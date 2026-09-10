iPhone 18 Pro, Pro Max y Duo con Apple Upgrade, cuánto pagarás al mes

Comprar uno de los nuevos iPhone mediante Apple Upgrade puede hacer que el desembolso mensual parezca mucho más llevadero, aunque el resultado cambia de forma notable cuando se busca el máximo almacenamiento.

Cuánto cuesta el iPhone 18 Pro con Apple Upgrade

El iPhone 18 Pro de 6.3 pulgadas se perfila como la puerta de entrada a la gama premium de Apple. A través de Apple Upgrade, el modelo base se podrá alquilar desde $34.99 dólares mensuales durante 24 meses. Llevado al total del contrato, esa cuota equivale a $839.76 dólares, antes de los impuestos aplicables y de cualquier servicio adicional que el cliente decida sumar.

La cifra puede sonar atractiva frente a pagar un teléfono de alta gama de una sola vez. Ese es justamente el gancho del programa. Apple permite distribuir el costo a lo largo de dos años y, al terminar el plazo, el usuario puede devolver el equipo y actualizarlo por un modelo nuevo, abandonar el programa tras entregar el dispositivo o pagar el importe restante para quedárselo. El iPhone debe regresar en buenas condiciones para evitar cargos por daños.

El panorama cambia bastante con la configuración más ambiciosa. El iPhone 18 Pro con 2TB de almacenamiento alcanza los $70.01 dólares al mes bajo el mismo alquiler de 24 meses. En términos simples, el compromiso acumulado asciende a $1,680.24 durante los dos años.

Esa diferencia de $35.02 mensuales revela cuánto pesa la capacidad interna en la factura final. Para quien graba video de alta resolución, descarga juegos pesados, trabaja con archivos de edición o necesita espacio constante sin depender de la nube, los 2TB pueden tener sentido. Para el uso cotidiano, la versión inicial evita que la cuota mensual se acerque al territorio de una factura de servicio móvil completa.

El iPhone 18 Pro Max sube la cuota mensual

El iPhone 18 Pro Max, pensado para quienes priorizan la pantalla grande, la autonomía y una experiencia fotográfica más ambiciosa, inicia en $37.99 dólares mensuales dentro de Apple Upgrade. El arrendamiento de 24 meses representa un total de $911.76, sin considerar impuestos.

Son apenas tres dólares adicionales al mes respecto al iPhone 18 Pro básico, una distancia corta para quienes ya saben que prefieren el formato Max. En el mundo de las cuotas mensuales, esa diferencia puede parecer pequeña. Sin embargo, el punto importante está en entender que el programa no funciona como una compra convencional desde el primer día. Se trata de un leasing administrado por Klarna, por lo que el dispositivo se devuelve al finalizar el plazo salvo que el cliente el actualice o cubra el pago necesario para adquirirlo definitivamente.

La versión de 2TB del iPhone 18 Pro Max lleva la mensualidad a $73.09 dólares. El total previsto a lo largo de 24 pagos llega a $1,754.16. Es la configuración para usuarios que no quieren borrar fotos, clips, proyectos y descargas cada pocos meses.

Apple Upgrade permite elegir plazos de 12 o 24 meses para los iPhone elegibles, aunque las cifras aquí corresponden al contrato de dos años. También existe la posibilidad de reducir la mensualidad inicial mediante un equipo entregado en trade-in, siempre que ese dispositivo sea elegible y cumpla las condiciones de funcionamiento establecidas por la compañía.

iPhone Duo y el precio del primer plegable

La llegada del iPhone Duo marca uno de los movimientos más llamativos de Apple en años. El primer iPhone plegable de la compañía entra al programa Apple Upgrade con una renta desde $57.99 dólares mensuales en la versión de 256GB. Tras 24 meses, el total de las cuotas suma $1,391.76.

No es una mensualidad discreta, aunque tampoco sorprende del todo para un dispositivo plegable con una pantalla que apunta a convertir el teléfono en una herramienta más versátil para entretenimiento, productividad, fotos y multitarea. Apple presenta al iPhone Duo como el iPhone con la pantalla más grande de su catálogo, además de describirlo como plegable, ajustable y resistente.

La cifra se dispara al elegir 2TB. El iPhone Duo con esa capacidad llega a $92.81 dólares al mes, lo que equivale a $2,227.44 al completar los 24 pagos. Es un salto de $34.82 mensuales frente al modelo de 256GB y deja claro que el almacenamiento masivo seguirá siendo uno de los extras más caros de la gama.

Antes de aceptar la cuota conviene mirar la letra pequeña. Apple señala que AppleCare no viene incluido automáticamente con el leasing y se factura por separado si se añade. La cobertura puede ser especialmente importante en un equipo plegable, ya que un dispositivo devuelto con daños puede generar una tarifa adicional. Si el cliente decide actualizar antes de completar el contrato, tendrá que pagar las mensualidades restantes junto con los impuestos correspondientes.

La lectura rápida es sencilla. El iPhone 18 Pro ofrece la cuota inicial más baja, el Pro Max añade pantalla grande con una subida moderada y el iPhone Duo se coloca como el capricho tecnológico más costoso del grupo. Apple Upgrade facilita entrar al ecosistema premium sin un pago único enorme, aunque la suma de dos años demuestra que el almacenamiento y el formato plegable tienen un precio muy concreto.

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