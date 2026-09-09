Padre de Florida acusado de golpear a su hijo con un cable después de que el adolescente dijera que tenía hambre

Un padre de Hialeah, Florida, fue arrestado después de que las autoridades lo acusaran de golpear a su hijo de 13 años con un cable de extensión y sujetarlo por el cuello durante una discusión ocurrida en la vivienda familiar.

Alex Romero-Padilla, de 31 años, enfrenta un cargo de abuso infantil agravado por el incidente, ocurrido el domingo en una casa ubicada en la cuadra 100 de W. 6th Street.

Según el informe de causa probable, el adolescente despertó alrededor de las 9:00 a. m. y comenzó a ver videos de TikTok en su teléfono. Poco después le dijo a su padre que tenía hambre y quería comer.

La discusión terminó en una agresión

De acuerdo con la declaración del adolescente a los investigadores, Romero-Padilla comenzó a gritarle antes de agarrarlo por el cuello y arrojarlo al suelo.

El padre presuntamente tomó entonces un cable de extensión marrón y comenzó a golpear al menor.

El adolescente fue trasladado posteriormente a un hospital, donde los médicos encontraron moretones alrededor del cuello y los brazos, además de marcas compatibles con golpes de cable en la espalda, el brazo derecho y el muslo.

El padre habló de un castigo disciplinario

Después de recibir la advertencia de sus derechos Miranda, Romero-Padilla habló con los investigadores sobre lo ocurrido.

El hombre dijo que tenía problemas para comunicarse con su hijo y que estaba frustrado porque, según él, el adolescente no seguía las reglas.

También mencionó que el menor había salido con amigos sin su autorización y afirmó que había tomado aproximadamente $20 de su billetera.

Romero-Padilla dijo a los agentes que se molestó cuando su hijo se enojó y, según el informe policial, hizo una expresión que el padre interpretó como una sonrisa burlona mientras intentaba corregir su comportamiento.

El acusado reconoció haber aplicado lo que describió como un “castigo corporal” utilizando el cable de extensión.

El acusado permanece bajo custodia

La policía arrestó a Romero-Padilla y lo trasladó a la cárcel del condado de Miami-Dade.

El hombre permanece detenido debido a una retención migratoria, según los registros citados en el caso.

Su próxima comparecencia judicial está programada para el 14 de septiembre.

Romero-Padilla enfrenta por ahora un cargo de abuso infantil agravado. Las acusaciones deberán ser determinadas en el proceso judicial y el acusado se presume inocente mientras no sea declarado culpable.

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