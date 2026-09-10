Yendry, todo es personal en ‘Como agua’

Quien conoce la trayectoria de Yendry, sabrá que desde hace más de una década su nombre ha estado sonando en distintas esferas y proyectos musicales de Europa, América Latina y Estados Unidos.

La primera vez que se escuchó a nivel masivo fue en 2012, cuando participó en la sexta temporada de X Factor Italia, el país al que emigró cuando tenía 3 años; ella nació en República Dominicana. Su talento le hizo ganar un contrato con una importante compañía disquera de la que después se separó porque sintió que no era una relación que estaba dando frutos.

Luego, en 2015 se convirtió en la vocalista de Materianera, una banda italiana de música electrónica y trip hop. Con esta agrupación editó el EP “Supernova” y el álbum de estudio “Abyss”.

Cuando decidió convertirse en solista, en 2019, comenzó sacando sencillos; en ese trayecto hizo colaboraciones con artistas como J Balvin, Damian Marley, Mozart La Para y Nella. Hasta que se sintió lista para grabar su primer disco.

“Mi equipo [en ese entonces] no era de los mejores”, dijo. “Entonces, en un momento, desde afuera se veía que todo estaba bien, pero desde adentro, al proyecto le faltaba mucho, le faltaba estructura”.

Yendry viajaba mucho y creaba poco, hasta que en 2023 paró todo, se separó de su mánager y se enfocó en producir su álbum debut, “Como agua”, que saldrá al mercado el 18 de septiembre y que presentará al día siguiente en el teatro Ford de Los Angeles junto a Lido Pimienta.

“Tuve que empezar todo desde cero”, dijo.

“Como agua” saldrá al mercado el 18 de septiembre y Yendry se presentará al día siguiente en el teatro Ford junto a Lido Pimienta./Foto: Karla Read

Antes de este disco, Yendry fue parte de Astropical, una colaboración entre miembros de Bomba Estéreo y Rawayana, que actuó en lugares icónicos como el Central Park de Nueva York y el Hollywood Bowl de Los Angeles.

La espera, dijo, valió la pena.

“Siento que hace unos años no hubiera podido hacer el disco que hice ahora”, dijo.

Es un álbum de 13 temas en los que Yendry habla de temas personales —como el encuentro con su padre, a quien conoció cuando ella tenía 18 años—, con ritmos de pop, R&B, reguetón, flamenco, bachata, folclor dominicano y otros.

“Es un álbum muy personal y muy honesto porque lo hice para mí”, dijo. “Fue mi álbum de sanación, de lo que había pasado, de encontrarme de nuevo y de presentarme como yo quería presentarme”.

El disco incluye una canción en italiano, “Italia poema”, que originalmente no era una canción; era un texto que Yendry escribió producto de la nostalgia que le provocaba estar lejos de Turín, lejos de su madre, de la que fue su casa por casi toda su vida.

“Lo grabé sin tener una melodía”, dijo. “Después de unos añitos le pusimos piano porque es una canción que siempre me hace llorar, y decidí incluirla porque no quería omitir nada de los sentimientos que tenía en el álbum”.

En “Mentira”, el corte que ahora promociona, Yendry comparte que como inmigrante es parte de dos mundos distintos y que vive en contradicción entre sus dos identidades; por una parte lo que ella ambiciona y por otra las expectativas que tienen en ella como hija de inmigrantes.

Y en “Espejo”, explora el proceso de reparar la relación con su padre, con quien ahora tiene buena comunicación. “Mala mía” es una carta de adiós a su vida en Italia y a su expareja, a quien dejó porque “es difícil querer a alguien cuando tu ni siquiera te has encontrado a ti mismo”.

Yendry espera comenzar una gira pronto para presentar su proyecto. Cree que al haberse tomado la libertad de incluir asuntos personales “alguien puede encontrar su propia historia ahí”.

En detalle

Qué: Yendry y Lido Pimienta en concierto

Cuándo: sábado 19 de septiembre a las 8 pm

Dónde: teatro The Ford, 2580 Cahuenga Blvd., East, Los Angeles

Cómo: boletos desde $40; informes theford.com.