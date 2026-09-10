San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este jueves 10 de septiembre

Si vives en San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este jueves 10 de septiembre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio se prevén nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 99 grados Fahrenheit (37ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 79 grados Fahrenheit (26ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sudeste, que rondará los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 51%.

La presión atmosférica media será de 1016.6 hPa, una medición que irá en aumento. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:16 h y el atardecer será a las 19:45 h, lo que significa un total de 12 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 20%. La temporada de lluvias en San Antonio abarca desde mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos pocas nubes con poca probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 79 y los 99 grados Fahrenheit (26 y 37 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Conoce una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad popular por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La ciudad posee un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

A lo largo del verano, la temperatura puede alcanzar los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y no salir a la calle durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves, con una media de unos 50° F.

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