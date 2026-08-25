Wisin formaliza su “Universidad del Perreo” con el lanzamiento de un álbum
El referente urbano estrenará su disco el 4 de septiembre como pilar central de una iniciativa conceptual que integrará música y formación académica
El reguetonero puertorriqueño Wisin llevó la narrativa del movimiento urbano a un nuevo nivel al anunciar el lanzamiento de su próximo álbum de estudio titulado “La Universidad del Perreo”.
La producción discográfica, que estará disponible en todas las plataformas digitales el próximo 4 de septiembre, constituye el eje temático de una ambiciosa plataforma educativa y cultural diseñada para honrar la trayectoria del género.
El artista, conocido en la industria de la música latina como “El Sobreviviente”, confirmó que el proyecto trascenderá las producciones musicales convencionales.
A través de un comunicado y publicaciones en sus redes sociales donde se autodenominó “decano”, el cantante precisó que el disco es apenas la primera fase de un ecosistema que integrará cursos certificados, asignaturas especializadas e interacciones inmersivas dirigidas a los seguidores del movimiento urbano.
El impacto inicial del anuncio convocó a más de dos millones de personas inscritas a nivel global. De acuerdo con el puertorriqueño, las matrículas para esta experiencia pedagógica y conceptual continúan abiertas. Las primeras ciudades confirmadas para albergar estas actividades presenciales y virtuales incluyen San Juan (Puerto Rico), Miami (Estados Unidos), Bogotá (Colombia) y Ciudad de México.
Entre los contenidos académicos y asignaturas informales contemplados dentro del proyecto figuran cátedras como Ritmo aplicado, Historia del reguetón y Epistemología del flow. A través de una plataforma tecnológica exclusiva, los inscritos podrán participar en talleres, acceder a certificados oficiales de finalización y formar parte de encuentros reservados únicamente para la comunidad de estudiantes.
El veterano intérprete de éxitos como “Rakata”, “Pam Pam” y “Sexy Movimiento” reafirmó que el propósito primordial de la Universidad del Perreo es otorgar al reguetón el nivel de rigor académico y el respeto cultural que merece tras décadas de evolución. El género, que nació en barrios marginales y enfrentó intentos de censura en sus inicios a finales de los años ochenta, se ha consolidado como un fenómeno global determinante en la industria.
Con el inicio del proceso de reserva previa del álbum musical, Wisin instó a sus fanáticos a prepararse para esta nueva etapa: “Las clases apenas comienzan”.
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