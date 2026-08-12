Meta enfrenta juicio por acusaciones de 29 estados por diseñar redes adictivas para menores

Meta enfrenta uno de los mayores desafíos legales sobre el impacto de las redes sociales en niños y adolescentes. Un tribunal federal de California inició la selección del jurado en el proceso que enfrenta a la empresa matriz de Instagram y Facebook con una coalición de 29 estados que la acusa de diseñar funciones para generar un uso compulsivo entre los menores y de ocultar los riesgos asociados con sus plataformas.

El juicio se desarrolla en Oakland y tiene como protagonistas iniciales a California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, los cuatro estados que llevan adelante esta fase del litigio federal. El proceso podría prolongarse entre seis y ocho semanas y representa uno de los primeros grandes juicios en Estados Unidos que busca determinar si las decisiones de diseño de una plataforma pueden hacer responsable a una empresa por los daños que sus productos provocan entre los usuarios jóvenes.

La demanda sostiene que Meta creó e implementó características destinadas a mantener a los menores durante más tiempo en Instagram y Facebook, pese a conocer los posibles efectos negativos sobre su salud y bienestar. Los estados también acusan a la compañía de haber engañado a padres y consumidores al minimizar los riesgos que sus plataformas podían representar para niños y adolescentes.

“Una de mis funciones más importantes como fiscal general es proteger a nuestros hijos de cualquier daño. Tal como alega nuestra demanda, Meta prioriza las ganancias sobre la seguridad de los niños y viola constantemente las leyes de protección al consumidor”, afirmó el fiscal general de California, Rob Bonta, antes del comienzo del juicio.

Una demanda que comenzó en 2023

El caso tiene su origen en una investigación de varios estados que cobró fuerza después de que la ex empleada de Facebook Frances Haugen revelara en 2021 documentos internos sobre el conocimiento que Meta tenía acerca de los posibles efectos de sus productos en los usuarios jóvenes.

En octubre de 2023, una coalición de fiscales generales presentó demandas contra Meta. La acusación federal que ahora llega a juicio sostiene que la compañía utilizó características de diseño y algoritmos para aumentar el tiempo y la atención de los menores en sus plataformas, al tiempo que conocía investigaciones internas y externas que advertían sobre problemas relacionados con el uso excesivo de las redes sociales.

Los estados también argumentan que Meta violó la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA) al recopilar información de usuarios menores de 13 años sin obtener el consentimiento requerido de sus padres. Esa legislación establece obligaciones específicas para los servicios en línea que recopilan información personal de niños.

En 2024, un juez federal rechazó el intento de Meta de desestimar el caso, lo que permitió que la demanda avanzara hacia el juicio.

La empresa volvió a sufrir un revés esta semana. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó una petición para retrasar el inicio del proceso. Un día antes, ese mismo tribunal permitió que avanzaran miles de demandas contra Meta, Google, TikTok y otras compañías, después de rechazar un intento de las empresas para obtener protección mediante la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996.

La empresa niega las acusaciones y sostiene que ha trabajado durante años para mejorar la seguridad de los adolescentes. Meta afirma que las demandas presentan de manera incorrecta sus esfuerzos para proteger a los usuarios jóvenes y que ha introducido herramientas de supervisión y restricciones diseñadas específicamente para adolescentes.

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