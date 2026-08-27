Qué es el colapso glaciar que causó la repentina y devastadora avalancha en Nepal

Las devastadoras inundaciones que azotaron Nepal y Tíbet la mañana del miércoles, que dejaron cientos de muertos y desaparecidos, tuvieron un origen que poco a poco se comienza a identificar.

Las imágenes captadas durante el desastre mostraban a las personas corriendo segundos antes de que una enorme masa de lodo arrasara con las comunidades y destruyera puentes, edificios y otras estructuras.

Al principio, los científicos creían que la causa había sido un terremoto. Pero luego descubrieron que los temblores registrados en realidad estaban relacionados con un “colapso glaciar”.

El director del Centro de Estudios sobre Desastres de la Universidad Tribhuvan, en Nepal, Basanta Raj Adhikari, le dijo a la BBC que de hecho existe el riesgo de una “segunda y tercera ola” de inundaciones.

“Aún no lo sabemos”, afirmó, y agregó que sigue analizando la situación con colegas en China.

Según Adhikari, no se prevén lluvias intensas, pero podrían ocurrir nuevos deslizamientos de tierra: “Estamos atentos, no podíamos saber que esto sucedería en un día específico”.

Adhikari también señaló que los investigadores han estado monitoreando los riesgos asociados a las montañas del Himalaya y que esto apunta a que “el cambio climático realmente está ocurriendo”.

Un colapso glaciar como causa más probable

Portavoces del gobierno de Nepal y de agencias geológicas afirmaron en un principio que el desencadenante de la inundación había sido un terremoto.

Los sensores del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) llegaron a registrar un temblor de magnitud 4,4 en la misma región, momentos antes de la crecida.

Sin embargo, unas horas después, el propio servicio estadounidense se corrigió: el temblor no habría sido la causa de la inundación, sino una consecuencia de un gran deslizamiento de hielo y escombros.

Según el USGS, el evento sísmico provocado por el colapso glaciar fue equivalente a una magnitud de 5,2 y ocurrió cerca de la frontera entre Nepal y Tíbet a las 08:37 local (02:52 GMT).

En otras palabras, una gran parte de un glaciar se desprendió en una región montañosa y se precipitó por el valle, arrastrando hielo, rocas y sedimentos a su paso.

Esta hipótesis también se ve respaldada por observaciones realizadas a partir de imágenes satelitales.https://flo.uri.sh/visualisation/30082210/embed?auto=1

Simon Cook, profesor de Energía, Medio Ambiente y Seguridad de la Universidad de Dundee, en Escocia, y especialista en glaciología, le dijo a la BBC que un colega de su equipo identificó el miércoles que la parte inferior de un glaciar cercano a la zona afectada había desaparecido.

La imagen indicaba que se había producido “algún tipo de avalancha de hielo o colapso de glaciar”, según Cook.

Según un sismólogo del equipo, el temblor detectado habría sido causado por el propio colapso del glaciar al llegar al fondo del valle.

“Esto demuestra la magnitud del suceso”, afirma Cook.

Esa masa de hielo, rocas y escombros llegó al río Lhende Khola y habría bloqueado temporalmente el curso del agua.

Cuando el bloqueo se rompió, una enorme ola de agua, hielo, rocas y lodo avanzó río abajo.

Los expertos consultados por el Servicio Nepalí de la BBC destacan que la geografía de la región, caracterizada por valles estrechos y terrenos muy escarpados, favorece la rápida propagación de estas olas de agua y escombros.

Sin embargo, los científicos aún deben confirmar los detalles de esta secuencia de eventos.

El factor del cambio climático

Aún es muy pronto para determinar qué papel desempeñó el cambio climático en el desastre.

Cook dice que su equipo quedó “conmocionado por la magnitud” de la tragedia y recuerda que ha habido varios sucesos similares en los últimos años en lugares como el Himalaya, Suiza y los Dolomitas, en Italia.

“Pero cuando observas el patrón de estos sucesos, piensas que el cambio climático podría tener un impacto”, afirma.

Según Cook, el calentamiento global podría estar provocando que el permafrost -el suelo, los sedimentos o las rocas que permanecen congelados durante largos períodos- se descongele y se degrade.

El permafrost ayuda a mantener unidas algunas laderas de las montañas. Cuando pierde estabilidad, estos entornos de alta montaña pueden volverse más inestables, según el investigador.

Esto puede provocar más deslizamientos de tierra, flujos de escombros, derretimiento de glaciares, roturas de lagos y colapsos de glaciares, agrega.

Sin embargo, aún no es posible determinar cuál fue exactamente la influencia del cambio climático en este desastre específico.

Nepal ya ha perdido casi un tercio de su volumen de hielo en las últimas tres décadas, y sus glaciares se derritieron a un ritmo un 65% más rápido de lo habitual de 2011 a 2020, según Naciones Unidas.https://flo.uri.sh/visualisation/30072235/embed?auto=1https://flo.uri.sh/visualisation/30072246/embed?auto=1

¿Por qué esta región es tan vulnerable?

Los expertos afirman que la región fronteriza entre Nepal y Tíbet, territorio controlado por China, es especialmente vulnerable a los desastres naturales debido a su geografía.

La zona alberga algunas de las montañas más altas del mundo, extensos glaciares, campos de nieve y laderas empinadas e inestables.

Los ríos que desaguan de la meseta tibetana descienden rápidamente por valles profundos antes de llegar a las zonas pobladas de Nepal.

Los científicos señalan que esto crea las condiciones para que se produzcan desastres en cadena.

Afirman que las condiciones de monzón pueden aumentar aún más el riesgo de desastres encadenado, ya que las lluvias intensas desestabilizan las laderas e interactúan de maneras complejas con los glaciares, los campos de nieve y los sistemas fluviales.

De esta manera, las lluvias intensas desestabilizan las laderas; luego los glaciares, las masas de hielo y los campos de nieve pueden derrumbarse; también los deslizamientos de tierra pueden bloquear los ríos; y finalmente las presas pueden romperse repentinamente, liberando crecidas destructivas río abajo.

Riego de nuevas inundaciones

La avalancha de agua, lodo y escombros avanzó a una velocidad impresionante sobre las comunidades del norte de Nepal, incluidas zonas que reciben a muchos peregrinos y turistas.

En las imágenes del desastre, se puede ver una enorme pared de lodo arrastrando edificios, puentes y vehículos mientras la gente intentaba huir.

La ola de agua y escombros alcanzó primero el río Lhende Khola y, a continuación, avanzó por otros ríos conectados a él, como el Bhote Koshi, el Trishuli y el Narayani.

El Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas advirtió en un informe que podrían ocurrir nuevas inundaciones en los próximos días.

Esto se debe a que los ríos han arrastrado enormes cantidades de escombros que podrían generar nuevos bloqueos en tramos más estrechos, lo que aumenta el riesgo de que se formen represas y se produzcan nuevas inundaciones.

Las autoridades y los científicos trabajan para evaluar la magnitud de estos bloqueos y evitar nuevos desastres.

Los equipos de rescate también trabajan para encontrar a los desaparecidos y atender a los heridos, en una operación que se ve dificultada por las condiciones geográficas y climáticas de la región.

¿Se puede prevenir este tipo de desastre?

Fenómenos como los deslizamientos de tierra, las avalanchas y los colapsos de glaciares no pueden evitarse por completo, pero sus impactos pueden reducirse, según los expertos.

Cada vez se instalan más sistemas de alerta temprana en valles vulnerables y en los alrededores de lagos glaciares. Estos sistemas pueden monitorear los cambios en las condiciones y brindar un tiempo valioso para emprender evacuaciones.

Los investigadores también sostienen que es esencial una mejor cooperación transfronteriza, ya que muchos de estos fenómenos se originan en zonas remotas de Tíbet antes de afectar a Nepal.

“Si hubiera comenzado en Nepal, lo hubiéramos podido ver desde aquí. Pero, en incidentes como este, es necesario fortalecer el sistema de intercambio de información entre los países”, afirmó Basanta Raj Adhikari, director del Centro de Estudios sobre Desastres de la Universidad Tribhuvan, en Nepal.

Agregó que los mecanismos actuales de intercambio de información entre los países no parecen ser suficientes para desastres de este tipo, que evolucionan rápidamente.

A largo plazo, los expertos señalan que reducir la exposición puede ser la defensa más eficaz.https://flo.uri.sh/visualisation/30071930/embed?auto=1

*Con información de BBC News y el Servicio Nepalí de la BBC