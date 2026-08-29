Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 29 agosto de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 29 de agosto de 2026.

03/21 – 04/19

Será tiempo de detenerte y descansar. El agua, la música, la meditación o el silencio te ayudarán a liberar aquello que has guardado. Algunas rutinas deberán cambiar para recuperar bienestar. Lo que parece desorden será una invitación a purificar tu mundo interior y cuidar tu salud.

04/20 – 05/20

El eclipse renovará tu manera de participar en grupos y proyectos colectivos. Tu empatía facilitará nuevos lazos sociales, aunque será necesario actualizar la forma en que aportas al bienestar común. Exprésate con humildad y encontrarás nuevas maneras de conectar con los demás.

05/21 – 06/20

El eclipse traerá cambios que modificarán la manera en que organizas tus responsabilidades profesionales. Será importante equilibrar las exigencias laborales con el factor humano. Tu familia podrá brindarte el apoyo necesario para adaptarte a nuevas circunstancias.

06/21 – 07/20

Este eclipse abrirá oportunidades de aprendizaje y expansión, aunque deberás evitar que las dudas o ansiedades limiten tu avance. Mantente receptivo a nuevas experiencias: pueden surgir estudios, viajes o la posibilidad de compartir tus conocimientos con otros, ampliando tu mirada.

07/21 – 08/21

Movimientos inesperados pueden aparecer en temas de herencias o acuerdos económicos. El eclipse te invitará a revisar compromisos financieros y ajustar la manera en que administras tus recursos. Nuevas formas de prosperidad podrán surgir si aceptas transformar estrategias.

08/22 – 09/22

El eclipse traerá movimientos inesperados en tus vínculos afectivos, rompiendo esquemas que ya no funcionan. Aunque al principio lo diferente pueda desconcertarte, cada giro tendrá un propósito. Será tiempo de soltar el exceso de control y permitir que el amor encuentre una forma más libre.

09/23 – 10/22

El eclipse puede alterar tus rutinas y hacer más evidente la conexión entre tus emociones y tu cuerpo. Frente a los cambios inesperados, evita precipitarte. El descanso, la meditación y pequeños rituales de autocuidado serán aliados para recuperar equilibrio y escuchar lo que necesitas.

10/23 – 11/22

El eclipse despertará tu lado más romántico y creativo, permitiéndote expresar tus sentimientos a través del arte y la inspiración. Sin embargo, impulsos inesperados podrían exponerte más de lo que deseas. En tu entorno social pueden surgir propuestas amorosas.

11/23 – 12/20

Este eclipse te pedirá resolver asuntos familiares pendientes con una mirada a largo plazo. Podrán surgir situaciones inesperadas que alteren tus planes, pero contar con el afecto de tus seres queridos será clave. Compartir responsabilidades te ayudará a atravesar los momentos de mayor exigencia.

12/21 – 01/19

Tu mente estará guiada por una intuición especial y algunas ideas que surjan ahora podrán tomar forma con el tiempo. Evita que las exigencias cotidianas interrumpan este proceso. Los estudios y nuevos aprendizajes traerán orientación para desarrollar una mirada más amplia.

01/20 – 02/18

El eclipse marcará un momento decisivo en tus asuntos económicos. Podrían activarse herencias, bienes compartidos o recursos vinculados con otras personas. Algunos acontecimientos inesperados te llevarán a y descubrir oportunidades que permanecían ocultas.

02/19 – 03/20

El eclipse en tu signo traerá definiciones en el amor y las alianzas. Una pareja o alguien con intenciones serias podrá expresar lo que desea construir contigo. Para avanzar será necesario dejar atrás viejos patrones afectivos y abrirte a una manera más auténtica de compartir la vida.