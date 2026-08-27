Jacqie Rivera alista ‘Corazón desnudo’

Hace más de una década, Jacqie Rivera cantó junto a su madre, Jenni Rivera, el tema “If I Ain’t Got You”, de Alicia Keys, durante uno de los conciertos de la fallecida artista. Tuvieron que pasar muchos años antes de que Jacqie decidiera grabar esta canción para incluirla en uno de sus discos.

“Realmente no sé por qué esperé tanto tiempo”, dijo. “Creo que tuve que estar emocionalmente lista y poder creer y entender lo que esto significa, no solo para mí, sino también para sus fans [de mi madre]”.

Más que nada, agregó, quería sentir que ya no tenía la duda de si debería dedicarse a cantar.

“Siento que finalmente acepté que esto es lo que debo hacer y quizá se siente que me demoré mucho”, dijo. “Pero siento que este es el momento adecuado”.

Para honrar ese momento, Jacqie lanzó una nueva versión de ese tema en el que une su voz actual con la interpretación original de Jenni de aquella presentación en vivo. Y aunque ahora ya es una mujer de 36 años, Jacqie no deja de tener sentimientos encontrados por haber revivido el tema que cantó junto a su madre y que estará incluido en su disco “Corazón desnudo”, que saldrá al mercado en los próximos meses.

“El sentimiento al poder tener la oportunidad de volver a grabar esto de nuevo es algo bien agridulce”, dijo. “Porque ya soy adulta y puedo entender lo que mi mamá estaba haciendo por mí en ese momento”.

Lo que Jenni estaba haciendo era prestarle a su hija su plataforma para que la chica emprendiera el vuelo como cantante. No es un secreto que Jacqie tiene la voz más parecida a la de Jenni, algo que ha escuchado con insistencia.

“Sí ha habido comentarios de que yo soy la mejor cantante de la familia, pero realmente yo no siento que haya ninguna competencia, porque solamente estoy enfocada en mejorarme a mí misma”, dijo. “No en nadie más, sino en mejorar a la Jacqie de hace 5 años, de hace 10 años, a la Jacqie de ayer. Yo me estoy enfocando en eso”.

Esa vez que Jacqie subió al escenario, cometió varios errores, a pesar de que había ensayado para esa noche. Jenni, sin embargo, usó esa experiencia para animar más a la chica; le dijo que tenía que volver a intentarlo, y que arrepentirse de convertirse en cantante ya no era una opción.

“Mi mamá siempre me decía, ‘No te puedes rajar, tienes que seguir adelante; tienes que seguir practicando, tienes que seguir subiendo al escenario y va a haber fallas, pero las fallas no significan que no estés en el lugar adecuado'”, recordó. “‘Esas fallas son las que nos ayudan a crecer'”.

La misma Jenni tiene una historia similar, dijo Jacqie, cuando se equivocó en la primera vez que subió a un escenario. Entonces usó esa experiencia como inspiración.

“No puedo decir que ya no tengo los sentimientos que tenía a los 15 años”, dijo. “Simplemente ya no dejo que me detengan”.

“Corazón desnudo” es el segundo disco de Jacqie, y ella eligió y escribió las canciones, que expresan algo de lo que ha vivido, “y se trata de realmente aprender a amarme a mí misma”.