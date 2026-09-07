Tesla lanza oficialmente el Cybercab su primer taxi autónomo sin pedales ni volante

El grupo Tesla, especialista en vehículos eléctricos, presentó de manera oficial en un evento en Austin (Texas) su Cybercab, un vehículo sin pedales ni volante especialmente diseñado para servicios de taxi sin conductor.

“Un enjambre de Cybercabs”, publicó el jueves (03.09.2026) por la mañana Elon Musk, director de Tesla, acompañado de una foto de una decena de vehículos en Austin, donde está la sede principal de la empresa.

En las calles de la ciudad se vieron Cybercabs previo al evento. Según el medio Austin American-Statesman, asistentes al evento fueron los primeros en probar los carros, que podrá utilizar el público a partir del 5 de septiembre.

Publicaciones en redes sociales mostraban a seguidores de Tesla y del multimillonario llegando al lanzamiento, algunos vestidos de dorado para combinar con el vehículo.

Desde hace semanas, las redes sociales se han llenado de avisos de estos vehículos en las calles y estacionados en parkings, especialmente en Dallas.

Dos años después de su presentación

El Cybercab fue presentado en octubre de 2024 con gran pompa en un estudio de Hollywood. Musk proyectó entonces una producción antes de 2027.

Este vehículo eléctrico de color dorado carece de volante, pedales y retrovisores. Fue concebido para servicios de robotaxi y solo puede transportar a dos personas.

El robotaxi de dos plazas, presentado por Elon Musk en 2024, se incorpora al servicio de transporte autónomo de la compañía. Crédito: Bob Daemmrich/ZUMA/picture alliance | Deutsche Welle

Tesla lanzó en junio de 2025 su servicio de robotaxi en Austin, utilizando sus SUV Model equipados con el software de conducción autónoma, porque el Cybercab aún no estaba listo.

Los usuarios ahora ya tienen habilitada la opción para elegir el nuevo vehículo en la aplicación de robotaxis de Tesla.

Texas cuenta con una normativa favorable a los vehículos autónomos, lo que lo convierte en uno de los campos de pruebas favoritos para numerosos servicios de robotaxis ya operativos, como Waymo (subsidiaria de Google) y Zoox (Amazon), o en fase de pruebas, como Motional (Hyundai).

Waymo ya presta sus servicios en 11 ciudades estadounidenses. Para el miércoles 2 de septiembre, Tesla había registrado 314 robotaxis en Texas, incluidos 45 Cybercabs, de acuerdo con FSD Database, con base en información del Departamento de Vehículos Motorizados del estado.

“Tesla apenas está empezando”, dijo Anthony Townsed, investigador sénior asociado a Cornell Tech, una organización de investigación en políticas públicas en Nueva York.

Agregó que está por saberse cuál es la empresa en un mercado tan saturado con el mejor modelo de negocio.

ee (afp, reuters)

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