San Antonio, Texas: el tiempo para hoy martes 25 de agosto

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este martes 25 de agosto. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio se espera escasa nubosidad. Se espera una temperatura máxima de 104 grados Fahrenheit (40ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 77 grados Fahrenheit (25ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del sudeste, que rondará los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1016.6 hPa, una medición que irá en aumento. Tendremos el amanecer a las 07:08 h y el atardecer será a las 20:04 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 2%. La temporada de lluvias en San Antonio inicia de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevé escasa nubosidad con poca probabilidad de lluvias. Las temperaturas variarán entre los 79 y los 104 grados Fahrenheit (26 y 40 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Conoce una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe popular por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La ciudad posee un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

En verano, la temperatura puede llegar los 100° F, por lo que es importante protegerse de la deshidratación y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves, con una media de unos 50° F.

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