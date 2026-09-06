Pasajero inmovilizado con cinta adhesiva tras comportamiento violento en vuelo de American Airlines

Un vuelo de American Airlines que viajaba de Dallas a Newark tuvo que ser desviado hacia Baltimore la noche del jueves después de que un pasajero presuntamente protagonizara un incidente de comportamiento descontrolado que terminó con el hombre inmovilizado con cinta adhesiva y sus manos sujetas con bridas plásticas.

El pasajero fue identificado como Arthur Lundeen, de 67 años y residente de Arizona, quien fue detenido por agentes de la Policía de la Autoridad de Transporte de Maryland (MDTA) después de que el avión aterrizara en el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore-Washington (BWI).

El incidente ocurrió a bordo del vuelo AA 618, que había despegado de Dallas y se dirigía a Newark, Nueva Jersey, informó American Airlines. El FBI también investiga lo ocurrido durante el trayecto.

Dos pasajeros que viajaban en el avión dijeron a ABC News que intervinieron para contener a Lundeen después de que, según su relato, su comportamiento se tornara cada vez más agresivo.

Pasajero habría comenzado a insultar a la tripulación

Juan Mejía, un pasajero que viajaba en el vuelo y que anteriormente trabajó como agente del orden público, dijo que comenzó a escuchar una alteración aproximadamente cuando el avión había recorrido tres cuartas partes de su trayecto.

Según Mejía, Lundeen, quien estaba sentado dos filas detrás de él, comenzó a comportarse de manera agresiva con integrantes de la tripulación y otros pasajeros.

El pasajero también habría utilizado insultos raciales y lenguaje vulgar, además de realizar comentarios ofensivos dirigidos hacia varias mujeres que se encontraban en una fila cercana.

Mejía y su amigo Richard Olenick dijeron que inicialmente observaron la situación para determinar qué estaba ocurriendo. Sin embargo, aseguraron que decidieron intervenir cuando Lundeen presuntamente pasó de los insultos a un comportamiento físico.

“Juan inmediatamente supo que había que actuar”, relató Olenick a ABC News. Según su testimonio, Mejía se levantó de su asiento y se colocó junto a Lundeen para ayudar a controlarlo.

Los dos hombres dijeron que su objetivo era evitar que la situación escalara y mantener al pasajero inmovilizado hasta que las autoridades pudieran hacerse cargo.

“No buscábamos hacerle daño a esta persona; buscábamos más bien sujetarlo y controlarlo para que la situación no escalara”, explicó Mejía.

Lo inmovilizaron con cinta adhesiva

Una fotografía tomada dentro del avión muestra a Lundeen sentado mientras varias personas lo mantienen inmovilizado. El hombre aparece con cinta adhesiva alrededor del cuerpo y las manos sujetas con bridas plásticas.

Mejía y Olenick dijeron que permanecieron junto al pasajero durante el resto del vuelo y esperaron a que las autoridades intervinieran una vez que el avión aterrizara.

La aeronave fue desviada al aeropuerto BWI alrededor de las 10:15 p.m., según la Administración Federal de Aviación (FAA), que también abrió una investigación sobre el incidente.

El hombre fue acusado de conducta desordenada y agresión en segundo grado por hechos ocurridos a bordo de la aeronave en el aeropuerto BWI.

Las autoridades no han divulgado todos los detalles sobre lo que ocurrió durante el vuelo.

El FBI investiga lo ocurrido durante el vuelo

Aunque la Policía de la MDTA presentó cargos relacionados con el incidente ocurrido en el aeropuerto, el FBI asumió la investigación de los hechos que presuntamente tuvieron lugar mientras el avión se encontraba en el aire.

La agencia federal indicó que la investigación continúa.

Por su parte, la FAA también está examinando las circunstancias que llevaron a la desviación del vuelo.

American Airlines informó que Lundeen fue retirado de la aeronave después de que esta aterrizara en Baltimore y que posteriormente el vuelo continuó su trayecto hacia Newark.

“La seguridad y protección de nuestros clientes y miembros de nuestro equipo es nuestra máxima prioridad y no toleramos la violencia”, señaló la aerolínea en un comunicado.

Lundeen tenía una herida en el brazo

La Policía de la Autoridad de Transporte de Maryland indicó que los agentes observaron una herida abierta en uno de los brazos de Lundeen cuando lo trasladaban bajo custodia.

Paramédicos evaluaron al hombre y lo autorizaron después de revisar la lesión.

Las autoridades no han informado cómo se produjo la herida.

Por ahora, la investigación federal permanece abierta y las autoridades no han dado a conocer qué provocó el comportamiento del pasajero ni si existieron otros factores que condujeran al altercado.

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