Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 27 de agosto al 2 de septiembre

Jueves 27

Lego Festival en Legoland

Este es el último fin de semana para participar en el Lego Festival en Legoland (One Legoland Dr., Carlsbad), que cuenta con con cinco zonas interactivas: zonas de música, creatividad y relax, además de la nueva zona de juego con Lego Pokémon y la zona de emoción Lego F1. Termina el domingo 30 de agosto. Boletos desde $69. Informes legoland.com.

Foto: Lelgoland

Viernes 28

El Tri en el sur de California

El Tri, la banda de rock liderada por el enigmático Álex Lora, está de gira por el sur de California, donde ofrecerá un par de conciertos. El primero el viernes en el House of Blues (400 W. Disney Way, #337, Anaheim), y el sábado en el teatro Youtube (1011 S. Stadium Dr., Inglewood). Ambos a las 8 pm. Boletos desde $42. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: Mezcalent

Sábado 29

Matilda en el Cayton

La cinta Matilda, que trata sobre una niña que se rehusa a que los adultos a su alrededor definan su futuro, se proyectará en el Cayton Children’s Museum (395 Santa Monica Pl., Suite 374, Santa Monica). Habrá acceso al museo, actividades relacionadas con la cinta y refrigerios. Viernes 28 de agosto a las 6 pm. Boletos desde $3. Informes caytonmuseum.org.

Foto: Archivo

Son Rompe Pera en Grand Performances

La serie musical Grand Performances, que se realiza en la California Plaza (350 S. Grand Ave., Los Angeles), cerrará su temporada con la participación de la banda mexicana de cumbia, Son Rompe Pera. También actuarán dos DJs y la banda Blonco Obini. Sábado 29 de agosto de 6 a 10 pm. Evento gratuito. Informes grandperformances.org.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Zootopia en el Academy

El Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) presenta en la serie de Accessible Screenings la película animada Zootopia. En esta matiné, se ofrece una proyección adaptada a necesidades sensoriales, con subtítulos visibles, luces atenuadas y volumen reducido para espectadores neurodivergentes y sus familias. Sábado 29 de agosto a las 11 am. Boletos $5. Informes academymuseum.org.

Foto: Cortesía Crédito: Shutterstock

Festival Chapín en el parque Lafayette

La comunidad guatemalteca será celebrada durante dos días en el Festival Chapín de Los Angeles, que tendrá lugar en el Lafayette Park (625 S. Lafayette Park Pl., Los Angeles). Habrá música, comida, baile y otras demostraciones culturales de esa comunidad. Sábado 29 y domingo 30 de agosto de 10 am a 10 pm. Entrada libre. Informes festivalchapin.com.

Foto: Cortesía

Domingo 30

Ivy Queen en el Pershing Square

La reguetonera puertorriqueña, Ivy Queen, también conocida como La Caballota, actuará en la serie de conciertos al aire libre del Pershing Square (532 S. Olive St., Los Angeles). Otros artistas que no se han anunciado también serán parte del concierto. Domingo 30 de agosto a partir de las 3 pm. Entrada gratuita con reservación. Informes recreation.parks.lacity.gov/pershingsquare.

Foto: Archivo Crédito: TelevisaUnivision | Univision

Dino Fest en el NHM

Cada año, el Natural History Museum (900 Exposition Blvd., Los Angeles) lleva a cabo el Dino Fest, una fiesta en la que celebra a los dinosaurios, su pasado prehistórico y la ciencia que trae su mundo de regreso. Participan paleontólogos, habrá fósiles de la colección del museo, exhibiciones y mucho más. Domingo 30 de agosto de 10 am a 5 pm. Boletos desde $7. Informes nhm.org.

Foto: Cortesía

Martes 1

Fotos de mexicanos en el Getty

La exhibición Instante/revelación: Moments in Mexican Photography, que expondrá el Getty Museum (1200 Getty Center Dr,. Los Angeles), explora el rico entramado de diálogos culturales y artísticos que han dado forma a la historia de la fotografía en México. Con obras de 13 destacados fotógrafos —entre ellos Lola Álvarez Bravo, Manuel Álvarez Bravo, Héctor García, Graciela Iturbide y Pablo Ortiz Monasterio—. Del martes 1 de septiembre al 3 de enero. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Foto: J. Paul Getty Museum

Fotos de LA en el Getty

Every Minute Is History: Five Views of Los Angeles es una exhibición que también tendrá lugar en el Getty Museum (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) y que expone la obra de cinco fotógrafos cuyos enfoques distintivos de este medio contribuyeron a ampliar las representaciones tradicionales de las comunidades chicanas de Los Ángeles durante la segunda mitad del siglo XX. Del martes 1 de septiembre al 3 de enero. Entrada gratuita. Informes getty.edu.