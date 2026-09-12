Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 12 septiembre de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 12 de septiembre de 2026.

03/21 – 04/19

Sentirás la necesidad de poner orden en tu casa y en tu trabajo. Será un momento ideal para organizar tu agenda, planificar tus próximos movimientos y ocuparte de tus tareas. Si tienes un oficio, date la oportunidad de comenzar algo nuevo y cultivarlo con dedicación.

04/20 – 05/20

Si tienes hijos o trabajas con niños, será un buen momento para estimularlos y acompañarlos mediante juegos, manualidades y actividades que despierten su mente. Si tienes un hobby, dale un lugar en tu vida y cultívalo, porque puede convertirse en una fuente de alegría y expresión.

05/21 – 06/20

La Luna Nueva traerá la necesidad de apartarte de la vida social y estrechar los lazos familiares. Será un buen momento para inaugurar una nueva etapa en el hogar. Procura que cada espacio esté limpio y ordenado, creando un ambiente donde puedas sentirte protegido y contenido.

06/21 – 07/20

La energía de Virgo te aporta sentido práctico y capacidad para expresar tus ideas. Puede haber un comienzo relacionado con tus hermanos, estudios o comunicaciones. Aprovecha esta etapa para aprender algo nuevo, intercambiar información y encontrar maneras eficientes de comunicarte.

07/21 – 08/21

La Luna Nueva en el sector del dinero indica que es hora de comenzar una nueva etapa en la administración de tus recursos. La necesidad de alcanzar mayor seguridad material te llevará a averiguar sobre planes de ahorro, créditos o inversiones. Organizar tus recursos será la base de tu estabilidad.

08/22 – 09/22

La Luna Nueva en tu signo marca un nuevo comienzo y puede ayudarte a superar obstáculos que hasta ahora parecían difíciles de vencer. Una energía renovada acompañará tus iniciativas. Todo lo que comiences y cultives con dedicación podrá conducirte hacia la realización personal.

09/23 – 10/22

Es un momento para recordar que dentro de ti existe un territorio al que puedes regresar cuando necesites retirarte del mundo y reconstruirte. Un sueño o una experiencia sutil podría ofrecerte una sensación de tranquilidad positiva. Cultiva ese espacio interior donde te conectas con lo invisible.

10/23 – 11/22

Esta Luna Nueva te mostrará razones concretas para tener esperanza en el futuro y comprobar que todo funciona mejor cuando aceptas el apoyo de tu círculo social. Formas parte de una trama mayor, como los hilos de un gran tapiz. Cultiva la amistad y acompaña a quienes comparten tus proyectos.

11/23 – 12/20

Superarás algunos problemas con jefes o superiores y comenzarás a salir del anonimato, obteniendo reconocimiento. Si ocupas una posición jerárquica, será importante renovar tus métodos. Demostrar excelencia y profesionalismo será la clave para alcanzar nuevos logros en tu carrera.

12/21 – 01/19

Si estás tramitando una visa para ti o un familiar, o realizando gestiones relacionadas con títulos universitarios o de posgrado, hay señales positivas para que la burocracia avance. También puede abrirse un nuevo ciclo en estudios, viajes o contactos con el exterior que te conviene aprovechar.

01/20 – 02/18

Ahora tu mente funcionará como la de un detective y podrás acceder a información confidencial que deberás manejar con discreción. Se abre una etapa relacionada con herencias, financiamientos, seguros o bienes compartidos. Investiga, pregunta y administra con inteligencia los recursos.

02/19 – 03/20

Esta Luna Nueva en Virgo, tu signo opuesto, anuncia un nuevo comienzo en el amor y en tus relaciones. Si alguien demuestra con hechos concretos que quiere estar a tu lado, dale el lugar que merece y permite que participe: su presencia puede aportarte mucho y enriquecer tu vida.