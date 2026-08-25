Lo peor que hace cada signo del zodiaco en una cita, según encuesta

¿Los signos del zodiaco pueden revelar algunas pistas sobre la forma en que nos comportamos cuando conocemos a alguien?

Aunque la astrología no determina por completo la personalidad ni las decisiones de una persona, una reciente encuesta quiso descubrir si existen patrones curiosos entre los distintos signos a la hora de salir en una cita.

Una encuesta efectuada a 1,000 personas con respecto a los signos del zodiaco, reveló cuáles son los peores hábitos de cada uno en las citas.

Según los resultados recogidos por sitios como Vice.com y efetuados por We-Vibe, cada signo mostró una tendencia diferente.

Algunos destacaron por su impulsividad, otros por su curiosidad y algunos sorprendieron por tener comportamientos mucho más directos o reservados de lo que suele pensarse.

Aries

Aries lideró una de las categorías más incómodas del estudio: el ghosting.

El 42.4% de los encuestados de este signo admitió haber desaparecido de la vida de alguien sin dar explicaciones, la cifra más alta entre los doce signos.

Tauro

Tauro fue el signo más propenso a buscar información sobre su cita en Google antes de conocerla.

El 25.6% reconoció haberlo hecho, lo que refleja su necesidad de sentirse seguro antes de involucrarse en una situación nueva.

Géminis

Géminis apareció en varias categorías del estudio. El 20.2% admitió buscar información sobre sus citas en Google, el 16.7% reconoció haber investigado a una expareja mediante otra cuenta y el 17.9% señaló que ha enviado mensajes a otra persona que le interesa mientras estaba en una cita.

Cáncer

Cáncer protagonizó uno de los resultados más irónicos de la encuesta. El 47.8% de los encuestados de este signo afirmó haber sido víctima del ghosting, la cifra más alta del estudio.

Leo

Leo, por su parte, lideró tres categorías. El 43.2% indicó haber tenido sexo en la primera cita, mientras que el 32.1% admitió preguntar sobre el número de parejas sexuales de la otra persona.

Además, el 27.2% reconoció haber enviado mensajes a alguien más durante una cita.

Virgo

Virgo encabezó la categoría de personas que admitieron haber fingido orgasmos, con un 34.1%.

La cifra resulta curiosa para un signo tradicionalmente asociado con los altos estándares, la precisión y la atención a los detalles.

Libra

Libra, mientras tanto, registró el mayor índice de experiencias consideradas como errores o malas decisiones en las citas, con un 31.6%.

Para un signo que suele estar relacionado con la armonía, el equilibrio y la importancia de causar una buena impresión, este tipo de comportamiento puede convertirse rápidamente en una señal de que la conexión no tiene futuro.

Escorpio

Escorpio destacó por todo lo contrario. Fue el signo menos propenso a salir con alguien principalmente para obtener comida o bebida gratis, con apenas 5.9%.

También estuvo entre los menos propensos a mantener una relación únicamente para recibir atención.

Sagitario

Sagitario lideró varias categorías que revelan su complicada relación con los límites y el compromiso.

El 21.6% señaló haber terminado una relación porque la otra persona compartió demasiada información personal demasiado pronto.

Además, el 19.3% admitió haber salido con alguien por comida o bebida gratis y la misma proporción reconoció haber mentido sobre ciertos detalles personales.

Capricornio

Capricornio mostró una actitud mucho más pragmática. Registró bajos porcentajes de búsqueda en Google antes de una cita y de enviar mensajes a otra persona mientras está con alguien.

Su enfoque parece estar relacionado con una pregunta sencilla: si la cita no tiene potencial, ¿para qué invertir más tiempo y energía?

Acuario

Acuario, en cambio, encabezó la categoría de quienes utilizan cuentas falsas o secundarias para investigar a sus exparejas. El 18% admitió haberlo hecho.

El dato resulta especialmente llamativo para un signo con fama de ser racional y emocionalmente independiente.

Piscis

Piscis cerró la encuesta con algunos de los resultados más inesperados. Fue uno de los signos menos propensos tanto a hacer ghosting como a sufrirlo.

Sin embargo, ocupó el segundo lugar entre quienes afirmaron haber tenido sexo en la primera cita, con un 42.5%.

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