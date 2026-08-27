Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 28 al 30 de agosto

Cinco estrenos en la gran pantalla y en casa para todos los gustos:

The Dog Stars

A sus 88 años Ridley Scott nos trae una película de ciencia-ficción post apocalíptica. En un mundo arrasado por un virus, la trama sigue a Hig (Jacob Elordi), un joven piloto de avión que ha perdido a su esposa, y a Bangley (Josh Brolin), un experto en supervivencia militar. Ambos han construido un refugio eficiente pero aislado en un mundo brutal en el que los supervivientes se enfrentan a saqueadores errantes conocidos como los Reapers. Pero cuando Hig recibe una misteriosa transmisión de radio, se aventura en lo desconocido en busca de la esperanza y la humanidad que aún cree que existen. Basada en el bestseller de Peter Heller del mismo título y con guion de Mark L. Smith, el elenco también incluye a Margaret Qualley, Allison Janney, Benedict Wong y Guy Pearce. “The Dog Stars” se estrena este viernes 28 de agosto en cines.

Foto: (20th Century Studios)

Coyote vs. Acme

¿Logrará el Coyote por fin salirse con la suya? Crédito: Warner Bros.

La batalla entre el coyote y el correcaminos llega a los cines en esta versión que combina animación con actores reales. Después de soportar durante años los catastróficos fallos de los productos de ACME, Inc., el tenaz coyote descubre una oscura trama corporativa y se lanza a una disparatada batalla legal contra el conglomerado multinacional que lo ha estado haciendo explotar una y otra vez. Con Will Forte, John Cena, Lana Condor y Luis Guzmán. Estreno en cines.

The Last Sunrise

Maia Reficco (Ry) y Fernando Lindez (Julián) en “The Last Sunrise”. Crédito: Amazon MGM Studios | Cortesía

Basada en la novela de Anna Todd, “The Last Sunrise” sigue a Ry (Maia Reficco), una estudiante universitaria con una enfermedad crónica, durante una escapada de verano a Mallorca, España, junto a su madre (Eva Longoria). Cuando se enamora de Julián (Fernando Lindez) y comienza a disfrutar del presente, el empeoramiento de su estado de salud y secretos familiares guardados durante mucho tiempo amenazan con desmoronarlo todo antes de que termine el verano. Ya disponible en Prime Video.

Boorman and the Devil

“The Heretic”, la secuela de “The Exorcist” fue uno de los grandes fracasos de la historia de Hollywood. Crédito: Yellow Veil | Cortesía

Después del éxito de “Point Black” y “Deliverance”, Warner Bros. le ofreció a John Boorman en 1977 la oportunidad de su vida: dirigir la secuela de “The Exorcist”. El resultado, “Exorcist II: The Heretic”, fue uno de los mayores desastres en la historia del cine. Un fracaso tanto de crítica como de taquilla que cambió la manera en que Hollywood hacía negocios y estuvo a punto de poner fin a la carrera de Boorman. Ahora, el propio Boorman y otros implicados en el proyecto lo recuerdan en este documental. En cines.

The Whisper Man

Cuando secuestran a su hijo de ocho años, un escritor de novelas policíacas viudo recurre a su padre, un detective de policía retirado con quien está distanciado, en busca de ayuda. Allí descubre una conexión con un caso de hace décadas relacionado con un asesino en serie condenado conocido como “The Whisper Man”. En Netflix.

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