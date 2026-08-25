Dallas: el tiempo para hoy martes 25 de agosto

Este martes 25 de agosto se espera que la temperatura en Dallas, Texas, aumente hasta un máximo de 108 grados Fahrenheit (42ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y se prevé escasa nubosidad. Además, las predicciones estiman ráfagas de viento de hasta 14.91 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 84 grados Fahrenheit (29ºC), con una probabilidad de precipitación del 5%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 11.18 millas por hora.

La sensación térmica o “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 106ºF (41ºC) de máxima y 106ºF (41ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 110 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:57 h y el crepúsculo será a las 20:01 h. Durante el día habrá 13 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que tendremos pocas nubes con poca probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 81 y los 104 grados Fahrenheit (27 y 40 grados Celsius). Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 25% por la mañana, 20% por la tarde y 25% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar cada día nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura 3 meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para finalizar, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes comprendido en este periodo con más lluvias, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

No te pierdas las novedades del clima en Dallas en https://laopinion.com/tema/clima-en-dallas/.