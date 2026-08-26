Adolescente fue asesinada por su exnovio en Maryland: él se quitó la vida semanas después

Jada Sellers tenía 17 años y se preparaba para comenzar su último año de secundaria cuando su vida terminó abruptamente. La adolescente fue baleada poco después de la medianoche del 31 de julio en el bloque 700 de Lyndhurst Street, en Baltimore, Maryland, según documentos judiciales citados por CBS.

Las autoridades encontraron a Sellers con heridas de bala en el cuello y el abdomen. Fue trasladada a un hospital en condición crítica y permaneció internada durante casi dos semanas.

Murió rodeada de sus seres queridos a causa de las lesiones.

Los investigadores revisaron imágenes de cámaras de seguridad que mostraban a Sellers conversando con un hombre frente a una vivienda. Cuando la joven intentó marcharse a través de una puerta, el hombre presuntamente abrió fuego contra ella.

Personas que conocían a la adolescente y testigos posteriormente identificaron al sospechoso como Christian Hursey, su exnovio, de 18 años.

Hursey murió cuando la Policía llegó a su casa

Después de identificar a Hursey como principal sospechoso, los investigadores solicitaron una orden de registro para su vivienda en el condado de Baltimore.

El 20 de agosto, alrededor de las 8:30 p.m., agentes de la Policía de Baltimore y un equipo SWAT llegaron al domicilio para ejecutar la orden.

Según las autoridades, cuando los agentes se encontraban en el lugar escucharon un único disparo proveniente del sótano.

Hursey fue encontrado muerto dentro de la vivienda. Presentaba una herida de bala autoinfligida.

Su muerte ocurrió semanas después del ataque contra Sellers y antes de que pudiera enfrentar cargos por la muerte de la adolescente.

Mientras los investigadores reconstruyen lo ocurrido, la familia de Jada se prepara para despedirla.

La historia familiar de Hursey reveló otro asesinato

La investigación sobre Hursey llevó a los investigadores a revisar su pasado familiar y descubrió una historia marcada por violencia doméstica y armas de fuego.

Cuando Hursey tenía apenas cuatro años, su padre, Dominick Hursey, asesinó a su madre, Chinika, en abril de 2017.

Los documentos judiciales muestran que Chinika había solicitado repetidamente órdenes de protección contra su esposo y había advertido a las autoridades que temía que pudiera matarla.

En 2018, la fiscal del condado de Baltimore Robin Coffin recordó que Chinika había dejado constancia de sus temores.

“Chinika escribió que tenía miedo del acusado y que temía que él fuera a matarla”, señaló la fiscal.

Una de las órdenes de protección, emitida años antes del asesinato, exigía a Dominick mantenerse alejado de la misma dirección donde posteriormente ocurrió el crimen.

Los documentos describían episodios graves de violencia doméstica, incluido un incidente en el que Dominick supuestamente agarró a Chinika por un brazo, se lo retorció y la sujetó por el cuello contra un automóvil.

En aquella ocasión, según los registros, le habría dicho: “Voy a matarte”.

El 3 de abril de 2017, las amenazas se convirtieron en realidad. Según los documentos judiciales, las cámaras de seguridad captaron a Dominick rompiendo una ventana de la vivienda de Chinika mientras llevaba una máscara de hockey.

Luego le disparó tres veces en la parte posterior de la cabeza mientras ella dormía.

Después asesinó a Steven Campbell, pareja de Chinika, a quien disparó 12 veces.

Los registros judiciales señalan que Dominick intentó ocultar los asesinatos y llegó a tratar de responsabilizar a uno de sus hijos.

Posteriormente fue declarado culpable y permanece en prisión.

El caso llegó incluso a recibir atención internacional a través de una investigación de la BBC sobre las fallas que permitieron que personas acusadas de violencia doméstica conservaran acceso a armas de fuego.

Expertos advierten sobre el impacto de crecer rodeado de violencia

Adam Rosenberg, director ejecutivo del Center for Hope de LifeBridge Health, explicó a CBS que la exposición a la violencia puede incrementar el riesgo de que una persona termine convirtiéndose posteriormente en víctima o perpetrador.

“Es horrible que este niño que perdió a su propia madre por la violencia armada ahora esté repitiendo el ciclo”, afirmó Rosenberg.

La historia, sin embargo, no establece por sí misma que la violencia sufrida por Hursey durante su infancia haya causado directamente sus acciones posteriores.

Para la familia de Sellers, el vínculo entre ambos jóvenes hace que la pérdida resulte todavía más dolorosa.

“Jada pensó que era un verdadero amigo”

Hursey no era un desconocido para la familia de Jada. Había sido recibido en su casa y compartido comidas con ellos.

Heber Brown III, primo de Sellers, explicó que esa cercanía ha añadido una dimensión particularmente dolorosa al duelo.

“No solo lo conocíamos, sino que se sentaba a la mesa a comer con nuestra familia”, dijo Brown.

El familiar explicó que conocían parte de las dificultades que había atravesado la familia de Hursey.

“Es un tipo diferente de dolor. Es una carga diferente y el peso que viene con esta situación”, señaló.

Brown aseguró que Jada consideraba a Hursey un amigo. “Jada pensaba que era un verdadero amigo. Al final, no lo fue”.

Una estudiante que dejó huella en su escuela

La tragedia ha golpeado también a la comunidad educativa de Milford Mill Academy, donde Sellers se preparaba para comenzar su último año.

La adolescente era una estudiante destacada y participaba activamente en la vida de su escuela.

Se desempeñaba como vicepresidenta de la Asociación de Gobierno Estudiantil y tenía una especial pasión por el baile y las actividades de animación.

Kyra Hamond, una de sus maestras, la recordó por el impacto que tuvo en quienes la rodeaban.

“Por supuesto, nuestros corazones están afligidos, pero lo más importante es el impacto que ella tuvo en todos nosotros”, expresó.

La docente añadió: “La recordamos como una persona fuerte, una persona hermosa”.

Los familiares de Sellers se preparan ahora para despedir a una adolescente a la que describen como una estudiante brillante, líder y profundamente comprometida con su comunidad.

Su velatorio está previsto para el viernes y su funeral para el sábado.

Sigue leyendo:

–Sube a dos los muertos por la explosión de una casa de Maryland

–Hispano asesinado en Maryland tras una discusión con sus vecinos por sus perros

–Hallan un feto humano en el asiento de un autobús en Baltimore