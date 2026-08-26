Capturan en Las Vegas a sospechoso de aterrorizar a desconocidos en Filadelfia con una máscara

Un hombre acusado de acosar y aterrorizar a más de una docena de personas en Filadelfia mientras llevaba una máscara de Halloween fue detenido el martes en Las Vegas, informaron las autoridades.

Zymire Hughes, de 22 años, fue arrestado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service) y permanece detenido en el Centro de Detención del Condado de Clark mientras espera ser extraditado a Pensilvania.

Las autoridades localizaron al sospechoso en un complejo de apartamentos del sureste de Las Vegas, después de seguir sus movimientos desde que salió del área de Filadelfia.

“Esta noche, el miedo que un hombre llevó a la comunidad de Filadelfia llega a su fin”, declaró Robert Clark, subjefe supervisor de los U.S. Marshals, durante una conferencia de prensa.

Lo acusan de perseguir y amenazar a desconocidos

Los hechos investigados ocurrieron la mañana del 12 de agosto en la zona de Center City, en Filadelfia.

De acuerdo con la Policía, Hughes habría abordado a varias personas durante un período de más de 30 minutos mientras utilizaba una máscara descrita inicialmente como de estilo muñeca bebé de Halloween.

Las autoridades calculan que entre 15 y 16 personas pudieron haber sido víctimas de los episodios de acoso.

El capitán Jason Smith, de la Policía de Filadelfia, explicó que el sospechoso se acercaba a las personas e intentaba intimidarlas mientras llevaba la particular máscara, que también fue comparada con la utilizada por el personaje Chucky.

Uno de los casos quedó registrado por cámaras de vigilancia.

Según Smith, Hughes persiguió a una corredora de 40 años y supuestamente le preguntó: “¿Estás lista para morir?”

La mujer huyó mientras gritaba pidiendo ayuda. Durante la persecución, la víctima tropezó y sufrió una lesión que, según la Policía, fue grave.

Hughes habría abandonado Filadelfia días después

Los investigadores determinaron que Hughes salió del área de Filadelfia el 19 de agosto desde el aeropuerto Trenton-Mercer, ubicado en Ewing, Nueva Jersey.

Clark explicó que el sospechoso tomó primero un vuelo hacia Orlando, Florida, y posteriormente viajó a Las Vegas, Nevada.

Los alguaciles consiguieron localizarlo finalmente en un complejo residencial del sureste de Las Vegas.

Según las autoridades, Hughes reside en Las Vegas desde febrero, aunque mantiene vínculos familiares con Filadelfia.

El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, informó que Hughes era buscado por cargos que incluyen delitos graves y menores.

Krasner también pidió a cualquier persona que considere haber sido víctima del sospechoso que se comunique con las autoridades.

La investigación continúa mientras Hughes permanece bajo custodia en Nevada a la espera del proceso de extradición a Pensilvania.

Las autoridades no han informado si existen otras víctimas que todavía no hayan denunciado los incidentes.

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