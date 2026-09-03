Avión de Ethiopian Airlines arrojó combustible sobre el lago Michigan tras una doble falla del piloto automático

Un piloto de Ethiopian Airlines solicitó autorización para descargar combustible sobre el lago Michigan y regresar al Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago después de que el Boeing 787-8 Dreamliner que comandaba sufriera una doble falla del piloto automático.

El avión había despegado de O’Hare aproximadamente a las 10:55 a.m. CDT del miércoles. Cerca de las 12:20 p.m., el piloto comunicó que necesitaba descargar combustible mientras la aeronave se encontraba sobre el lago Michigan, según el registro de la trayectoria del vuelo.

“Necesitamos descargar combustible aquí”, dijo el piloto, de acuerdo con el audio proporcionado.

La solicitud fue autorizada aproximadamente un minuto después.

El avión finalmente regresó a O’Hare y aterrizó a las 12:30 p.m. CDT.

El avión sufrió una doble falla del piloto automático

La emergencia se produjo poco después del despegue, cuando los dos sistemas de piloto automático dejaron de funcionar.

Ante la situación, la tripulación decidió regresar al aeropuerto de Chicago. Para hacerlo, el avión necesitaba reducir su peso antes del aterrizaje mediante la descarga de parte del combustible que llevaba a bordo.

El combustible estaba destinado al trayecto de aproximadamente 10 horas hacia Bole Addis Ababa, en Etiopía.

El vuelo fue posteriormente reprogramado para el jueves.

¿Por qué los aviones descargan combustible?

Algunos vuelos comerciales necesitan liberar combustible antes de aterrizar cuando la aeronave supera el peso máximo permitido para un aterrizaje seguro.

Un avión que acaba de despegar puede llevar una cantidad considerable de combustible destinada a un vuelo de larga distancia. Si debe regresar al aeropuerto poco después de despegar, todavía conserva gran parte de esa carga.

Según las directrices de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) citadas en el material proporcionado, en determinadas emergencias los pilotos pueden necesitar descargar combustible para alcanzar un peso seguro de aterrizaje, de acuerdo con las limitaciones del fabricante y las condiciones del aeropuerto.

La FAA señala que estas descargas deben realizarse, cuando las circunstancias lo permiten, sobre zonas remotas u oceánicas o a una altitud suficiente para que el combustible se atomice antes de llegar al suelo.

El avión estaba a más de 20,000 pies

Los registros del vuelo indican que la solicitud de descarga de combustible ocurrió cuando el Boeing 787-8 se encontraba sobre el lago Michigan y a una altitud superior a los 20,000 pies.

El procedimiento suele realizarse a una altura de entre 5,000 y 10,000 pies, según la información citada de Simple Flying, con el objetivo de que el combustible se vaporice antes de alcanzar el suelo.

Sin embargo, la FAA contempla excepciones para situaciones de emergencia.

Cuando la seguridad de pasajeros o tripulación está en riesgo, los pilotos tienen discreción para apartarse de determinadas recomendaciones con el propósito de realizar un aterrizaje seguro.

El Boeing 787 regresó sin que se reportaran consecuencias adicionales

El Dreamliner aterrizó en O’Hare aproximadamente 10 minutos después de solicitar autorización para descargar combustible.

El vuelo hacia Etiopía fue reprogramado para el jueves.

El material proporcionado no especifica cuánto combustible llevaba la aeronave al momento de la descarga ni cuánto fue liberado sobre el lago Michigan.

Un Boeing 787-8 puede transportar hasta 223,378 libras de combustible, aunque esa cifra corresponde a su capacidad máxima y no permite determinar cuánto combustible llevaba el avión durante este vuelo.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) supervisa los efectos de los episodios de descarga de combustible y establece regulaciones relacionadas con las condiciones y lugares donde pueden realizarse estas operaciones.

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