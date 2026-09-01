Hugh Jackman ofrece un mes de renta gratis en su lujoso departamento de Nueva York.

El actor Hugh Jackman sorprendió al público tras ofrecer la oportunidad de ganarse un mes de alojamiento gratis en su lujoso departamento ubicado en Nueva York, mismo que puso a la venta en marzo de 2023

Dicho inmueble formó parte fundamental dentro de su historia de amor con su ahora exesposa Deborra-Lee Furness. Sin embargo, este fue puesto a la venta en marzo de este año por $29 millones de dólares, esto tras un primer intento en junio de 2022, por un monto de $54.2 millones de dólares que no se concretó.

Pero, ¿por qué razón Hugh Jackman decidió otorgar la posibilidad de vivir un mes sin pagar renta en su vivienda en Nueva York? Se trata de una iniciativa en conjunto con Ankur Jain, fundador de la aplicación Bilt, en la más reciente edición del programa “Rent Free”.

Dicho formato consiste en que distintas celebridades intervienen en desafíos para que miembros de la plataforma en línea puedan obtener un mes de alojamiento sin costo.

“Este mes de septiembre, los miembros de @bilt se unen a @glblctzn y al embajador de Global Citizen, @thehughjackman, para participar en *Rent Free*; cuantos mejores resultados obtenga él, más miembros ganarán el alquiler gratis”, se lee en la publicación realizada desde Instagram.

“Hugh, ganador de dos premios Tony y galardonado con un Emmy y un Grammy, regresa este mes para presentar el Global Citizen Festival en la ciudad de Nueva York”, detalló.

Pese a esta iniciativa, se dio a conocer que el inmueble sigue en búsqueda de un comprador dispuesto a cubrir el costo de $29 millones de dólares listados en el sitio web.

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