Meta acuerda pagar más de $16,600 millones de dólares para resolver las demandas por adicción a redes sociales

Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, acordó pagar un máximo de $16,680 millones de dólares como parte de un acuerdo para resolver las demandas presentadas por varios estados de Estados Unidos, según un documento judicial publicado este miércoles.

Las autoridades acusaban a la compañía tecnológica de diseñar sus redes sociales para generar adicción entre los menores y de engañar al público sobre los peligros de sus plataformas, ignorar los daños causados a la salud mental y física de los jóvenes, y violar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar datos de menores.

Este acuerdo evita la celebración de un juicio federal en California, el cual agrupaba los reclamos de 29 estados.

Meta ha aceptado el acuerdo para evitar prolongar los litigios, pero niega estas acusaciones y cualquier responsabilidad.

El gigante de las redes sociales liderado por Mark Zuckerberg, además, se ha comprometido a implementar una serie de protecciones para los usuarios adolescentes (de 13 a 17 años) y menores de 13 años.

Meta acepta acuerdo para evitar prolongar los litigios sobre redes sociales. Crédito: Thibault Camus | AP

Entre estas medidas está: la verificación de edad y eliminar cuentas de menores de 13 años; el bloqueo por defecto las notificaciones y el acceso general a la aplicación (excepto los mensajes directos) durante la noche; un límite de uso diario por defecto de 2 horas; y un modo escolar en el que se silenciarán las notificaciones durante el horario lectivo.

Por último, los adolescentes recibirán notificaciones obligatorias tras 15, 60 y 90 minutos de uso continuo para incentivar que dejen de usar la aplicación.

El anuncio del acuerdo se produjo tan solo un día después de que el director de Instagram, Adam Mosseri, testificara en el juicio en California.

Se esperaba que el director ejecutivo de la empresa, Mark Zuckerberg, también prestara declaración en este proceso judicial.

Tras el anuncio del acuerdo, que aún requiere la aprobación de un juez, las acciones de Meta subieron más de un 3% en Wall Street. EFE

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