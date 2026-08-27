Madre murió al regresar a su casa en llamas para salvar a su hija pequeña en Minnesota

Bonnie Pierce, una madre de 38 años de Minnesota, murió después de regresar a su vivienda en llamas para intentar salvar a su hija pequeña, en un acto que su familia describe como el último sacrificio por protegerla.

El incendio ocurrió la tarde del sábado en un dúplex de Saint Paul, Minnesota, donde Pierce se encontraba con dos de sus hijas.

De acuerdo con una campaña de GoFundMe creada en su memoria, Pierce consiguió inicialmente salir de la vivienda mientras el fuego avanzaba.

Una de sus hijas también logró escapar. La menor habría pateado una unidad de aire acondicionado instalada en una ventana y utilizado la abertura para salir del inmueble y ponerse a salvo.

Pero Pierce se dio cuenta de que su otra hija, una niña pequeña, todavía permanecía dentro de la vivienda.

La madre decidió entonces regresar al edificio en llamas para encontrarla.

Los bomberos encontraron a Bonnie protegiendo a su hija

Los equipos de emergencia lograron ingresar al dúplex y encontraron a Pierce inconsciente.

Según la campaña creada para ayudar a su familia, la mujer había permanecido sin oxígeno durante aproximadamente 15 minutos.

También sufrió quemaduras en 48% de su cuerpo.

Los bomberos encontraron a la madre junto a su hija pequeña, a quien habría protegido con su propio cuerpo mientras intentaba mantenerla a salvo de las llamas y el humo.

“Cuando los bomberos entraron a la vivienda, encontraron a Bonnie protegiendo a Grace con su propio cuerpo”, señala la campaña.

“Bonnie protegió a su hija hasta el final, haciendo el sacrificio definitivo en un intento por salvar a su hija”.

Pierce fue trasladada de emergencia a un hospital cercano debido a la gravedad de sus heridas. Sin embargo, murió el lunes.

La niña sobrevivió y se espera que se recupere

La pequeña Grace, la hija a la que Pierce intentó salvar, también resultó afectada por el incendio y permanece hospitalizada.

De acuerdo con la información publicada por la familia, los médicos esperan que se recupere completamente.

La muerte de Pierce dejó a sus familiares concentrados ahora en la recuperación de la niña y en atender las necesidades de sus otros hijos.

La familia inició una campaña para recaudar fondos destinados a cubrir gastos médicos, necesidades inmediatas de vivienda y manutención, además de apoyar a los hijos que sobrevivieron a la tragedia.

La campaña tenía más de la mitad de su meta de $15,000 dólares recaudada hasta la mañana del jueves.

Investigan cómo comenzó el incendio

Las autoridades todavía no han establecido qué provocó el incendio en el dúplex.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de Saint Paul confirmó que tanto los bomberos como la Policía de Saint Paul mantienen abierta la investigación.

“La causa del incendio todavía está bajo investigación por parte de Saint Paul Fire y Saint Paul Police”, señaló el portavoz.

Mientras las autoridades intentan determinar cómo comenzó el fuego, la familia de Pierce recuerda a la mujer por la decisión que tomó en medio de la emergencia: volver a entrar en una vivienda en llamas al saber que su hija permanecía dentro.

Para sus seres queridos, su último acto fue una muestra extrema de protección hacia sus hijos.

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