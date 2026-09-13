Forenses de EE.UU. ayudan a identificar cuerpos en Nepal

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció apoyo de análisis forense a Nepal para ayudar a identificar a las víctimas de las riadas, que han dejado más de 1.300 muertos y cerca de 5.000 desaparecidos.

La dependencia indicó en un comunicado que la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado aprobó un millón de dólares para apoyar a la Policía de Nepal “para identificar las necesidades de mayor prioridad, incluidos los kits de análisis de ADN”.

“Especialistas forenses del FBI también trabajan con la Policía de Nepal para apoyar la identificación de víctimas de desastres y dar experiencia humanitaria especializada, ayudando a las autoridades a identificar a las víctimas y dar respuestas a las familias de los ciudadanos estadounidenses y de todas las víctimas”, explicó.

Con este apoyo suman más de 5 millones de dólares que el Gobierno estadounidense ha ofrecido a Nepal, según detalló el Departamento de Estado, que hasta el martes pasado contabilizaba 70 estadounidenses desaparecidos, de acuerdo con medios estadounidenses.

El portal de noticias Nepal News informó que los “forenses del FBI han sido desplegados en Nepal para ayudar a las autoridades locales en las labores de identificación de víctimas”, tras una “petición formal del Gobierno de Nepal, mientras las fuerzas de seguridad y el personal médico afrontan la compleja tarea de identificar a cientos de víctimas recuperadas en una zona afectada por las inundaciones que se extiende a lo largo de 200 kilómetros”.

“Los equipos especializados del FBI están aportando experiencia técnica para apoyar a la Policía de Nepal en la identificación de restos humanos y ayudar a brindar consuelo a las familias afectadas, incluidas las de ciudadanos estadounidenses y de otras nacionalidades”, dijo la Embajada de Estados Unidos en Katamandú, en un comunicado citado por Nepal News.

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