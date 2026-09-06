El hombre más fuerte del mundo es mexicano: levantó 511 kg de peso muerto y rompió récord

Raúl “Tayzon” Flores llevó al strongman mexicano a lo más alto. El atleta originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, levantó 511 kilogramos (1,126.6 libras) en el World Deadlift Championships 2026 y estableció un nuevo récord mundial de peso muerto.

La hazaña ocurrió este sábado 5 de septiembre en la Utilita Arena de Birmingham, Inglaterra, durante una competencia organizada por Giants Live. Flores llegó con el objetivo de superar los 510 kilos que el islandés Hafþór Björnsson había levantado en el mismo evento un año antes y consiguió hacerlo por un kilogramo.

Con ese levantamiento, el mexicano se convirtió en el primer hombre en superar oficialmente la barrera de los 510 kilos en peso muerto dentro de una competencia de strongman.

? NEW WORLD RECORD! ???



Mexican strongman Raul Flores has shattered the deadlift world record with an insane 511kg (1,126.6 lbs) lift!



He surpasses Hafþór Björnsson’s 510kg record set in 2025.



THE NEW KING OF THE DEADLIFT!



? via @GiantsLiveWSM pic.twitter.com/MEythr9Rg4 — The Sports Pulse (@Tsportspulse) September 5, 2026

Raúl Flores supera a Hafþór Björnsson

El reto para el tamaulipeco era mayúsculo. Björnsson, una de las figuras más reconocidas del strongman mundial, había establecido en 2025 el récord de 510 kilogramos en Birmingham.

Un año después, Flores tomó la barra y consiguió completar el levantamiento con 511 kilos, suficiente para quedarse con el récord mundial de la disciplina.

El resultado también confirmó la progresión que el atleta mexicano había mostrado durante los últimos meses. El pasado 25 de agosto, Flores había conseguido levantar 504.04 kilogramos en entrenamiento, aunque aquella cifra no tenía carácter oficial.

Además, Giants Live había señalado al mexicano como uno de los atletas con posibilidades reales de desafiar la marca de Björnsson. Durante su preparación, Flores incluso había conseguido realizar tres repeticiones con 470 kilos.

Del powerlifting al strongman

El camino de Raúl Flores hacia el récord mundial de peso muerto comenzó en el powerlifting. En 2021 dio el salto al strongman, disciplina en la que progresivamente se especializó en una de las pruebas más exigentes: el peso muerto.

En 2025, el mexicano ya había demostrado su capacidad para competir al máximo nivel. Ese año consiguió levantar 480 kilos en competencia y participó en el World Deadlift Championships, donde alcanzó los 453.5 kilogramos.

Su evolución continuó durante 2026 hasta alcanzar una cifra que lo coloca entre los grandes especialistas actuales del levantamiento de peso muerto.

Raúl Flores cumple una promesa a su perrito fallecido

Detrás del apodo “Tayzon” existe una historia personal que acompañó al atleta durante su preparación.

Flores adoptó ese sobrenombre como homenaje a su perro fallecido. Según ha contado el propio competidor, le prometió que algún día su nombre sería conocido en todo el mundo gracias a un logro dentro de los deportes de fuerza.

Después de conseguir los 511 kilos, el tamaulipeco recordó esa promesa en redes sociales y explicó lo que significó para él alcanzar el récord.

“Hace años cuando mi perrito Tayzon se fue, le prometí que algún día su nombre sería conocido en todo el mundo. Que algún día, en algún evento de fuerza, habría personas que escucharían ese nombre y sabrían quién estaba detrás de él. Hoy, en el escenario de Giants Live Strongman, mientras levantaba los 511 kilos que me convirtieron oficialmente en el hombre más fuerte del mundo en el peso muerto, entendí que no estaba levantando solamente una barra. Estaba levantando una promesa”, escribió el tamaulipeco, quien dedicó esta hazaña a su mascota fallecida.

De Eddie Hall a Björnsson y ahora Raúl Flores

La evolución del récord mundial de peso muerto en el strongman también permite dimensionar el logro conseguido por el mexicano.

En 2016, Eddie Hall se convirtió en el primer hombre en levantar 500 kilos en una competencia de strongman. Años después, Hafþór Björnsson llevó la cifra hasta los 510 kilos en 2025.

Ahora, Raúl Flores elevó nuevamente el límite con sus 511 kilos en Birmingham.

El mexicano necesitó apenas un año para superar la marca que Björnsson había establecido en ese mismo escenario y convertir su nombre en el nuevo referente del peso muerto competitivo.