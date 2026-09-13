Arrestan a dos estadounidenses acusadas de ingresar casi $1 millón en marihuana a Japón

Dos mujeres estadounidenses de 25 años fueron arrestadas en Japón bajo sospecha de introducir al país alrededor de 66 libras de marihuana, con un valor estimado de casi $1 millón, en un caso que podría llevarlas a enfrentar una severa condena bajo las estrictas leyes antidrogas japonesas.

Las mujeres, cuya identidad no ha sido revelada, llegaron al aeropuerto Haneda de Tokio procedentes de Nueva York con dos maletas en las que, según la policía, estaban ocultas 35 bolsas que contenían plantas secas similares al cannabis.

La droga pesaba aproximadamente 30 kilogramos y tenía un valor estimado en el mercado ilegal de unos 150 millones de yenes, equivalentes a alrededor de $970,000, según medios japoneses.

Las autoridades señalaron que las maletas fueron cargadas en un avión en Nueva York el 4 de septiembre y llegaron a Japón al día siguiente.

Una inspección de aduanas descubrió la droga

La presunta operación salió a la luz cuando un funcionario de aduanas sospechó del contenido de las maletas y decidió inspeccionarlas.

Dentro encontraron decenas de bolsas pequeñas con la sustancia vegetal. Fotografías difundidas por Nippon TV mostraron las bolsas distribuidas sobre una mesa y otras todavía dentro de las maletas negras.

Los investigadores creen que las dos mujeres, que eran amigas, actuaron junto con otra persona cuya identidad aún no ha sido determinada.

Según la policía, ambas dijeron haber recibido instrucciones de un hombre al que conocieron a través de redes sociales. Ninguna de ellas habría tenido contacto presencial con ese individuo.

Las mujeres fueron detenidas bajo sospecha de violar la legislación japonesa sobre control de drogas y psicotrópicos al presuntamente introducir marihuana al país con fines de lucro.

Una de las mujeres habría admitido su participación

Durante los interrogatorios, una de las sospechosas habría reconocido su participación en el traslado de la droga.

Según Nippon TV, la mujer dijo a los investigadores que aceptó hacerlo por dinero y que también le atrajo la posibilidad de viajar gratis a Japón.

La segunda mujer negó saber que las maletas contenían marihuana. De acuerdo con el Tokyo Shimbun, citado por medios locales, aseguró que desconocía la presencia de la droga.

Las autoridades también investigan las circunstancias en las que ambas recibieron las maletas y las instrucciones para transportarlas.

Por el momento, la policía no ha identificado públicamente a la persona que presuntamente las contactó a través de las redes sociales.

Japón mantiene estrictas leyes contra el cannabis

El caso podría tener consecuencias importantes debido a las estrictas restricciones que Japón mantiene sobre el cannabis y otras drogas.

Las personas condenadas por introducir cannabis al país con fines de lucro pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y una multa de hasta 3 millones de yenes, según la información proporcionada.

Las autoridades japonesas también advierten que ingresar al país con productos derivados del cannabis puede constituir un delito, incluso cuando hayan sido adquiridos legalmente en otro país.

Japón permite determinados medicamentos derivados del cannabis para enfermedades graves, incluidas algunas formas poco frecuentes de epilepsia, pero su utilización está sometida a controles médicos estrictos. El cannabis medicinal fumable y un acceso más amplio para pacientes continúan prohibidos.

Algunos productos de CBD y derivados del cáñamo sin efectos psicoactivos pueden ser legales, pero deben cumplir límites extremadamente estrictos sobre su contenido de THC.

Otro estadounidense fue detenido en Japón el año pasado

El caso se produce después de otro arresto de una persona estadounidense en Japón relacionado con drogas.

El dramaturgo estadounidense Jeremy O. Harris, nominado a un premio Tony, fue detenido en noviembre de 2025 en el aeropuerto de Naha bajo sospecha de introducir MDMA, conocida como éxtasis, al país.

Según los reportes citados en la información proporcionada, los agentes encontraron aproximadamente 780 miligramos de la sustancia en su bolso.

Las autoridades consideraron que la droga aparentemente estaba destinada al consumo personal. Harris permaneció detenido durante unas tres semanas antes de ser puesto en libertad.

En el caso de las dos mujeres arrestadas en Tokio, la investigación continúa para determinar el alcance de la presunta operación y establecer la participación de otras personas.

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