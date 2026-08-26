Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy miércoles 26 de agosto en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este miércoles 26 de agosto de 2026 cerró con un valor de intercambio de 16.95 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 16.65 y 16.65 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en positivo a un precio de 16.95 pesos por dólar y la tendencia se mantiene en suba esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia se sitúa al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.82 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa en negativo tras el cierre de mercados. Su valor está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar invierte su evolución habitual y cotizó hoy a la baja. Luego de mantener ayer al alza, hoy su valor es de 450.21 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia a la baja y sus valores al cierre fueron de 58.07 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 16.95 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.82 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 450.21 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 58.07 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

A la hora de enviar dinero desde Estados Unidos, te recomendamos comparar precios: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Mira bien el país de destino, introduce el monto a enviar y calcula los costos.