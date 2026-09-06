Conversaciones con Volodimir Zelenski fueron “significativas”, dice Steve Witkoff, enviado especial de Trump

La reunión entre el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y su equipo con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, para tratar de reactivar el diálogo para poner fin a la guerra de Rusia concluyó este domingo tras unas tres horas.

Witkoff afirmó que las conversaciones con el presidente ucraniano y su equipo fueron “significativas” y que continuarán “el tiempo que haga falta”. Witkoff instó a Rusia y a Ucrania a hacer “concesiones” para encontrar una solución que termine con la guerra que comenzó en 2022 con la invasión rusa. “Ambas partes deberán hacer concesiones y reducir sus diferencias, y creemos que contamos con los elementos necesarios para lograrlo”, afirmó durante una conferencia de prensa tras sus primeras reuniones en Kiev. “Es muy difícil, pero estamos decididos, nos importa y esperamos que todo esto conduzca a una solución diplomática“, agregó.

La guerra parece que va a continuar este invierno

Por su parte Zelenski coincidió en la valoración positiva de las conversaciones, pero dijo que la cuestión de las hipotéticas cesiones de territorio solo se pueden dirimir en negociaciones a nivel de presidentes. Según él, la guerra parece que va a continuar de momento. “Esperamos mucho poder llegar a acuerdos con nuestros socios estadounidenses, y contamos con el apoyo de nuestros socios europeos -si la guerra continúa en invierno, y así es como se ve por el momento-, pero aún así, los equipos hoy tienen una valoración positiva de nuestras perspectivas futuras”, dijo Zelenski en la rueda de prensa.

“No queremos sufrimiento ni muerte. Queremos que esta guerra termine de forma justa y de una manera que impida que Rusia siga agrediendo a Ucrania“, dijo Zelenski ante Witkoff y Kushner, según recoge la agencia UNIAN. En su cuenta de X informó de que la siguiente ronda de reuniones incluirán también al Reino Unido, Francia y Alemania, cuyos asesores de seguridad nacional se sumaron a otro encuentro con los equipos ucraniano y estadounidense.

Estados Unidos retoma la diplomacia

Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushnerllegaron este domingo a Kiev tras haber estado el sábado en Moscú, donde se reunieron con el presidente Vladimir Putin, en el marco de los esfuerzos diplomáticos para terminar el conflicto, desencadenado por la invasión rusa de Ucrania lanzada en febrero de 2022.

Por su parte, Jared Kushner, yerno de Donald Trump, apuntó que espera que “este viaje haya permitido despejar nuevas pistas para avanzar”. “Creo que hemos aprendido mucho de este viaje”, enfatizó Kushner. El yerno de Trump dijo, citado por UNIAN, que los futuros acuerdos deberían hacer imposible una nueva guerra y dar a Ucrania la oportunidad de poner al servicio del desarrollo del país la fuerza y el ingenio demostrados durante los años de guerra. Kushner reiteró que el presidente “está muy decidido a poner fin a esta guerra y acabar con las muertes para hacer la vida más fácil a las familias”.

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