra el virus del sarampión, paperas y rubéola, además de la vacuna contra la varicela.

Annie Greiner, enfermera de Cedars-Sinai, ausculta al niño Ethan Sinclair antes de aplicarle sus vacunas en una escuela de Huntington Park. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Ethan Sinclair ha sido inscrito en las clases de prekínder de una escuela de Huntington Park, a donde su madre lo llevó para vacunarlo.

“Decidí traerlo para que no le peguen esas enfermedades, y, si le van a dar, que no sean tan fuertes”, comentó la mamá. “También no exponemos a otros niños a que se enfermen si no los vacunamos a tiempo, y hasta uno, como adulto, debe vacunarse cuando sea requerido”.

Si bien el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) ya no exige la vacuna contra el COVID-19 para empleados, contratistas, voluntarios o estudiantes, sí la recomienda. No obstante, el estado de California sigue exigiendo las vacunas escolares rutinarias para la admisión de estudiantes: polio, DTaP, MMR y varicela, salvo que se cuente con una exención médica válida.

Servicios en zonas desfavorecidas

Hasta ese plantel escolar viajó personal sanitario de la clínica médica móvil COACH (Community Outreach Assistance for Children’s Health) for Kids de Cedars-Sinai que se dedica a atender las necesidades médicas, de salud conductual y comunitarias inmediatas de pacientes pediátricos en el sur de Los Ángeles, zona que históricamente ha carecido de servicios adecuados.

La asistencia de extensión comunitaria para la salud infantil (COACH for Kids) ofrece atención médica de transición y servicios de apoyo social gratuitos, al tiempo que conecta a los pacientes y a sus familias con servicios de salud integrales y de calidad, así como con otros recursos comunitarios.

Equipo médico de la clínica móvil de Cedars-Sinai. Ellos acudieron a una escuela en Huntington Park para vacunar a niños y protegerlos en el inicio del ciclo escolar.

Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Los servicios gratuitos se prestan en la comunidad de lunes a jueves, entre las 9:00 a. m. y las 3:00 p. m., y periódicamente los fines de semana. Entre los lugares donde se ofrece atención se incluyen escuelas, centros religiosos, complejos de vivienda pública, centros del programa WIC (para mujeres, bebés y niños), centros Head Start y otras agencias comunitarias.

Los servicios se brindan dentro del área de servicio de beneficios comunitarios de Cedars-Sinai, que abarca las zonas de Central y South Los Angeles, Watts y Crenshaw.

“Creo que es una gran experiencia de enfermería”, declaró Craig Romero, el enfermero encargado de administrar las vacunas a los niños. “Ayudas a las personas desfavorecidas que no tienen recursos o los tienen limitados y les brindas el mejor servicio posible”.

Con 10 años de experiencia en enfermería, Romero, un joven adulto, también actúa como si fuera un psicólogo y, de hecho, con el tono de su voz tranquiliza a los niños antes de inyectarlos.

En su rostro es visible que lo pasa mal cuando aplica una vacuna: “Bueno, me duele un poco, pero sé que es por su bien. Los estoy ayudando. Puede que sientan un dolor pasajero —unos minutos, cinco minutos—, pero sé que estoy generando un efecto protector a largo plazo para ellos”.

En el interior de la clínica médica móvil COACH, Annie Greiner, enfermera especializada e instructora con 25 años de carrera, también se encarga de realizar las revisiones físicas de los niños y las madres de familia, como Eileen Granados, quien la considera una “superheroína” por el trato que da a los niños.

“Me siento muy bien; es un trabajo sumamente gratificante y es la misión de mi vida”, dijo Greiner. “Estoy muy agradecida de estar aquí, de poder servir a la comunidad durante tantos años y de marcar una diferencia en la salud de los niños”.

Añadió que la temporada de regreso a clases y los dos meses siguientes son la época de mayor actividad.

“Trabajamos con los niños y los padres para ayudarlos a calmarse; nuestras enfermeras son expertas en tranquilizar a los niños. Y, en general, se portan muy bien, especialmente los más pequeños… a veces los niños de 11 o 12 años tienen más miedo”.

La campaña de vacunación de Cedars-Sinai es valorada por las familias, sobre todo porque en los primeros seis meses y medio de 2026 California registró 52 casos de sarampión, una enfermedad más fuerte e intensa que puede afectar a niños y adultos, y que causa fiebre muy alta, tos fuerte, moquillo y ojos muy rojos o llorosos. A veces aparecen manchitas blancas en la boca.

Los expertos en salud aconsejan a las personas que revisen sus registros de vacunación, ya que se requieren dos dosis de la vacuna MMR (sarampión, paperas y rubéola) para que el cuerpo humano reciba una protección de aproximadamente el 97% contra la enfermedad.

Lamarr Hall, de 5 años, también fue vacunado contra el sarampión y otras enfermedades por el personal del programa COACH for Kids en el sur-centro de Los Ángeles. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Los casos de sarampión

El debate sobre la vacunación surgió en un momento en que los brotes de sarampión alcanzaron niveles alarmantes en Estados Unidos: 2,777 casos confirmados, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El interés en el tema de vacunación creció mientras las escuelas de California y entidades como Cedars-Sinai trabajan para aumentar las tasas de vacunación infantil tras un descenso constante que las situó por debajo de los niveles previos a la pandemia.

En el año escolar 2024-2025, 428 escuelas del estado fueron auditadas debido a sus bajas tasas de vacunación. Estos centros educativos fueron señalados porque presentaban más del 10% de alumnos de kínder o de séptimo grado sin todas las vacunas requeridas, según informó EdSource.

“Desde que nació mi hijo, me aseguré de que siempre tuviera sus vacunas”, declaró Asia Carmon, madre de Lamarr Hall, un niño de 5 años. “Es un requisito en todas las escuelas del estado de California. Así que, para que él pudiera asistir a la escuela, tuvo que ponerse las vacunas”.

Precisamente, una de las vacunas que recibió Lamarr fue contra el sarampión. Asia Carmon agregó que tanto las familias latinas como las afroamericanas deberían comprender la importancia de que sus hijos estén vacunados para prevenir infecciones.

“Mucha gente no toma eso en cuenta porque realmente no piensa en cómo afecta a sus hijos o a ellos mismos”, criticó. “Yo me sentiré 100% segura y mucho más tranquila sabiendo que mi niño tiene todas sus vacunas”.

La política de vacunación de California establece que los niños admitidos en escuelas públicas o privadas de educación primaria y secundaria deben estar inmunizados contra enfermedades comunes prevenibles con vacunas. Estas nueve enfermedades son difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis, hepatitis B, sarampión, paperas, rubéola (MMR) y varicela.

Por ley, las escuelas (desde el programa de transición al kínder o TK hasta el grado 12) están obligadas a garantizar que los estudiantes estén debidamente vacunados o en proceso de vacunación para asistir a clases.

“Prepararse para un año escolar exitoso comienza por proteger la salud de los niños”, afirmó el Dr. Arthur Cho, director médico de COACH for Kids.

“Nuestra campaña de vacunación para el regreso a clases lleva las vacunas recomendadas directamente a las comunidades a las que servimos, facilitando así que las familias preparen a sus hijos para las aulas”.

Al final, tanto a Ethan Sinclair como a Lamarr Hall se les daría, como premio por su valentía, una hamburguesa con papas fritas.

Calendario de COACH for Kids

Calendario de agosto de la unidad médica móvil. Todas las clínicas funcionan de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. Permanecen cerradas de 12:00 p. m. a 1:00 p.m.

26 de agosto

Raymond Avenue Elementary School

7511 Raymond Ave., Los Angeles, CA 90044

27 de agosto

99th Street Elementary School

9900 Wadsworth Ave., Los Angeles, CA 90002

31 de agosto

Nevin Avenue Elementary School

1569 E. 32nd St., Los Angeles, 90011