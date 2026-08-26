Una avalancha en la frontera entre Nepal y Tíbet deja más de 100 muertos y centenares de desaparecidos

Una repentina inundación que golpeó a Nepal y al territorio fronterizo de Tíbet a primera hora de este miércoles ha causado más de 100 muertos y cientos de desaparecidos, entre ellos más de 300 turistas extranjeros.

La información la suministró la policía, que indicó que las víctimas se registraron en los distritos de Rasuwa, Nuwakot, Dhading y Gorkha, al norte y el oeste de Katmandú, la capital de Nepal.

Por su parte, otros funcionarios locales que hablaron con la BBC advirtieron que el balance de víctimas puede ser superior, pues la magnitud de los daños “ha superado todo lo imaginable”.

Desde la Junta Nacional de Turismo de Nepal informaron que la mayoría de los desaparecidos se encontraba en las inmediaciones de Kailash Mansarovar, un monte de la cordillera del Himalaya ubicado en el Tíbet, territorio controlado por China, que es considerado sagrado por hindúes, budistas y otras confesiones religiosas, y donde esta semana está prevista la celebración de un festival.

“La cifra se está actualizando a medida que siguen llegando informes de los operadores turísticos que organizan viajes al Tíbet y participan en las operaciones de rescate”, afirmó Hikmat Singh Ayer, director ejecutivo interino de la junta.

Hasta ahora, las autoridades han reportado que entre los desaparecidos hay más de 133 ciudadanos de India, 47 de Estados Unidos, 12 británicos, entre ellos un niño de 13 años, ocho surcoreanos y así hasta totalizar al menos 26 nacionalidades.

El ejército nepalí, entre tanto, señaló que ha rescatado a 144 personas mediante el uso de helicópteros en distintas zonas del país.

“Es difícil evaluar los daños en este momento, pero es posible que tanto los daños como el número de víctimas sean considerables”, le dijo a la agencia Efe Rajaram Basnet, portavoz del ejército.

Desde China, los reportes también son alarmantes.

La cadena estatal china CCTV informó de que un deslizamiento de tierra en un paso fronterizo situado en el lado tibetano de la frontera causó “numerosas víctimas”.

Prakash MATHEMA / AFP vía Getty Images: La riada arrasó con viviendas, escuelas, carreteras e incluso una central hidroeléctrica en construcción.

Horas más tarde, la misma emisora señaló que tres personas habrían fallecido en el distrito tibetano de Gyirong a causa de los deslaves, mientras que unas 265 permanecían en paradero desconocido.

El presidente de China, Xi Jinping, instó a que se realicen operaciones de búsqueda “sin cuartel” para localizar a los desaparecidos y ordenó el envío de equipos de rescate a la zona afectada.

Lo que se sabe

La enorme riada ha arrasado pueblos, mercados, carreteras e incluso una central hidroeléctrica en construcción en el distrito de Rasuwa, fronterizo con el Tíbet y uno de los más golpeados.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a personas huyendo de las aguas, que arrasan casas y puentes. En otras, se observa cómo una ola de lodo y fango cubre un puesto de control chino.

Las autoridades no solo ignoran el paradero de cientos de peregrinos y turistas extranjeros, sino también el de unos 60 empleados del proyecto hidroeléctrico Langtang Khola, de 20 MW, en construcción, reportaron los medios estatales nepalíes.

“El proyecto estaba realizando trabajos de construcción de un túnel”, indicó la agencia.

“Las inundaciones causaron graves daños al proyecto”, se lee en el reporte.

El norteño distrito de Rasuwa alberga varios proyectos hidroeléctricos que buscan aprovechar la fuerza de sus caudalosos ríos para producir energía eléctrica.

Reuters: Una ola de lodo cubrió puesto en la frontera entre Nepal y China.

“Mi familia fue arrastrada ante mis ojos”

Los relatos de los sobrevivientes dejan clara la fuerza de la riada.

“Mis familiares fueron arrastrados por la riada ante mis propios ojos”, contó Kalpana Malla, residente del distrito nepalí de Nuwakot.

La mujer explicó que su padre, su madre, su hermana y los hijos de esta no pudieron hacer nada para salvarse de las aguas.

“No pudieron escapar; no tuvieron ninguna oportunidad”, le dijo a la BBC.

“Esta riada se lo llevó todo, pero mi hijo y yo logramos subir al tejado de una casa y sobrevivimos, aunque no sabría explicar cómo”, añadió.

Su hijo, Sugam Malla, relató que salvó a su madre tirando de ella del brazo.

“Le di mi teléfono móvil a mi hermana para que estuviera a salvo y pudiera pedir ayuda, pero ahora no hay forma de localizarla. El teléfono está apagado. Me preocupa que la corriente se la haya llevado”, dijo.

El suceso es la catástrofe más devastadora que ha sufrido Nepal desde el terremoto de 2015, que se cobró casi 9.000 vidas, reportó Phanindra Dahal, del servicio nepalí de la BBC.

Más al sur, en la vecina India, las autoridades han advertido a los residentes que se mantengan alerta ante las alertas de inundaciones registradas en el río Gandak.

Samrat Choudhary, el gobernador de Bihar, fronterizo con Nepal, afirmó que se han puesto en marcha medidas como la vigilancia de los diques, las patrullas nocturnas y el despliegue de equipos de personal de emergencia en varios distritos del estado.