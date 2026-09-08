“La gente enfermó porque les mintieron”: documentos muestran que las autoridades de Nueva York ocultaron información sobre la calidad del aire tras el 11-S

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, hizo públicos 170.000 documentos que demuestran que los funcionarios de la ciudad estaban preocupados por la calidad del aire en Manhattan en los días y semanas posteriores a los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Aún así, les dijeron a los ciudadanos que respirar ese aire era seguro.

El alcalde afirmó que los documentos revelan que se encontró asbesto – también conocido como amianto- “prácticamente en todas partes” donde realizaron pruebas cerca de la Zona Cero, el lugar donde se derrumbaron las torres gemelas del World Trade Center.

“La gente enfermó porque los líderes en los que confiaban les mintieron y les dijeron que podían respirar aire tóxico sin peligro”, dijo Mamdani en una conferencia de prensa con los sobrevivientes.

Según funcionarios de salud estadounidenses, las enfermedades relacionadas con el polvo y el humo del derrumbe de las Torres Gemelas se han cobrado más vidas que los propios atentados.

Una demanda de años

La publicación de los documentos resuelve una demanda interpuesta por el grupo 9/11 Health Watch, que demandó a la ciudad para obtener dicha información.

Los funcionarios municipales encontraron 68 cajas con los documentos el año pasado, aunque anteriormente habían afirmado que no los tenían.

“Una administración tras otra ha ignorado a quienes exigen respuestas y claridad”, dijo Mamadani, de pie junto al presentador de televisión y defensor de los sobrevivientes del 11-S Jon Stewart.

“Nosotros no haremos lo mismo”, señaló.

Miles de personas han sufrido problemas de salud, como cáncer, a causa de los atentados terroristas, y muchas de ellas han fallecido tras inhalar contaminantes peligrosos procedentes del derrumbe de los edificios.

Las páginas de informes sobre la calidad del aire y otros documentos se publicaron a través de una página web, coincidiendo con el 25º aniversario de los atentados.

Mamdani afirmó que su Ayuntamiento invertirá más de US$34 millones en esta iniciativa. Añadió que los documentos revelan lo que la ciudad “sabía sobre la contaminación del aire en los alrededores de la Zona Cero, cuándo lo supo y cómo actuó para limitar su responsabilidad”.

Se compartirán más documentos a lo largo del próximo año.

Esta liberación se produce después de años de que los sobrevivientes hayan abogado por una mayor transparencia por parte de los funcionarios municipales.

Gary Hershorn/Getty Images): En la llamada Zona Cero hay ahora un monumento conmemorativo.

Tóxicos peligrosos

En la rueda de prensa de este martes, Jon Stewart afirmó que los documentos demuestran que la ciudad no reconoció que el aire que todos respiraban en el centro de Manhattan era tóxico hasta octubre de 2001.

“Para ser justos con ellos, solo ocultaron esa información durante 25 años”, dijo con sarcasmo.

Entre los documentos se incluye un archivo de octubre de 2001 conocido como el “Memorando Harding”, en el que un asesor advirtió al ex vicealcalde Robert Harding, quien ejercía bajo las órdenes del alcalde Rudy Giuliani, que la ciudad podría enfrentarse a hasta 35.000 demandas legales por su respuesta a los ataques.

El documento indica que la ciudad podría ser demandada porque los avisos sanitarios provocaron que las personas “regresaran a la zona demasiado pronto (causando exposición tóxica o daño emocional)”.

Días después del ataque, funcionarios municipales y federales, incluida la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), declararon que el aire cerca de las Torres Gemelas era seguro, aunque las investigaciones sugieren que la gente estaba respirando sustancias químicas tóxicas.

Christine Todd Whitman, directora de la EPA en ese entonces, se disculpó posteriormente por esta declaración, diciendo que la agencia “hizo todo lo posible en ese momento con la información que teníamos”.

Elizabeth Cascio, ex técnica de emergencias médicas del Departamento de Bomberos de Nueva York, declaró anteriormente a la BBC que sufrió problemas de sinusitis y dolores de cabeza tras responder a los ataques.

“Todos sabíamos que la calidad del aire no era segura; era muy tóxico, la sensación era palpable”, dijo.

“Al principio, cuando bajé del autobús y llegué al World Trade Center, sentía que tenía que contener la respiración. Pero uno no puede aguantar la respiración para siempre. Sentía cómo las partículas me entraban por la nariz y la boca y pensé: ‘Esto no puede ser bueno'”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.