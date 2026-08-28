Las marcas más confiables de lavadoras y secadoras





¿Tu próxima lavadora debería ser una LG o una GE? ¿Y tu próxima secadora, una Maytag? Las clasificaciones exclusivas de CR revelan qué marcas populares fabrican lavadoras y secadoras que duran.

Los datos exclusivos de confiabilidad de CR te ayudarán a elegir una lavadora y una secadora que no te fallen.

By Keith Flamer

Comprar una lavadora o secadora nueva representa una inversión importante, y no querrás terminar arrepintiéndote unos meses o años después.

Las lavadoras y secadoras suelen durar más de una década. Pero algunas máquinas son más confiables que otras. Usamos datos de las encuestas exclusivas de CR entre sus miembros para calcular la confiabilidad prevista de lavadoras y secadoras, basándonos en la experiencia de las personas que realmente las tienen. Conocer el historial de confiabilidad de una marca antes de comprar puede ayudarte a evitar reparaciones y reemplazos costosos, y así ahorrar tiempo y dinero.

La segunda clasificación anual de CR sobre la confiabilidad de las marcas de lavadoras y secadoras muestra qué tan confiables son las máquinas de cada marca en comparación con las de la competencia. Los resultados se basan en datos de una encuesta que recopilamos entre nuestros miembros sobre 204,923 lavadoras y secadoras compradas nuevas entre 2015 y 2025. Eso representa un 49% más de máquinas que en los resultados de la encuesta del año anterior.

Nuestros datos revelan qué marcas son las más confiables en las cuatro categorías de lavadoras que probamos (de carga frontal, de carga superior con agitador, de carga superior de alta eficiencia y compactas), así como entre las secadoras, incluidos los modelos eléctricos y de gas de tamaño completo, y los modelos compactos. Los resultados actuales de la encuesta se basan en las experiencias de los miembros de CR con 108,608 lavadoras y 96,315 secadoras compradas nuevas entre 2015 y 2025.

Para calcular la confiabilidad prevista, les preguntamos a los miembros si su lavadora o secadora se descompuso o dejó de funcionar correctamente. Usamos esa información para calcular qué tan bien se espera que funcionen los modelos nuevos de una determinada marca durante los primeros cinco años de uso. Las calificaciones generales de confiabilidad prevista de los electrodomésticos para lavar la ropa de una marca son un promedio de las calificaciones de todos los tipos de electrodomésticos para lavar la ropa de esa marca. Esas calificaciones también nos ayudan a determinar cuáles son las marcas de lavadoras y secadoras más confiables.

¿Qué marcas de lavadoras son las más confiables?

Los miembros de CR pueden seguir leyendo para consultar nuestra tabla exclusiva, que muestra la confiabilidad de 17 marcas de electrodomésticos para lavar la ropa, entre ellas Electrolux, GE, LG, Maytag, Miele, Samsung, Speed Queen y Whirlpool. Si estás buscando una estufa o un refrigerador nuevos, consulta nuestra guía de confiabilidad de electrodomésticos de cocina o nuestra guía completa sobre la confiabilidad de los electrodomésticos para obtener información sobre la confiabilidad de las marcas y los problemas comunes de todo tipo de electrodomésticos para el hogar.

La tabla a continuación incluye solo las marcas para las que tenemos calificaciones de confiabilidad en al menos dos categorías de electrodomésticos para lavar la ropa. Pasa el cursor sobre las flechas del lado derecho de la tabla para ver las calificaciones de confiabilidad de los tipos específicos de lavadoras o secadoras que fabrica cada marca.

Las categorías son:

Lavadoras de carga frontal

Lavadoras de carga superior con agitador

Lavadoras de carga superior HE (de alta eficiencia)

Lavadoras compactas

Secadoras eléctricas de tamaño completo

Secadoras de gas de tamaño completo

Secadoras compactas (eléctricas)

Un desglose detallado de nuestras clasificaciones

Basamos nuestras clasificaciones de confiabilidad de electrodomésticos para lavar la ropa en las puntuaciones de las marcas en dos categorías principales de productos: lavadoras y secadoras. Miele, que fabrica lavadoras y secadoras compactas, ocupa el primer lugar en nuestras clasificaciones de equipos de lavandería, con una excelente puntuación general de confiabilidad de 99, 6 puntos por encima de LG, que ocupa el segundo lugar, y 9 puntos por encima de Speed Queen, que ocupa el tercero. Estas tres son las únicas marcas con calificaciones de primer nivel al combinar lavadoras y secadoras.

LG fabrica electrodomésticos en las siete categorías que clasificamos, mientras que Speed Queen fabrica lavadoras de carga frontal y de carga superior con agitador, además de secadoras de gas y eléctricas de tamaño completo.

Después de una caída considerable en las puntuaciones, siguen ocho marcas con clasificaciones muy buenas. En orden descendente, son: Insignia, Hotpoint, Electrolux, Amana, GE Profile, Maytag, Whirlpool y GE. Después vienen fabricantes con clasificaciones intermedias, entre ellos Samsung, Bosch, Frigidaire, Admiral y Asko. Una vez más, Kenmore queda al final de nuestra lista, con una clasificación de confiabilidad poco destacada que está 71 puntos por debajo de la de Miele.

Ten en cuenta que nuestras calificaciones de confiabilidad prevista no indican qué tan bien funciona un electrodoméstico. Una vez que elijas una marca confiable, consulta nuestras calificaciones completas de electrodomésticos para encontrar modelos específicos que sobresalen en nuestras rigurosas pruebas de laboratorio.

Cómo usar Consumer Reports para encontrar un electrodoméstico para lavar ropa confiable

A través de nuestras exhaustivas pruebas de laboratorio y encuestas, Consumer Reports ofrece información para ayudarte a encontrar el mejor electrodoméstico para lavar la ropa posible.

Rendimiento del modelo: Recopilamos el rendimiento a nivel de modelo en nuestras calificaciones de lavadoras (incluidas las de carga frontal, las de carga superior con agitador, las de carga superior HE y las compactas) y secadoras (incluidos los modelos eléctricos de tamaño completo, de gas de tamaño completo y compactos). Para cada uno de estos productos, incorporamos las puntuaciones de confiabilidad a nivel de marca en la Puntuación General de cada modelo. Puedes ver estas puntuaciones en la página del modelo de la lavadora o secadora.

Confiabilidad prevista: Cada año, encuestamos a cientos de miles de miembros de CR sobre los productos que compran y, en particular, qué tan bien se mantienen con el tiempo. Usamos las tasas de fallas para generar una puntuación de confiabilidad prevista a nivel de marca para el 92% de las lavadoras y el 95% de las secadoras que probamos. (Para algunas marcas, no tenemos suficientes datos para calcular una calificación de confiabilidad fiable). En los casos en que sí contamos con suficientes datos, puedes usar estas calificaciones para identificar una marca confiable que fabrique el tipo de electrodoméstico que prefieres. Luego consulta nuestras calificaciones para encontrar los modelos específicos que obtienen los mejores resultados en nuestras pruebas de rendimiento.

Satisfacción de los propietarios: En nuestras encuestas, también preguntamos si las personas recomendarían su lavadora o secadora a otras personas. Esto determina una puntuación de satisfacción de los propietarios a nivel de marca para ese tipo de electrodoméstico. Al igual que nuestras puntuaciones de confiabilidad prevista, estos resultados aparecen en nuestras tablas de calificaciones.

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