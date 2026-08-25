Wisin formaliza su “Universidad del Perreo” con el lanzamiento de un álbum

El reguetonero puertorriqueño Wisin llevó la narrativa del movimiento urbano a un nuevo nivel al anunciar el lanzamiento de su próximo álbum de estudio titulado “La Universidad del Perreo”.

La producción discográfica, que estará disponible en todas las plataformas digitales el próximo 4 de septiembre, constituye el eje temático de una ambiciosa plataforma educativa y cultural diseñada para honrar la trayectoria del género.

El artista, conocido en la industria de la música latina como “El Sobreviviente”, confirmó que el proyecto trascenderá las producciones musicales convencionales.

Damas y caballeros, bienvenidos a la UNIVERSIDAD DEL PERREO



Haz PRE-SAVE del álbum ahora mismo en el link de la bio.? pic.twitter.com/5uRWH8cYlI — W (@wisin) August 24, 2026

A través de un comunicado y publicaciones en sus redes sociales donde se autodenominó “decano”, el cantante precisó que el disco es apenas la primera fase de un ecosistema que integrará cursos certificados, asignaturas especializadas e interacciones inmersivas dirigidas a los seguidores del movimiento urbano.

El impacto inicial del anuncio convocó a más de dos millones de personas inscritas a nivel global. De acuerdo con el puertorriqueño, las matrículas para esta experiencia pedagógica y conceptual continúan abiertas. Las primeras ciudades confirmadas para albergar estas actividades presenciales y virtuales incluyen San Juan (Puerto Rico), Miami (Estados Unidos), Bogotá (Colombia) y Ciudad de México.

Entre los contenidos académicos y asignaturas informales contemplados dentro del proyecto figuran cátedras como Ritmo aplicado, Historia del reguetón y Epistemología del flow. A través de una plataforma tecnológica exclusiva, los inscritos podrán participar en talleres, acceder a certificados oficiales de finalización y formar parte de encuentros reservados únicamente para la comunidad de estudiantes.

El veterano intérprete de éxitos como “Rakata”, “Pam Pam” y “Sexy Movimiento” reafirmó que el propósito primordial de la Universidad del Perreo es otorgar al reguetón el nivel de rigor académico y el respeto cultural que merece tras décadas de evolución. El género, que nació en barrios marginales y enfrentó intentos de censura en sus inicios a finales de los años ochenta, se ha consolidado como un fenómeno global determinante en la industria.

Con el inicio del proceso de reserva previa del álbum musical, Wisin instó a sus fanáticos a prepararse para esta nueva etapa: “Las clases apenas comienzan”.

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