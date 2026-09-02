Horóscopo de hoy de Nana Calistar 02 de septiembre de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO — HORÓSCOPO DEL 02 DE AGOSTO DE 2026
Nuevas oportunidades comenzarán a moverse en el terreno del amor, pero bájale dos rayitas a esa costumbre tuya de emocionarte antes de tiempo, porque luego te enseñan tantito el tamal y tú ya quieres poner la olla, comprar los platos y hasta invitar a la familia. Si estás soltero o soltera, podría aparecer una persona con mucha labia, seguridad y una manera bastante peculiar de llamar tu atención. Disfruta el momento, conoce sus intenciones y deja que demuestre con hechos lo que tanto presume con palabras. No entregues todo desde el primer capítulo porque después terminas leyendo solo una historia que tú mismo inventaste.
Este 02 de agosto será importante que entiendas algo: una relación sana necesita reciprocidad. Eso de andar diciendo que das sin esperar nada a cambio suena muy bonito para las estampitas, pero en la vida real también necesitas sentirte querido, valorado y correspondido. No puedes andar cargando emocionalmente a medio mundo mientras a ti nadie te pregunta ni cómo amaneciste. Aprende a poner límites sin sentir culpa, porque quien verdaderamente quiera permanecer en tu vida encontrará la manera de corresponderte.
En cuestiones personales, uno de tus principales obstáculos será esa maña de comenzar las cosas con toda la emoción del mundo y dejarlas botadas cuando aparecen las primeras dificultades. Te emocionas, haces planes, cuentas lo que vas a lograr y cuando llega la hora de ponerse los pantalones, cualquier comentario negativo te desinfla. Ahí está precisamente la lección de estos días: terminar lo que comienzas. No necesitas la aprobación de la comadre, del vecino, del compañero de trabajo ni del pariente que nunca ha construido nada pero para criticar parece arquitecto.
También deberás cuidar mucho lo que permites que entre a tu cabeza. Habrá comentarios sobre tus decisiones, apariencia, trabajo o manera de vivir que podrían incomodarte más de lo necesario. Que te valga tres kilos de cacahuate lo que diga quien no paga tus cuentas. Una cosa es escuchar un consejo bien intencionado y otra permitir que cualquier lengua larga te haga dudar de lo que eres capaz de conseguir.
En dinero, trabajo y negocios, se visualiza una oportunidad interesante relacionada con compra, venta, reventa, comercio, mercancía, algún producto o incluso una actividad que puedas desarrollar como ingreso adicional. Ese proyecto que has venido pensando podría tener mejores posibilidades de las que imaginas, pero necesitarás aterrizar números antes de aventarte como el Borras. Revisa cuánto necesitas invertir, cuánto puedes recuperar y, sobre todo, evita meter dinero que tengas destinado para compromisos importantes.
También podría presentarse una conversación con alguien que conoce más del negocio y te dará una idea que no habías considerado. Escucha, pregunta y aprende, pero la decisión final tendrá que ser tuya. No permitas que alguien quiera llevarse la mitad del pastel cuando apenas puso las servilletas.
En familia podrían surgir diferencias pequeñas por dinero, responsabilidades o algún pendiente que nadie quiere resolver. No hagas tormenta donde apenas está cayendo una llovizna. Habla claro y evita guardar molestias, porque después explotas por cualquier tontería y terminas sacando hasta lo ocurrido cuando todavía había teléfonos con cable.
Tu energía para estos días estará enfocada en recuperar seguridad, concluir pendientes y demostrarte que puedes avanzar sin necesitar aplausos. Leo, agosto de 2026 puede abrirte una puerta económica y sentimental importante, pero necesitarás dejar de regalar tu tiempo a quien únicamente aparece cuando necesita algo. Quien quiera estar contigo, que se note; quien quiera negocio, que aporte; y quien solo venga a estorbar, que agarre ficha porque para mantener gente huevona ya está demasiado cara la vida.
VIRGO — HORÓSCOPO DEL 02 DE AGOSTO DE 2026
Recibirás una invitación para una fiesta, reunión, cumpleaños o convivencia que al principio podría darte mucha flojera aceptar, porque últimamente andas seleccionando hasta con quién compartes el oxígeno. Sin embargo, te conviene salir un poquito de tu rutina, porque precisamente en ese ambiente podrías reencontrarte con alguien que hace tiempo no veías o conocer a una persona con quien tendrás bastante química. Eso sí, disfruta, platica y échate tu taco de ojo, pero no confundas tres risas y dos miradas con que ya te están escogiendo los manteles para la boda.
En el terreno del dinero y la economía, este 02 de agosto tendrás que administrarte mejor porque se aproxima una etapa donde varios gastos podrían juntarse al mismo tiempo. No significa que terminarás empeñando hasta la licuadora, pero sí podrías sentir presión si continúas comprando cosas que realmente no necesitas. Hay una deuda o compromiso económico que requiere prioridad y deberás organizarte para no quedar mal. Primero paga lo necesario y después piensa en gustos, porque últimamente el dinero te dura menos que propósito de dieta frente a unos tacos.
Mucho cuidado también con prestar dinero por compromiso. Podría acercarse una persona con una historia capaz de hacer llorar hasta al cobrador de Coppel, pero antes de sacar la cartera piensa si verdaderamente puedes desprenderte de ese recurso. Ayudar está bien; convertirte en banco sin intereses y todavía andar rogando para que te paguen, ya es otra cosa.
Una amistad podría llegar al final de una relación sentimental y buscarte para desahogarse. Escúchala y dale tu opinión si te la pide, pero evita convertirte en juez de un pleito que no te corresponde. Tú conoces solamente una parte de la historia y después resulta que ellos regresan, se perdonan, se dan hasta para llevar y tú quedas como el hocicón o la hocicona que habló de más. Acompaña sin cargar problemas ajenos.
En cuestiones de salud y bienestar, presta especial atención a garganta, cambios bruscos de temperatura, alergias y molestias respiratorias. Si presentas síntomas persistentes o importantes, atiéndelos con un profesional y no quieras solucionarlo todo con el remedio de la abuela. Tu cuerpo necesitará descanso, hidratación y mejores horarios, porque has querido rendir como máquina cuando algunas noches duermes como si te persiguiera el SAT.
Si tienes pareja, controla esos celos que algunas veces te hacen fabricar películas completas con información que ni siquiera existe. No puedes revisar cada movimiento, interpretar cada conexión a redes sociales ni pensar que cualquier persona que le da un “me gusta” ya quiere tumbarte el mandado. Si existe un motivo real para desconfiar, habla directamente; si no existe, no destruyas con inseguridades una relación que podría funcionar perfectamente. El amor necesita confianza, pero tampoco vendas los ojos: ni detective privado ni menso profesional.
Durante estos días tendrás una necesidad muy fuerte de hacer una limpieza en tu vida. Y no solamente hablamos de sacar ropa que tienes guardada desde que todavía cerraba. Revisa contactos, fotografías, conversaciones, objetos, recuerdos y relaciones que continúas conservando únicamente por costumbre. Hay cosas que ya cumplieron su función y seguir aferrándote a ellas solamente ocupa espacio físico y emocional.
También descubrirás que cierta persona se ha acostumbrado a buscarte exclusivamente cuando necesita consejos, favores o soluciones. Observa quién está contigo cuando tú necesitas apoyo. Ahí encontrarás una respuesta que llevabas tiempo evitando.
Virgo, agosto comienza pidiéndote orden, pero no únicamente en tu casa o cartera: orden en tus sentimientos, prioridades, relaciones y finanzas. Quédate con aquello que te dé tranquilidad, crecimiento y reciprocidad. Lo demás, aunque alguna vez haya significado mucho, tendrá que irse. Porque para cargar tiliches emocionales ya estuvo bueno; bastante tienes con tus propias responsabilidades como para andar almacenando las desgracias de medio vecindario.
LIBRA — HORÓSCOPO DEL 02 DE AGOSTO DE 2026
Libra, recuerda que tú no naciste para vivir contando los centavos ni conformándote con lo primero que aparezca. Cuando realmente se te mete una idea en la cabeza puedes conseguir cosas que hasta tú mismo dudabas alcanzar, y precisamente este 02 de agosto necesitarás recuperar esa ambición que habías dejado medio arrumbada. Se aproximan movimientos importantes en el terreno laboral y profesional, pero tendrás que buscarlos, porque las oportunidades difícilmente van a llegar a tocarte la puerta mientras estás acostado viendo quién subió historias.
Durante los próximos meses podría concretarse un nuevo trabajo, cambio de puesto o incluso una oportunidad para cambiar de ciudad por cuestiones laborales, económicas o personales. No tomes decisiones solamente por desesperación. Antes de moverte revisa sueldo, gastos, vivienda, estabilidad y posibilidades de crecimiento. A veces una oferta parece muy jugosa hasta que sacas cuentas y descubres que entre renta, transporte y comidas terminas trabajando nomás para mantenerte trabajando.
También podrías retomar una idea profesional que anteriormente descartaste porque no era el momento indicado. Ahora las circunstancias serán distintas. Habrá alguien que podría recomendarte, hablar bien de tu trabajo o acercarte información importante, así que procura no cerrarte a conocer personas nuevas. Nunca sabes quién puede abrir una puerta, pero tampoco te pongas de tapete: agradecimiento sí, lambisconería jamás.
En el amor, necesitas cuidar ese corazón porque los golpes anteriores te han vuelto mucho más desconfiado. Una cosa es aprender de las decepciones y otra convertirte en una piedra con patas. No todas las personas que lleguen a tu vida tienen que pagar las fregaderas que hizo alguien del pasado. Si continúas comparando cada relación nueva con aquella que te dejó como trapeador exprimido, nunca vas a permitirte conocer algo diferente.
Ahora, tampoco confundas abrir el corazón con hacerte menso. Si la persona que te gusta aparece cuando quiere, desaparece varios días, te responde cuando se le hincha la gana y después regresa hablándote bonito, no necesitas consultar las cartas del tarot para entender lo que sucede. Quien quiere estar, busca la manera; quien únicamente quiere entretenerse, siempre encontrará un pretexto.
Si tienes pareja y existen razones verdaderas para desconfiar, habla directamente. No vivas revisando horarios, conexiones y movimientos porque terminarás perdiendo hasta la tranquilidad. Y si después de hablar descubres que efectivamente anda haciendo su cagadero, pues mándalo o mándala a la porra con todo y sus promesas de “voy a cambiar”. La gente cambia cuando realmente quiere hacerlo, no porque tú te conviertas en policía, terapeuta y cuidador las veinticuatro horas.
En cuestiones de salud y bienestar, deberás poner atención a tus hábitos. Has tenido temporadas en las que comienzas dieta y ejercicio con toda la actitud, pero después cualquier antojito termina convertido en festival gastronómico. Podrías notar un aumento de peso si descuidas alimentación, descanso y movimiento durante las próximas semanas. No se trata de obsesionarte con la báscula ni castigarte por comer; se trata de recuperar equilibrio y constancia. Si tienes alguna necesidad específica de salud o alimentación, busca orientación profesional y no las dietas milagrosas que promete la vecina mientras se está comiendo una concha.
También habrá una depuración importante de pensamientos. Te darás cuenta de que has desperdiciado demasiado tiempo tratando de entender por qué ciertas personas actuaron como actuaron. Ya no necesitas explicaciones para todo. Hay cierres que llegan cuando aceptas que aquello simplemente no era para ti.
El horóscopo de Libra para agosto de 2026 marca crecimiento siempre que dejes de conformarte con migajas sentimentales y profesionales. Busca mejores oportunidades, cuida tu cuerpo, administra tus emociones y recuerda que el karma tiene mejor memoria que cualquier vieja chismosa. No necesitas cobrar venganzas ni demostrarle nada a nadie; enfócate en crecer tanto que quienes alguna vez dudaron de ti tengan que enterarse de tus logros por boca de otros.
ESCORPIÓN — HORÓSCOPO DEL 02 DE AGOSTO DE 2026
Tus pensamientos tendrán muchísimo peso durante este 02 de agosto, así que deja de alimentar escenarios que solamente existen en tu cabeza. Cuando algo te preocupa eres especialista en imaginarte veinte finales diferentes y, curiosamente, escoges el más desgraciado de todos. No significa que pensar positivo vaya a resolverte la vida por arte de magia, pero vivir esperando traiciones, problemas y desgracias termina robándote energía que podrías utilizar para solucionar aquello que sí está en tus manos.
En estos días se abrirán nuevas oportunidades en el amor y los negocios. Una conversación aparentemente sencilla podría terminar convirtiéndose en una propuesta interesante para generar dinero, colaborar con alguien o comenzar una actividad distinta. No descartes una idea solamente porque al principio parezca pequeña. Muchas cosas grandes comenzaron con dos pesos, una ocurrencia y alguien que tuvo los suficientes pantalones para intentarlo. Eso sí, revisa bien cualquier acuerdo antes de comprometer dinero y no mezcles amistad con negocios sin dejar las cuentas más claras que agua de garrafón.
En el amor tendrás que aprender una lección que ya te ha costado varias lágrimas: no toda cara bonita trae buenas intenciones. Te apendejas cuando alguien sabe exactamente qué decirte y dónde tocarte el ego. Puedes presumir que eres muy cabrón o cabrona para descubrir mentiras, pero cuando te gusta alguien hasta las banderas rojas las ves color rosa mexicano.
Ya no gastes amor, tiempo, mensajes, gasolina, paciencia y dignidad tratando de convencer a alguien de que te valore. Quien necesita perderte para darse cuenta de lo que valías probablemente tampoco merecía tenerte. Tú tienes una facilidad tremenda para extrañar justamente a quien más dolores de cabeza te causó. Se te olvida el cagadero y recuerdas únicamente los momentos bonitos. No idealices personas que cuando tuvieron la oportunidad de cuidarte prefirieron hacerte sentir como segunda opción.
También habrá nostalgia por una persona querida que físicamente ya no está contigo. Un recuerdo, una canción, una fotografía, un aroma o hasta un sueño podría remover sentimientos muy profundos. Si para ti tiene significado espiritual, encender una vela blanca puede convertirse en un gesto simbólico para recordarla con cariño, agradecer lo vivido y regalarte unos minutos de tranquilidad. Más que quedarte atrapado en la ausencia, honra lo que esa persona dejó en ti: consejos, recuerdos, costumbres y enseñanzas que todavía forman parte de quien eres.
En cuestiones económicas se empieza a mover algo interesante, pero necesitarás cuidar la lengua. No cuentes todos tus proyectos antes de realizarlos, porque alrededor existen personas que preguntan mucho y aportan muy poco. Primero hazlo y después presume el resultado. Podría surgir una posibilidad de obtener un ingreso mediante una actividad que inicialmente considerarás secundaria. Analízala porque podría darte una sorpresa durante agosto.
En familia habrá una situación que requerirá paciencia. Alguien podría estar más sensible de lo normal y cualquier comentario mal acomodado terminaría provocando una discusión. No necesitas ganar todas las peleas. Algunas veces cerrar el hocico a tiempo también es señal de inteligencia, aunque a ti te cueste porque cuando te pican tantito sacas expedientes desde 1998.
El horóscopo de Escorpión para agosto de 2026 también marca un cambio importante en tu manera de relacionarte. Comenzarás a distinguir entre quien te quiere y quien solamente disfruta tenerte disponible. Esa diferencia te ahorrará muchas decepciones.
Deja de llorarle a gente que por dentro trae pura miércoles envuelta en papel bonito. Tus lágrimas cuestan demasiado para desperdiciarlas en cualquier hijo o hija de vecino. Lo que viene para ti necesita una versión más selectiva de Escorpión: menos disponible para los oportunistas, más concentrada en sus proyectos y, sobre todo, suficientemente inteligente para entender que extrañar a alguien no significa que tengas que volver a abrirle la puerta.
PISCIS — HORÓSCOPO DEL 02 DE AGOSTO DE 2026
En el terreno laboral se aproximan días bastante movidos y podrías comenzar a sentir que tu trabajo te está chupando hasta las ganas de persignarte. Habrá pendientes, cambios de último momento, responsabilidades que probablemente ni te corresponden y una persona que querrá dejarte parte de su carga mientras se hace bien mensa. Antes de explotar y mandar todo a la tiznada, analiza qué te conviene, porque podrías comenzar a considerar seriamente un cambio de trabajo o una nueva oportunidad laboral.
Si ya llevas tiempo pensando en buscar otra chamba, hazlo con inteligencia. No renuncies por un coraje de cinco minutos para después pasar cinco meses preguntándote de qué vas a pagar las cuentas. Actualiza tus opciones, pregunta, investiga y muévete discretamente hasta encontrar algo que realmente represente crecimiento. Irte de un lugar donde ya no eres feliz puede ser una excelente decisión, pero brincar sin saber dónde vas a caer sería como quitarte los zapatos porque te aprietan y luego descubrir que el piso está lleno de vidrios.
Una amistad llegará con chismes relacionados con una expareja o una persona que ha estado hablando de ti. No te calientes demasiado la cabeza intentando descubrir exactamente qué dijo, dónde lo dijo y quién estaba presente. Si esa persona ya no forma parte de tu vida, tampoco debería seguir teniendo renta gratis dentro de tus pensamientos. Además, mucho cuidado con quien te lleva el chisme, porque quien llega corriendo a contarte lo que otros dijeron probablemente también sale corriendo a contar lo que tú respondiste. No alimentes ese teléfono descompuesto.
Durante estos días podrías enterarte de situaciones que atraviesan personas que anteriormente te hicieron daño. Ahí comprenderás que la vida tiene maneras muy particulares de poner cada cosa en su lugar. No te alegres de desgracias ajenas ni quieras echarle más leña al fuego. Tú sigue caminando. El verdadero triunfo no consiste en ver caer a quien te lastimó, sino en darte cuenta de que aquello ya no tiene poder para quitarte el sueño.
En cuestiones sentimentales necesitas dejar de vivir entre lo que pudo haber sido y lo que quizás algún día suceda. Te encanta hacer viajes mentales: desayunas recordando el pasado, comes imaginando escenarios y cenas preocupado por un futuro que todavía ni llega. Así cualquiera termina emocionalmente agotado. Lo único que realmente tienes es el presente, así que comienza a disfrutarlo sin esperar a que aparezca una pareja para sentir que tu vida está completa.
Si estás soltero o soltera, entiende que no necesitas una relación para ser feliz. Aprende a disfrutar tu propia compañía, salir contigo, comprarte algo porque se te antojó, organizar tus planes y construir una vida que no dependa de quién llegue o quién se vaya. Cuando logres eso, dejarás de aceptar cualquier cucharada de cariño nomás porque traías hambre emocional.
Si tienes pareja, evita descargar sobre ella el estrés que viene acumulándose en el trabajo. Una discusión pequeña podría crecer innecesariamente si llegas con la mecha corta. Habla de lo que te preocupa antes de convertir cualquier comentario en pleito de lavadero.
En el dinero será importante evitar compras hechas para compensar emociones. Cuando estás cansado, triste o encabronado puedes justificar gastos diciendo “para eso trabajo”, y sí, criatura, para eso trabajas, pero también para pagar recibos y no andar comiendo aire los últimos cuatro días de la quincena.
El horóscopo de Piscis para agosto de 2026 te pide aprender a caminar más ligero. Deja que se vaya quien quiera irse y recibe con tranquilidad a quien demuestre que merece quedarse. Quien te quiera, encontrará la manera de buscarte; quien no, que Dios lo bendiga y que le vaya bonito, pero lejos de tu paz. No persigas explicaciones, personas ni trabajos donde tengas que estar demostrando constantemente cuánto vales. Tu próxima etapa comenzará cuando entiendas que estar solo no significa estar incompleto y que algunas despedidas, aunque primero parezcan pérdidas, terminan siendo tremendas bendiciones disfrazadas.
ACUARIO — HORÓSCOPO DEL 02 DE AGOSTO DE 2026
No te asustes si durante estos días amaneces con ganas de comerte el mundo y tres horas después quieres mandar hasta el mundo a la fregada. Estás entrando en una etapa de movimientos internos donde tus emociones podrían cambiar con rapidez, sobre todo porque traes demasiadas cosas dando vueltas en la cabeza. Antes de tomar decisiones importantes cuando estés encabronado, triste o demasiado emocionado, espera a que se te acomoden las ideas. Una cosa es escuchar lo que sientes y otra dejar que un arranque de cinco minutos decida algo que tendrá consecuencias durante meses.
Este 02 de agosto de 2026 será buen momento para preguntarte hacia dónde quieres llevar tu vida. Ya estuvo bueno de caminar sin rumbo únicamente porque las circunstancias te van empujando. Define qué quieres conseguir antes de terminar el año y comienza con acciones pequeñas pero constantes. Hay un objetivo personal, laboral o económico que has postergado demasiado esperando el momento perfecto, y criatura, ese momento probablemente nunca llegará. Tendrás que empezar con lo que tienes y desde donde estás.
Tu familia será pieza importante en los cambios que vienen. Una conversación con alguien cercano podría devolverte motivación justamente cuando estés pensando en tirar la toalla. También comenzarás a entender que muchas de las cosas por las que trabajas tienen relación con darle mayor tranquilidad a quienes amas. Nada más recuerda que ayudar a tu familia no significa echarte encima responsabilidades que pertenecen a otros. Apoya hasta donde puedas sin terminar tú con el agua hasta el pescuezo.
Estás por tomar una decisión importante que podría cambiar el rumbo de los próximos meses. Puede relacionarse con trabajo, dinero, una relación, vivienda o algún proyecto que requiere compromiso. Aquí necesitarás utilizar más la cabeza que el corazón. Tu intuición puede orientarte, pero también revisa hechos, consecuencias y posibilidades reales. Si algo únicamente funciona bajo la condición de que otra persona cambie mágicamente, probablemente el plan ya comenzó chueco.
En cuestiones sentimentales podrías sentir ganas de darle otra oportunidad a alguien que anteriormente no supo valorarte. Antes de hacerlo, pregúntate qué ha cambiado realmente. No confundas nostalgia con amor ni aburrimiento con necesidad de regresar. Hay personas que extrañamos porque recordamos lo bonito y convenientemente se nos olvida la chinga emocional que nos acomodaron. Si regresas a algún lugar, que sea porque existen razones nuevas y no porque te dio miedo comenzar desde cero.
También necesitarás hacer una buena limpieza de personas, hábitos y situaciones tóxicas. Últimamente has comenzado a identificar quién se acerca porque realmente te aprecia y quién aparece únicamente cuando necesita dinero, contactos, favores, consejos o que le resuelvas la existencia. No necesitas anunciar que vas a sacar gente de tu vida como si dieras conferencia de prensa. Simplemente deja de estar disponible para todo mundo y observa quién permanece cuando ya no obtiene beneficios.
En el dinero podrías encontrar una manera de organizarte mejor después de detectar una fuga que parecía insignificante. Esos gastitos pequeños son como las hormigas: uno no preocupa, pero cuando volteas ya se llevaron media despensa. Evita comprometerte económicamente por quedar bien con alguien y procura guardar una cantidad para un pendiente que podría aparecer más adelante.
El horóscopo de Acuario para agosto de 2026 anuncia renovación, decisiones y una etapa de selección. No todo mundo merece acompañarte hacia donde vas. Algunas personas pertenecieron a una versión anterior de ti y aferrarte a ellas solamente porque llevan muchos años cerca no significa que todavía sean buenas para tu presente.
Haz espacio. Tira lo que ya no sirve, cambia rutinas, corta conversaciones que solamente producen problemas y deja de rescatar personas que perfectamente saben nadar pero se hacen las ahogadas cuando te ven llegar. Lo nuevo necesita espacio para entrar. Y si para conseguir tranquilidad tienes que mandar a dos o tres personajes bien lejos, pues que lleven lonche, porque el viaje será largo.
CAPRICORNIO — HORÓSCOPO DEL 02 DE AGOSTO DE 2026
Pon mucha atención a ese proyecto de negocio que traes rondando desde hace tiempo, porque ahí podría encontrarse una oportunidad importante para mejorar tus ingresos. Has pensado demasiado algunas cosas y ejecutado muy pocas, así que este 02 de agosto será momento de comenzar a aterrizar ideas. No necesitas tener resuelto hasta el último detalle para empezar, pero sí saber cuánto vas a invertir, qué puedes ganar y cuánto tiempo estás dispuesto a dedicarle. Porque una cosa es tener espíritu emprendedor y otra andar aventando el dinero como padrino borracho en quinceañera.
Podría favorecerte especialmente algo relacionado con ventas, servicios, productos por encargo, redes sociales, comercio o una actividad que puedas combinar inicialmente con tu trabajo habitual. No menosprecies los ingresos pequeños, porque bien administrados podrían convertirse en algo mucho más grande. Eso sí, no invites de socio a cualquiera solamente porque te habló bonito del proyecto. Cuando hay dinero de por medio hasta la amistad más bonita puede terminar oliendo a ministerio público. Acuerdos claros desde el principio y cada quien sabiendo qué pone y qué recibe.
Una amistad estará pasando por momentos complicados en el amor y podría buscarte para desahogarse. Escucha sin convertirte en terapeuta de tiempo completo. Tendrás ganas de decirle “te lo advertí”, porque efectivamente probablemente se lo advertiste como cuarenta veces, pero hay personas que necesitan darse su propio fregadazo para aprender. Aconseja hasta donde puedas y después deja que cada quien cargue con las consecuencias de sus decisiones.
En cuestiones sentimentales se avecinan momentos especiales. Una relación con alguien a quien quieres mucho comenzará a fortalecerse mediante conversaciones más sinceras y detalles que quizás parezcan pequeños, pero tendrán bastante significado. Puede tratarse de pareja, alguien que estás conociendo o incluso una persona muy cercana con quien existían ciertas diferencias. El vínculo crecerá porque ambos comenzarán a bajar defensas.
Si tienes pareja y un embarazo no está dentro de sus planes, no se hagan los confiados ni anden jugando a las probabilidades. Si tienen relaciones sexuales con posibilidad de embarazo, utilicen anticoncepción de manera correcta y, ante dudas sobre cuál método les conviene, consulten a un profesional de salud. Porque eso de “no creo que pase nada” ha fabricado más domingos siete que las serenatas y el tequila juntos. Responsabilidad primero y calentura después; o calentura responsable, que también se puede.
Por otro lado, se marca un reencuentro con una amistad que llevabas bastante tiempo sin ver. La conversación podría despertar recuerdos muy buenos y hacerte notar cuánto han cambiado ambos. Disfrútala sin querer reconstruir exactamente lo que existía antes; algunas relaciones regresan a nuestra vida de una manera diferente y precisamente ahí está lo bonito.
También recibirás un correo, llamada, notificación o mensaje que podría alegrarte bastante. Puede relacionarse con una respuesta que estabas esperando, una invitación, reconocimiento o simplemente palabras de alguien que no imaginabas volver a escuchar. No adelantes conclusiones cuando veas el nombre en la pantalla; primero abre el condenado mensaje y después haces tu novela.
El horóscopo de Capricornio para agosto de 2026 también señala que comenzarás a valorar mucho más la calidad de tus relaciones. Ya no tendrás paciencia para conversaciones vacías ni para personas que solamente aparecen cuando necesitan algo. Estás entrando en una etapa donde preferirás pocos vínculos, pero verdaderos.
En economía, amor y relaciones personales vienen movimientos favorables, siempre que no quieras controlar absolutamente todo. Capricornio, eres bueno haciendo planes, pero la vida de repente cambia la receta y te toca cocinar con lo que hay.
Concéntrate en tu proyecto, protege tus recursos y disfruta de quienes sí demuestran cariño. Algo que comenzó como una simple idea podría darte una sorpresa económica, mientras una relación que parecía avanzar despacito podría convertirse en un lazo mucho más fuerte. Y recuerda: para negocios, cabeza fría; para el amor, corazón despierto; y para andar haciendo aquello que Diosito dejó de tarea, preservativo o anticonceptivo, porque después llega la bendición con tus mismos ojos y ya no hay devolución.
SAGITARIO — HORÓSCOPO DEL 02 DE AGOSTO DE 2026
En próximas fechas podrías comenzar a sentir una atracción bastante fuerte por una persona nueva, de esas que llegan sin avisar y te mueven hasta lo que creías bien acomodado. Si estás soltero o soltera, date oportunidad de conocerla, pero sin aventarte de cabeza nomás porque hubo química desde el primer momento. Y si tienes pareja, mucho ojo, porque podrías comenzar a jugar con fuego pensando que tienes todo bajo control y terminar con las pestañas chamuscadas. Una aventura de cinco minutos puede poner en riesgo una relación que ha tardado meses o años en construirse.
Antes de dejarte llevar por la calentura, pregúntate si verdaderamente vale la pena cambiar cariño, confianza, estabilidad y una persona que ha permanecido contigo por una emoción pasajera. No confundas sentir atracción con haberte enamorado. Ojos tenemos todos y tentaciones también, pero precisamente ahí entra la madurez. Si tu relación ya no funciona, habla claro y toma decisiones antes de andar haciendo sucursal en otra parte. Lo que no se vale es querer conservar el plato servido en casa mientras andas viendo qué ofrecen en el menú de enfrente.
Si estás buscando pareja, aprende de una buena vez a escoger también con el cerebro. Te enamoras de la sonrisa, de la seguridad, del físico o de cómo te hacen sentir durante los primeros días, pero pocas veces investigas si esa persona tiene responsabilidad afectiva, estabilidad, palabra y verdaderas intenciones. No necesitas encontrar una criatura perfecta; necesitas alguien que no te haga perder la paz cada tercer día.
Durante este 02 de agosto de 2026 también llegarán a tus oídos ciertos chismes sobre ti. Algunos vendrán de amistades y otros podrían originarse dentro de la misma familia. Naturalmente te va a hervir la sangre porque hay comentarios que tocarán asuntos personales que tú jamás autorizaste para convertirse en sobremesa de nadie. Sin embargo, antes de reclamar casa por casa como cobrador de tanda, piensa si realmente vale la pena.
No tienes que explicar cada decisión que tomas. Mientras no estés perjudicando a nadie, tu vida es tuya. Quien quiera opinar sobre cómo gastas, con quién sales, qué haces, qué compras o hacia dónde vas, que primero llegue con recibo de cooperación para los gastos. Porque para administrar vidas ajenas siempre sobran voluntarios, pero cuando llega la cuenta hasta pierden la señal.
Lo verdaderamente importante será descubrir de dónde salió cierta información privada. Ahí podrías darte cuenta de que alguien a quien considerabas discreto tiene la lengua más floja que puerta de cantina. No hagas escándalo inmediatamente. Observa, confirma y después comienza a cuidar mucho mejor lo que compartes. No todas las amistades necesitan conocer tus planes, problemas sentimentales o movimientos económicos.
También experimentarás un cambio importante en tu autoestima. Estás comenzando a aceptar aspectos de tu personalidad que anteriormente intentabas modificar para agradarle a los demás. Cuando aceptes tus virtudes y también tus defectos, las críticas perderán fuerza. Si alguien te señala algo que verdaderamente necesitas mejorar, agradécelo y trabaja en ello; pero si solamente busca chingarte la existencia, que se forme porque seguramente habrá más.
En cuestiones económicas podrías tener un gasto relacionado con una salida, compromiso o gusto personal. Disfruta, pero establece límites porque agosto apenas comienza y todavía faltan varias cuentas por llegar.
El horóscopo de Sagitario para agosto de 2026 marca una etapa donde tendrás que demostrar madurez tanto en el amor como frente a las críticas. No arriesgues algo verdadero por una emoción que mañana podría no significar absolutamente nada y tampoco entregues tu tranquilidad a quienes viven pendientes de tus movimientos.
Que hablen. Mientras ellos gastan saliva, tú ocúpate de crecer. Y recuerda, Sagitario: cuando finalmente aceptas quién eres, hasta el chisme más sabroso sobre tu persona termina sabiendo a agua de calcetín. La gente podrá inventar misa, bautizo y hasta divorcio, pero solamente tú sabes lo que sucede dentro de tu vida. Así que menos explicaciones, mejores decisiones y mucho cuidado con andar calentando comida ajena teniendo buenos frijoles en casa.
ARIES — HORÓSCOPO DEL 02 DE AGOSTO DE 2026
Una situación que está por presentarse te obligará a madurar a la buena o a la fregada, porque vas a entender que hay decisiones que ya no puedes seguir dejando para después. Algo que anteriormente habrías tomado como tragedia ahora lo mirarás con otros ojos y hasta podrías sorprenderte de tu manera de reaccionar. Estás aprendiendo que crecer también significa dejar de responder a todo desde el coraje, controlar tus impulsos y pensar antes de aventar la pedrada, porque luego escondes la mano pero ya dejaste medio vecindario descalabrado.
En cuestiones de trabajo y dinero, vienen noticias bastante favorables. Podría aparecer una propuesta laboral, un ingreso adicional, una comisión, venta o actividad que te permita mejorar tu economía. No esperes necesariamente una fortuna caída del cielo; lo importante será detectar una oportunidad que, trabajándola correctamente, podría comenzar pequeña y después convertirse en una entrada constante de dinero.
También se marca la llegada o acercamiento de una persona con quien podrías hacer buena mancuerna para un negocio, proyecto o trabajo independiente. Podría comenzar como una conversación sin demasiada importancia y terminar convirtiéndose en una idea bastante rentable. Pon atención porque esta persona tendrá conocimientos, contactos o experiencia que complementan algo que tú sabes hacer.
Eso sí: no te apendejes por la emoción. Antes de poner dinero, revisa números, responsabilidades y ganancias. Que todo quede claro desde el comienzo, porque las amistades son muy bonitas hasta que aparecen los billetes y alguien siente que trabajó más que el otro.
Agosto también viene a darte una patada en las nachas para que dejes la huevonería y las excusas. Estás en un momento excelente para avanzar, pero algunas veces eres tu propio freno. Un día quieres conquistar el mundo y al siguiente no quieres ni contestar mensajes. Necesitas disciplina incluso cuando no tengas motivación. Los sueños no se construyen únicamente los días que amaneces inspirado.
En el terreno personal tendrás que defender mucho más tus decisiones. Existe alguien alrededor de ti que suele opinar demasiado sobre lo que haces y podría intentar manipularte utilizando culpa, chantajes emocionales o comentarios disfrazados de consejos. Escucha opiniones, pero no entregues el volante de tu vida. Si algo sale mal por una decisión tuya, aprenderás; pero si sale mal porque hiciste lo que otro quería, hasta doble coraje vas a hacer.
También podrías sentir que finalmente comienzan a acomodarse ciertas situaciones después de una temporada donde trabajaste mucho y recibiste poco. La vida empezará a compensarte, aunque probablemente no de la manera que imaginabas. Algo que anteriormente no se concretó pudo haberte protegido de meterte en un problema mayor. Ahora entenderás por qué algunas puertas tuvieron que cerrarse.
En el amor necesitarás paciencia. Si tienes pareja, evita llevarle tus frustraciones laborales y económicas. Esa persona podría convertirse en un apoyo importante, siempre que no la trates como costal de box cuando estés de malas. Si estás soltero o soltera, podrías conocer a alguien mediante trabajo, negocio, trámite o recomendación, pero ve despacio y deja que las acciones hablen.
El horóscopo de Aries para agosto de 2026 señala crecimiento, nuevas oportunidades económicas y una decisión que podría marcar un antes y un después. Habrá días en que traerás toda la actitud y otros donde vas a querer mandar tus planes a la fregada. Precisamente en esos días tendrás que recordar por qué comenzaste.
Si tu fe es importante para ti, apóyate en ella para encontrar tranquilidad y dirección, pero recuerda que también te toca hacer tu parte. Dios podrá alumbrarte el camino, criatura, pero tampoco quieras que baje personalmente a llenarte la solicitud de empleo, atenderte el negocio y cobrarles a los clientes.
Muévete, trabaja y confía más en tus capacidades. La oportunidad puede estar enfrente de ti, pero si sigues esperando a sentirte completamente preparado, otro más abusado podría agarrarla primero.
TAURO — HORÓSCOPO DEL 02 DE AGOSTO DE 2026
Si durante estos días aparece nuevamente una persona de tu pasado, no permitas que la nostalgia te haga olvidar por qué salió de tu vida. Tienes esa mala costumbre de recordar los besos, las risas y los momentos bonitos, pero convenientemente se te olvida cuando llorabas, te dejaban esperando o terminabas preguntándote qué habías hecho mal. Si esa persona ya tuvo una oportunidad y la utilizó para hacerte daño, piénsalo muy bien antes de abrir nuevamente la puerta. Hay gente que no regresa porque haya cambiado, sino porque descubrió que en otros lados no le aguantaron sus fregaderas.
Este 02 de agosto de 2026 necesitarás proteger especialmente tus nuevos proyectos. Estás entrando en una etapa donde una idea personal, laboral o económica podría comenzar a tomar forma, y lo último que necesitas es distraerte arreglando situaciones sentimentales que ya deberían estar enterradas. No permitas que alguien del ayer venga a desacomodarte el mañana. Si vuelve con el clásico “he estado pensando mucho en ti”, escucha si quieres, pero tampoco pierdas la memoria. Porque pensar en ti cualquiera; tratarte bien cuando tuvo la oportunidad era lo importante.
Si tienes pareja, bájale dos rayitas a los celos. Querer a alguien no significa ponerle GPS emocional ni hacer interrogatorio cada vez que sale con amistades o familia. Tu pareja necesita conservar sus espacios personales y tú también. Preguntar absolutamente todo, imaginar historias donde no existen y hacer caras porque salió sin ti puede terminar desgastando algo que en realidad marcha bastante bien.
Ahora, confianza tampoco significa hacerte menso. Si existen comportamientos verdaderamente extraños, habla claro; pero si el problema nace únicamente de tus inseguridades, trabaja en ellas antes de convertir tu relación en una comandancia donde para salir haya que pedir permiso por escrito y con tres copias.
Si estás soltero o soltera, aprende a separar atracción, deseo y sentimientos. Puedes disfrutar de alguien sin fabricar inmediatamente una historia de amor. A ti te dan tantito cariño después del cucharazo y ya estás preguntándote si sus apellidos combinan con los tuyos. Si buscas algo casual, asegúrate de que ambas partes entiendan lo mismo; si sabes perfectamente que te encariñas rápido, no te hagas el moderno o la moderna cuando por dentro traes corazón de señora que todavía guarda las cartas amarradas con listón.
También aléjate de relaciones prohibidas o personas comprometidas. Si quien te interesa ya tiene pareja, no compres problemas que ni siquiera estaban en oferta. Podría parecer emocionante al principio, pero después vienen mensajes escondidos, horarios limitados, mentiras, reclamos y escándalos que terminarían robándote tranquilidad. Tú necesitas una persona que pueda tomarte de la mano en público, no alguien que te tenga guardado como aplicación bancaria.
En cuestiones materiales, presta mayor atención a cartera, celular, llaves, documentos y objetos que utilizas diariamente. Podrías extraviar algo por andar distraído o dejarlo en un lugar donde después no recuerdes. Antes de salir de cualquier sitio revisa tus pertenencias y evita cargar cosas importantes sin necesidad.
El horóscopo de Tauro para agosto de 2026 marca límites sentimentales y decisiones que te ayudarán a proteger tu tranquilidad. El pasado podría tocar la puerta, pero tú decides si abres o finges que no estás.
No regreses a donde ya comprobaste que no eras feliz solamente porque una noche te pegó la soledad. Tampoco ahogues una relación buena con celos inventados ni te metas en cama ajena esperando salir oliendo a rosas. Tauro, aprende a elegir desde el amor propio y no desde la necesidad de sentirte acompañado. Quien quiera estar contigo tendrá que llegar libre, claro y dispuesto a darte tu lugar. Y quien ya te chingó una vez y venga solicitando segunda temporada, que mejor busque otra plataforma porque esa serie ya debería estar cancelada.
GÉMINIS — HORÓSCOPO DEL 02 DE AGOSTO DE 2026
Sentirás unas ganas tremendas de mandar todo a la tiznada, apagar el celular, agarrar tus chivas e irte donde nadie conozca ni tu segundo apellido. Has venido acumulando responsabilidades, molestias y situaciones que te tienen hasta el copete, pero no tomes decisiones definitivas por un cansancio momentáneo. Necesitas cambiar ciertas cosas, sí, pero primero identifica qué te está drenando realmente: trabajo, familia, una relación, dinero o simplemente la costumbre de querer resolverle la existencia a medio mundo.
Las pruebas que enfrentas durante este periodo van a sacar una versión mucho más fuerte de ti. No todo lo incómodo significa que estés en el camino equivocado. A veces la vida aprieta precisamente para obligarte a moverte de donde llevabas demasiado tiempo estacionado.
En cuestiones sentimentales, bájale un poquito al coqueteo por Facebook y redes sociales, porque últimamente podrías estar mandando señales equivocadas. Una cosa es ser sociable, contestar comentarios y echar relajo, y otra andar repartiendo corazoncitos como volante de taquería para después preguntarte por qué aparecen candidatos que solamente quieren arrimarte el camarón. Si buscas una relación seria, comienza también a seleccionar mejor las conversaciones que alimentas.
No necesitas demostrar que tienes pegue para sentirte atractivo o atractiva. La atención virtual puede levantar el ego durante cinco minutos, pero no necesariamente llena aquello que emocionalmente te hace falta. Y mucho cuidado con alguien que podría comenzar hablándote demasiado bonito por redes; antes de emocionarte, observa si tiene las mismas intenciones que tú.
Este 02 de agosto de 2026 será momento de poner tu vida en una balanza. Pregúntate qué deseas conservar y qué necesitas cambiar antes de terminar el año. Hay una meta que has venido posponiendo porque siempre aparece alguien, algo o algún pretexto que termina robándote tiempo. Ya no permitas que opiniones ajenas decidan tu camino. La gente puede criticar tus decisiones cómodamente porque, al final, no son ellos quienes pagan tus cuentas ni quienes cargan las consecuencias cuando algo sale mal.
También necesitas cerrar ciclos y renovarte, pero de verdad. No solamente bloqueando a alguien durante tres días para después desbloquearlo cuando te entre la curiosidad. Cerrar significa dejar de investigar, preguntar, revisar perfiles y esperar indirectas. Hay una persona o situación que ya cumplió su función y continuar mirando hacia atrás únicamente retrasa lo que podría llegar.
En cuanto a tu bienestar físico, recupera hábitos que te hagan sentir mejor. Si últimamente has aumentado el consumo de alimentos muy calóricos, alcohol o comidas fuera de horario, podrías notar cambios en tu peso. No necesitas castigarte ni entrar en dietas extremas: busca equilibrio, movimiento constante y una alimentación que puedas sostener. Si quieres hacer cambios importantes en tu alimentación, hazlos con orientación adecuada y no porque una influencer juró que desayunar aire con limón derrite hasta los pecados.
En familia habrá que andar con cuidado. Podrías enterarte de comentarios o habladurías provenientes de primos, tíos o algún pariente no tan cercano. Antes de armar la tercera guerra mundial en el grupo familiar, confirma qué sucedió. Y si resulta cierto, toma nota de quién merece conocer tus asuntos personales. El parentesco no convierte automáticamente a nadie en persona de confianza.
El horóscopo de Géminis para agosto de 2026 marca renovación emocional, selección de personas y decisiones importantes sobre tu futuro. Quizás no necesitas huir lejos como inicialmente pensarás; probablemente necesitas quitar de tu presente todo aquello que te hace querer escapar.
Cambia hábitos, limpia contactos, reorganiza prioridades y deja de mendigar atención disfrazándola de coqueteo. Cuando aprendas a disfrutar tu propia compañía, ya no tendrás que andar aventando el calzón emocional por Facebook para comprobar que todavía levantas suspiros.
Que hablen los parientes, que opinen los conocidos y que se persigne la vecindad. Tú enfócate en construir una vida de la que no tengas ganas de salir corriendo cada vez que las cosas se pongan difíciles.
CÁNCER — HORÓSCOPO DEL 02 DE AGOSTO DE 2026
Deja de pensar que eres responsable de todo lo malo que les sucede a las personas que quieres. Tienes una facilidad tremenda para echarte encima culpas que ni siquiera te corresponden y luego terminas cargando problemas ajenos como burro de carga. Este 02 de agosto necesitas entender que puedes apoyar, escuchar y aconsejar, pero no salvar a todo mundo. Cada persona tiene decisiones que tomar y consecuencias que enfrentar; tú bastante tienes con acomodar tu propio gallinero como para andar correteando las gallinas del vecino.
También tendrás que enfrentar un miedo que has venido alimentando desde hace tiempo: el temor a fracasar. Has dejado pasar oportunidades porque quieres estar completamente seguro de que todo saldrá bien antes de intentarlo, y así no funciona la vida. Algunas veces ganarás y otras terminarás aprendiendo a punta de fregadazos, pero ambas cosas te harán avanzar. Atrévete a presentar esa propuesta, comenzar ese proyecto, hablar con esa persona o tomar esa decisión que llevas semanas aplazando.
Si tienes pareja, muchísimo cuidado con la monotonía en tu relación. No esperes que el amor se mantenga emocionante haciendo exactamente lo mismo todos los fines de semana. Algunas veces quieres conservar la chispa, pero tus planes tienen menos variedad que menú de hospital: mismo lugar, misma rutina, misma conversación y hasta el mismo pleito.
Necesitas innovar. Una salida improvisada, cocinar juntos, conocer un lugar distinto, organizar un pequeño viaje o simplemente apagar los celulares unas horas podría cambiar bastante el ambiente. Y en la intimidad tampoco estaría de más desempolvar la imaginación, porque para hacer travesuras no se necesita presupuesto de película; con ganas, confianza y puerta con seguro se pueden hacer maravillas.
Otro problema será tu costumbre de sacar situaciones del pasado cuando discutes. Si decidiste perdonar algo, no puedes utilizarlo como arma cada vez que te enojas. Eso solamente provoca resentimiento. Hablen de lo que sucede ahora y dejen de exhumar muertos emocionales que ya deberían estar descansando cristianamente.
Para quienes están solteros, el panorama se pone interesante. Una persona que comenzó llamándote la atención podría empezar a sentir atracción por ti, pero quizá ninguno de los dos se atreve a mostrar completamente sus cartas. Si notas interés genuino, responde con señales claras. No necesitas declararle amor eterno debajo del balcón; basta con buscar conversación, mostrar iniciativa y dejar de contestar como funcionario público cada tres días.
Podría darse una salida, conversación o encuentro que te permita descubrir que tienen más cosas en común de las que imaginabas. No aceleres el proceso, pero tampoco te hagas del rogar eternamente. A veces quieres que te persigan, te conquisten, adivinen tus sentimientos y todavía interpreten tus silencios. Criatura, la gente enamorada puede ser intuitiva, pero tampoco es bruja.
Y sí, si esa persona te interesa, ponte las pilas. No porque tengas que competir con nadie, sino porque mientras tú analizas hasta la posición de una coma en sus mensajes, podría aparecer alguien más decidido que simplemente diga: “¿Salimos?”. Menos estrategia militar y más naturalidad.
El horóscopo de Cáncer para agosto de 2026 marca decisiones, renovación sentimental y una oportunidad para dejar atrás una versión tuya demasiado cargada de culpas. No todo depende de ti y no todos necesitan que los rescates.
Aprende a disfrutar sin controlar el resultado. Si algo funciona, celébralo; si no, aprende y continúa. En el amor, cambia la rutina antes de cambiar de pareja, deja los pleitos viejos enterrados y, si alguien nuevo te mueve el tapete, demuestra interés antes de que otro venga, enrolle el condenado tapete y se lo lleve.
Tu mayor avance comenzará cuando entiendas que equivocarte no significa fracasar. Algunas veces perderás, otras ganarás y en unas cuantas terminarás diciendo: “¿Cómo fregados no hice esto antes?”. Pero para descubrirlo primero tendrás que dejar el miedo y moverte.