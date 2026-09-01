Trump nombra a un pastor como asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

De manera sorpresiva, el presidente Donald Trump nombró al pastor Darrell Scott asesor de salud en materia de tabaco para los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

A través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, el magnate neoyorquino describió a su antiguo partidario como un defensor de las comunidades marginadas cuya experiencia puede ser de gran utilidad para alejar a los ciudadanos de la adicción al tabaco y con ello reducir la tasa de mortalidad relacionada con dicho vicio.

“Durante demasiado tiempo, las enfermedades relacionadas con el tabaco han causado estragos en las familias estadounidenses, incluidas comunidades que con demasiada frecuencia han sido ignoradas y desatendidas. El pastor Scott comprende a estas comunidades y los desafíos que enfrentan, y sabe cómo unir a las personas para obtener RESULTADOS.

Cumpliendo con una promesa de campaña, su trabajo ayudará a garantizar que analicemos seriamente cómo podemos proteger mejor a los estadounidenses de los peligrosos productos del tabaco, al tiempo que apoyamos soluciones para reducir los daños y SALVAR VIDAS”, escribió.

Durante una década, Scott no ha dejado de apoyar al actual jefe de la nación al grado de haber cofundado la Coalición Nacional por la Diversidad para Trump. Sin embargo, se desconoce cuáles son exactamente sus fortalezas relacionadas con el tabaquismo que lo acreditan para ocupar un puesto en los CDC.

Asimismo, la postura del republicano de 80 años de luchar en contra del tabaquismo es un tanto contrastante con las aportaciones que durante su campaña recibió de parte de RAI Services Co., filial de Reynolds American, propietaria de marcas como Newport, Camel y Pall Mall, quien a la postre se convirtió en su mayor donante corporativo.

Cabe señalar que, en septiembre del año pasado, luego de 13 años de transmisión ininterrumpida, la administración Trump determinó poner fin a la campaña publicitaria de los CDC “Consejos de exfumadores”, lo que para muchos de sus detractores podría representar una muestra de camaradería hacia la compañía cigarrera que aportó miles de dólares para lograr su retorno a la Casa Blanca cuando muy pocos lo daban por hecho.

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