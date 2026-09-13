Horóscopo de hoy de Nana Calistar 13 de septiembre de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
ARIES – HORÓSCOPO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Este 13 de septiembre de 2026 se marcan cambios de planes que al principio podrían hacerte encabritar, sobre todo porque aparece un viaje, salida o movimiento que podría cancelarse, posponerse o cambiar de fecha cuando tú ya tenías hasta pensado qué ibas a llevar. No hagas berrinche antes de tiempo, porque esa modificación terminará acomodándote mejor las cosas y hasta podría evitarte un gasto innecesario. A veces lo que no sucede también es una manera de la vida de quitarte del camino algo que no te convenía.
Vas a recibir una noticia que te devolverá la tranquilidad respecto a una situación que desde hace semanas te tenía con el Jesús en la boca. Habías pensado demasiado, imaginando escenarios que ni siquiera habían sucedido, y por fin comenzarás a ver una salida. Se destraba un pendiente relacionado con documentos, dinero, familia o una decisión que dependía de alguien más. Aprovecha esta tranquilidad para organizar tu cabeza, porque cuando Aries anda preocupado hasta pelea con la cuchara porque la sopa está caliente.
En el amor para Aries, una relación comenzará a fortalecerse mediante una conversación que hacía mucha falta. Si tienes pareja, podrías descubrir una faceta distinta de esa persona y entender ciertas actitudes que anteriormente te sacaban canas verdes. Pero también tendrás que poner de tu parte: no quieras tener siempre la razón ni conviertas cada desacuerdo en campeonato mundial de quién puede más.
Si estás soltero o soltera, mucho ojo con una amistad o con alguien que conociste recientemente, porque comenzarán a despertarse sentimientos que no tenías contemplados. Lo interesante es que esta conexión podría comenzar desde la confianza, la conversación y el cotorreo antes que desde lo físico. No te aceleres queriendo ponerle nombre a algo que apenas está naciendo. Disfrútalo y observa hechos, porque palabras bonitas cualquiera las avienta cuando trae ganas de arrimar el camarón.
En cuestión de amistades, habrá movimientos importantes. Una persona que considerabas segura podría comenzar a alejarse y eso te hará preguntarte qué hiciste mal. No necesariamente hiciste algo. Hay amistades que duran una etapa y después cada quien agarra su camino. También llegará a tus oídos un chisme relacionado con una amiga muy querida. Antes de reclamar, asegúrate de conocer la historia completa, porque podrías terminar haciendo un desmadre por información contada a medias.
Aprende también a distinguir quién está contigo porque te quiere y quién aparece solamente cuando necesita un favor, dinero, contacto, consejo o que le resuelvas la existencia. Has sido demasiado accesible con ciertas personas y después te sorprende descubrir que cuando tú necesitas apoyo salen con que “ahorita te marco” y ese ahorita dura tres meses. Empieza a corresponder en la misma medida que recibes.
En trabajo y dinero evita tomar decisiones impulsivas durante estos días. Podría aparecer una propuesta atractiva, pero necesitarás revisar detalles antes de comprometerte. Tu intuición estará muy despierta y ese famoso sexto sentido tuyo podría advertirte sobre una persona o situación que no termina de cuadrarte. Hazle caso, pero acompaña la intuición con cabeza fría.
Este 13 de septiembre, Aries necesita comprender que no todo merece una reacción inmediata. Antes de contestar, reclamar, comprar, aceptar o mandar a alguien a la fregada, date tiempo para pensar. Tu mayor triunfo en estos días no será demostrar que puedes con todo, sino aprender a elegir qué batallas sí merecen tu energía. Cuando corazón y cabeza finalmente se ponen de acuerdo, difícilmente tomas el camino equivocado.
TAURO – HORÓSCOPO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Si la vida ya te dio tus buenos fregadazos por decisiones que tomaste en el pasado, ¿para qué fregados quieres volver a tropezarte con la misma piedra y todavía recogerla para llevártela a tu casa? Este 13 de septiembre de 2026 necesitas abrir los ojos, porque podrías sentir nuevamente curiosidad por una persona, relación o situación que ya te demostró por qué no funcionó. Se te da mucho eso de volver a comer lo que ya habías comido y guacareado, nomás porque con el tiempo se te olvida el saborcito amargo que te dejó.
En cuestiones del amor, vas a necesitar más dignidad y menos nostalgia. Una persona del pasado podría volver a hacerse presente mediante mensaje, reacción en redes sociales, comentario de alguien más o alguna señal que te haga recordar viejos tiempos. No confundas extrañar con necesitar. Hay personas que uno recuerda con cariño, pero eso no significa que deban regresar a nuestra vida. Si ya te mintieron, jugaron contigo o solamente aparecían cuando les daba su regalada gana, no vuelvas a abrir una puerta que tanto trabajo te costó cerrar.
Si tienes pareja, evita convertirte en salvador o salvadora de todos sus problemas. Amar no significa cargar con responsabilidades ajenas ni sacrificar tu tranquilidad para mantener contenta a otra persona. Una relación sana debe tener reciprocidad, porque si uno pone el amor, el dinero, la paciencia, los detalles y hasta los calzones, mientras el otro nomás pone problemas, ahí no es negocio, criatura.
Comenzarás a darte cuenta de que has desperdiciado demasiada energía intentando demostrar tu valor a personas que nunca tuvieron intención de reconocértelo. Tauro, necesitas ser más cabrón o cabrona en tu manera de pensar y aprender a poner límites sin sentir culpa. No se trata de volverte mala persona, sino de dejar de ser la sucursal gratuita de favores para medio mundo.
También se visualiza una decepción relacionada con una amistad. Podrías enterarte de comentarios que hicieron a tus espaldas o descubrir que cierta persona ha estado contando asuntos que tú compartiste en confianza. No armes un escándalo inmediatamente. Observa, confirma y después decide qué lugar merece esa persona en tu vida. A veces el silencio acompañado de distancia duele más que veinte mentadas de madre.
Cuida muchísimo tus pertenencias durante estos días, porque aparecen pérdidas materiales, olvidos o gastos provocados por descuidos. Revisa cartera, llaves, documentos, celular y cualquier objeto importante antes de salir de algún lugar. También evita prestar dinero por compromiso, principalmente a personas que tienen doctorado en pedir y amnesia cuando llega la fecha de pagar.
En dinero y trabajo para Tauro, no esperes que un problema económico o laboral desaparezca de la noche a la mañana. Tendrás que buscar alternativas diferentes. Una oportunidad para generar ingreso extra podría surgir mediante una recomendación, venta, actividad independiente o algo que sabes hacer y nunca has explotado correctamente. No descartes una idea simplemente porque al principio parezca pequeña; muchas cosas grandes comenzaron dejando unos cuantos pesos y después agarraron vuelo.
Este 13 de septiembre tu aprendizaje será dejar de conformarte con migajas solamente porque alguna vez tuviste hambre. Mereces relaciones donde exista respeto, amistades que sepan guardar tus secretos y oportunidades donde tu esfuerzo tenga recompensa. Deja de meter las manos al fuego por personas que ni siquiera serían capaces de acercarte una cubeta cuando te estés quemando.
Lo que quieres conseguir requerirá paciencia, trabajo y constancia. No busques soluciones mágicas. Empieza por corregir una decisión, cerrar una puerta y tomar una alternativa diferente. Cuando dejes de regresar voluntariamente hacia aquello que ya te hizo daño, vas a descubrir que avanzar no era tan complicado; lo difícil era aceptar que ciertas personas y situaciones ya habían cumplido su ciclo.
GÉMINIS – HORÓSCOPO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Este 13 de septiembre de 2026 las cuestiones del corazón estarán más movidas que puesto de tacos a las tres de la mañana. Se marca un fin de semana intenso en el terreno sentimental y existe una posibilidad muy fuerte de que finalmente se concrete algo con una persona que desde hace varios días te viene tirando la onda. Las miraditas, mensajes con doble intención y conversaciones que empiezan inocentemente pero terminan con más calor que comal de fonda podrían subir de nivel. También se visualiza mucha química y pasión; si ambos están en la misma sintonía, podrían terminar comprobando personalmente si eso que sienten era amor, calentura o paquete completo.
Pero no permitas que unas horas de emoción te hagan imaginar una boda, tres hijos y crédito de Infonavit con alguien que apenas estás conociendo. Primero observa qué sucede después del acercamiento, porque ahí es donde se conoce la verdadera intención de una persona. Quien quiere algo bonito contigo permanece cuando se acaba la emoción; quien solamente buscaba pasar el rato comienza a contestar cada seis horas y de pronto hasta “se queda dormido” a las siete de la tarde.
Hay una lección todavía más importante para Géminis en el amor: aprende a regalar tu ausencia a quien nunca supo valorar tu presencia. Has hecho demasiado por personas que no moverían ni una chancla para ayudarte. Te preocupas, preguntas, resuelves, buscas y todavía terminas sintiendo que necesitas hacer más para ganarte su cariño. ¡No fregados! El amor que tienes que andar mendigando termina saliendo más caro que deuda con intereses.
Deja de perseguir gente. Tú también mereces que te busquen, te pregunten cómo estás, quieran verte y hagan espacio para ti. Si siempre eres quien manda el primer mensaje, propone la salida, arregla las discusiones y mantiene viva la comunicación, entonces no tienes una conexión: tienes un trabajo de tiempo completo sin prestaciones.
También necesitas revisar cierta costumbre tuya de tirarte al suelo para que alguien venga a levantarte. Cuando quieres puedes hacerte el ofendido o la ofendida profesional, y sabes perfectamente qué botones apretar para conseguir lo que deseas. Tonto no eres. El problema será que alguien cercano comenzará a conocerte demasiado bien y ya no caerá tan fácilmente en tus dramas. Aprende a decir directamente qué necesitas en lugar de esperar que los demás lo adivinen.
Si tienes pareja, muchísimo cuidado con la monotonía en tu relación durante septiembre de 2026. Las mismas salidas, conversaciones, horarios y hasta las mismas discusiones podrían comenzar a generar aburrimiento. No necesariamente significa que se acabó el amor; quizá simplemente dejaron de sorprenderse. Cambien de ambiente, hagan algo diferente y recuperen ese cotorreo que tenían cuando apenas comenzaban. Una relación también necesita diversión, porque cuando todo se vuelve obligación hasta el beso de buenas noches parece checada de tarjeta.
En trabajo podrías sentir cierta desesperación porque quieres resultados rápidos. No cambies de dirección cada vez que algo tarda en funcionar. Tu inteligencia te abre muchas puertas, pero tu dispersión a veces te hace abandonar justo cuando comenzabas a avanzar. Termina una cosa antes de empezar otras cuatro.
Además, durante estos días llegará información que podría cambiar la opinión que tienes sobre una persona. No juzgues únicamente por lo que te cuenten. Pregunta, observa y saca tus propias conclusiones.
Este 13 de septiembre, Géminis, recuerda algo: no necesitas convencer a nadie de quedarse contigo. Quien disfrute tu presencia encontrará motivos para acercarse sin que tengas que andar jalándolo de las greñas. En el amor disfruta lo que llegue, pero conserva tantita dignidad junto con los calzones. Porque una cosa es dejarte llevar por la pasión y otra muy diferente entregar el corazón a cualquiera que sepa hablarte bonito.
CÁNCER – HORÓSCOPO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Este 13 de septiembre de 2026 necesitas poner en orden tus sentimientos antes de seguir tomando decisiones con las tripas. Lo que hagas durante las próximas semanas podría influir bastante en cómo cerrarás el año, principalmente en cuestiones de trabajo, dinero y relaciones personales. No significa que cualquier equivocación vaya a condenarte, pero sí será importante dejar de decidir según el humor con el que amaneciste. Hoy quieres una cosa, mañana te entra la nostalgia y pasado mañana ya quieres mandar todo a la fregada; así no hay brújula que aguante.
Hay una decisión pendiente que llevas aplazando porque sabes perfectamente qué deberías hacer, pero te cuesta aceptar las consecuencias. Antes de escoger, pregúntate qué opción te dará tranquilidad dentro de tres meses y no solamente satisfacción durante cinco minutos. Esa respuesta podría aclararte muchísimo el panorama.
En cuestiones del amor para Cáncer, será momento de hablar claro. Si tienes pareja, existe un asunto que ambos han estado barriendo debajo de la alfombra y la montaña ya parece volcán. Evita indirectas, silencios castigadores y esperar que la otra persona adivine qué fregados te pasa. Hablar directamente podría prevenir un problema mayor. También tendrás que analizar si estás recibiendo la misma atención que entregas, porque últimamente podrías estar cargando emocionalmente con responsabilidades que deberían repartirse entre dos.
Si estás soltero o soltera, no te apresures con alguien únicamente porque te hizo sentir especial. Primero conoce cómo trata a las personas cuando no necesita nada de ellas; ahí salen las verdaderas credenciales.
Y precisamente hablando de confianza: no andes ventilando tu vida con personas que acabas de conocer. Tú puedes agarrar confianza rápidamente cuando alguien sabe escucharte y, cuando acuerdas, ya le contaste desde quién te rompió el corazón hasta cuánto debes en la tarjeta. Hay información que se gana el derecho de conocer con tiempo. Una persona nueva podría resultar demasiado curiosa, así que conserva ciertos asuntos para ti hasta descubrir cuáles son sus verdaderas intenciones.
En temas de salud y bienestar, tu cuerpo podría pedirte más atención. Si aparecen dolores musculares, molestias en articulaciones o irritación en la piel por calor, sudor o exposición solar, no los ignores ni te diagnostiques con lo primero que encuentres en internet. Hidrátate adecuadamente, usa protección solar y, si las molestias persisten o son importantes, consulta a un profesional de salud. También podría venirte bien revisar tus hábitos de alimentación y actividad física.
Bájale un poco a los refrescos, bebidas muy azucaradas y alimentos excesivamente procesados. Si sabes que tienes colesterol o triglicéridos elevados, eso merece seguimiento médico y no una predicción astrológica. Y si últimamente has aumentado de peso, comienza poco a poco con ejercicio y alimentación más equilibrada; no necesitas querer convertirte en atleta olímpico de lunes a martes. Constancia mata arranque de caballo y parada de burro.
En dinero y trabajo, aparece una oportunidad de corregir algo que venías haciendo de manera poco eficiente. Puede tratarse de un gasto repetitivo, una responsabilidad que estás cargando innecesariamente o una forma distinta de organizar tus pendientes. Lo pequeño que ajustes ahora podría darte bastante tranquilidad hacia finales de año.
Este 13 de septiembre, Cáncer, tu palabra clave será prudencia. Prudencia para decidir, para contar tus secretos, para gastar y hasta para entregar el corazón. No cualquiera que llegue sonriendo merece conocer hasta dónde guardas las tortillas. Aprende a observar primero y confiar después.
Los próximos meses pueden acomodarte muchas cosas, pero tendrás que participar activamente en ese cambio. No esperes que diciembre llegue a resolver lo que tú llevas meses evitando. Pon orden desde ahora, porque cuando sabes exactamente qué quieres, también comienzas a reconocer con mucha facilidad qué personas, hábitos y situaciones ya no tienen lugar en la vida que quieres construir.
LEO – HORÓSCOPO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Este 13 de septiembre de 2026 vas a andar más distraído o distraída de lo normal, así que ponte las pilas porque podrías olvidar una cita, perder algún objeto, mandar un mensaje a quien no era o cometer uno de esos errores que después te hacen decir: “¡Ay, qué pendejada hice!”. Tu cabeza estará ocupada pensando en demasiadas cosas al mismo tiempo y precisamente por querer resolver veinte asuntos terminarás sin atender correctamente ninguno. Organízate y aprende a darle prioridad a lo verdaderamente importante.
Si tienes pareja, cuidado, porque la tienes algo descuidada. No necesariamente por falta de amor, sino porque últimamente tus preocupaciones, responsabilidades o asuntos personales han absorbido demasiado tu atención. Tu pareja podría comenzar a sentirse como mueble de sala: sabes que está ahí, pero ya ni la pelas. Un detalle sencillo, una salida inesperada o simplemente dedicar tiempo de calidad podría cambiar muchísimo el ambiente. No necesitas gastar un dineral; muchas veces lo que hace falta es presencia y no otro “al rato hablamos” mientras sigues pegado al teléfono.
Ahora que si estás viviendo una relación tormentosa, donde abundan pleitos, manipulaciones, desprecios o momentos de tristeza, comienza a preguntarte qué fregados haces todavía ahí. No confundas costumbre con amor ni permanencia con felicidad. Hay relaciones que no se arreglan porque una persona aguante más; simplemente se vuelven más cómodas para quien está haciendo el daño. Tu tiempo vale demasiado como para desperdiciarlo tratando de convencer a alguien de tratarte como mereces.
Si estás soltero o soltera, tampoco te desesperes. En estos días podrías darte cuenta de que una persona que considerabas solamente conocida comienza a despertar tu curiosidad. No te aceleres ni quieras saber desde el primer café qué signo es su mamá y dónde van a pasar Navidad. Deja que las cosas se desarrollen naturalmente.
Por las noches tu mente va a ponerse creativa y comenzarás a pensar muchísimo en tu futuro, proyectos y metas para cerrar 2026. Podría surgir una idea relacionada con trabajo, negocio, cambio personal o una compra que deseas realizar. Anótala. No confíes en que mañana te vas a acordar, porque con lo distraído que andarás capaz que amaneces recordando solamente que tuviste una gran idea, pero no cuál era.
También necesitas dejar de achicopalarte porque ciertos planes no han avanzado al ritmo que imaginabas. Que algo esté tardando no significa que esté perdido. Algunos sueños necesitan madurar y, sobre todo, necesitan trabajo. Porque pedirle mucho al universo está muy bonito, pero también hay que levantarse temprano y ponerle chingadazos al asunto. Las oportunidades rara vez llegan tocando la puerta con mariachi y ramo de flores.
En trabajo y dinero para Leo, comienza una etapa donde será más importante la disciplina que la inspiración. Haz aunque no tengas ganas. Avanza aunque sea poquito. Un pendiente que has venido dejando podría convertirse en oportunidad si finalmente decides terminarlo.
En amistades también habrá limpieza. Podrías darte cuenta de que alguien solamente aparece cuando necesita atención, compañía, dinero, contactos o que le resuelvas algún problema. Aprende a valorar tu tiempo. Quien te quiere no solamente se acuerda de ti cuando trae el agua hasta el cuello.
Este 13 de septiembre, Leo, deja de invertir sentimientos donde solamente recibes indiferencia. Tú puedes ser muy entregado cuando quieres de verdad, pero precisamente por eso necesitas seleccionar mejor a quién le das acceso a tu tiempo, confianza y corazón. No estás para perseguir gente ni para convencer a nadie de tu valor.
Tus sueños todavía tienen camino, pero necesitan menos preocupación nocturna y más acciones durante el día. Empieza con aquello que puedas hacer ahora. Porque mientras tú esperas sentirte completamente preparado, alguien con menos talento pero más huevos podría estar avanzando hacia el lugar que tú querías ocupar.
VIRGO – HORÓSCOPO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Este 13 de septiembre de 2026 necesitas revisar dónde estás poniendo tu tiempo, porque últimamente has estado tan metido o metida en trabajo, escuela, pendientes, amistades y obligaciones que has comenzado a descuidar precisamente a las personas que más te quieren. No esperes a que alguien se canse de buscarte para entonces querer recuperar en tres días la atención que no diste durante meses. El cariño también necesita mantenimiento; si nunca lo riegas, hasta la planta más resistente termina haciéndose madre.
Si tienes pareja, podrías notar cierta frialdad, distancia o respuestas diferentes. Antes de pensar que ya anda alguien metiendo cucharón donde no le corresponde, pregúntate cuánto tiempo de calidad has dedicado tú a la relación. Estar físicamente junto a alguien mientras cada quien está viendo el celular no cuenta como convivencia. Necesitan hablar, salir de la rutina y recuperar esas pequeñas cosas que anteriormente los mantenían unidos.
Con la familia ocurre algo parecido. Hay una persona cercana que podría necesitar más de tu presencia que de tus consejos. Tú tienes la costumbre de querer solucionar todo, pero en esta ocasión bastará con escuchar. Recuerda que el tiempo es cabrón: creemos que mañana podremos hacer esa llamada, visitar a alguien o decir cuánto lo queremos, hasta que un día ese mañana ya no está disponible.
En cuestión de salud para Virgo, podrías comenzar a sentir mejoría respecto a alguna molestia física que venías arrastrando, pero no por eso abandones cuidados o indicaciones profesionales. Si algo persiste, empeora o te preocupa, revísalo con un médico. También bájale tantito al desvelo, la fiesta y la tomadera si últimamente te has pasado de lanza. Tu cuerpo no tiene botón de reinicio para que cada lunes amanezca como recién salido de agencia.
Mucho ojo con ciertas amistades. Tienes alrededor personas buenísimas para decirte “¡jálate, una no es ninguna!”, pero cuando aparecen las consecuencias se desaparecen más rápido que el dinero después de la quincena. Una amistad verdadera también sabe decirte cuándo estás haciendo una pendejada. Comienza a distinguir entre quien disfruta contigo y quien genuinamente se preocupa por ti.
Durante estos días también conocerás gente nueva y será conveniente no entregar confianza inmediatamente. Puede aparecer una persona demasiado amable, preguntona o interesada en conocer tus movimientos. No necesariamente significa que tenga malas intenciones, pero deja que el tiempo confirme quién es. No prestes dinero, no compartas información privada y mucho menos cuentes asuntos familiares o laborales a alguien que apenas sabes cómo se apellida. La confianza se construye; no se reparte como volantes afuera del supermercado.
En trabajo, escuela y dinero, necesitas sacar pendientes cuanto antes. Se aproxima una acumulación de responsabilidades provocada por días libres, cambios de horarios, descansos o asuntos que has ido dejando para después. Y tú sabes perfectamente cómo eres: mientras tienes cinco pendientes dices “mañana los hago”, pero cuando ya son quince quieres resolverlos todos en dos horas y terminas mentando madres hasta a la impresora.
Haz una lista y comienza por aquello que tenga consecuencias si no se entrega a tiempo. Incluso podrías descubrir que uno de esos pendientes abre la puerta a una oportunidad económica o profesional que no estabas contemplando.
Este 13 de septiembre, Virgo, tu enseñanza será sencilla: estar ocupado no significa estar avanzando en lo verdaderamente importante. Puedes cumplir cien responsabilidades y aun así estar descuidando tu vida personal.
Organiza tus prioridades. Trabaja, estudia, diviértete y busca tus metas, pero no sacrifiques por completo a quienes han estado contigo cuando las cosas se ponen color de hormiga. Porque los pendientes pueden esperar algunas horas; las personas, los momentos y ciertas oportunidades para demostrar cariño no siempre regresan.
LIBRA – HORÓSCOPO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Este 13 de septiembre de 2026 podrías atravesar momentos emocionalmente complicados porque vas a extrañar muchísimo a una persona que tuvo un lugar importante en tu vida. Puede tratarse de un amor, una amistad, alguien de tu familia o simplemente una persona cuya presencia se convirtió en parte de tu rutina. Te habías acostumbrado tanto a saber de ella que ahora cualquier canción, lugar, fotografía o recuerdo podría regresarte de golpe a momentos que creías superados.
Pero necesitas entender algo, Libra: extrañar a alguien no significa que tengas que regresar a donde ya no perteneces. Hay personas que dejan recuerdos preciosos y aun así no tienen espacio en nuestro presente. No te quedes esperando que alguien vuelva exactamente de la manera que tú deseas, porque podrías perder meses mirando una puerta cerrada mientras por otras están entrando oportunidades nuevas.
En cuestiones del amor para Libra, evita idealizar el pasado. La memoria es muy mañosa: cuando uno se siente solo recuerda los besos, las risas y los momentos bonitos, pero convenientemente se le olvidan las chingaderas, las lágrimas y aquellas noches en que juraste que ya no podías más. Recuerda la historia completa antes de pensar en regresar.
Si tienes pareja actualmente, no permitas que fantasmas de relaciones anteriores interfieran con lo que estás construyendo. Comparar personas solamente provocará inseguridades y discusiones innecesarias. Si estás soltero o soltera, podrías sentir ganas de buscar a alguien que se alejó. Antes de mandar ese mensaje de madrugada, duerme. Si mañana todavía quieres hacerlo, entonces piensa nuevamente para qué lo harías y qué esperas obtener.
También deberás ser más cuidadoso con aquello que las personas te cuentan. No tienes que convertirte en detective desconfiando hasta del señor que vende tortillas, pero tampoco creas todo inmediatamente. Escucha, observa y deja que los hechos confirmen las palabras. Una información incompleta podría hacerte cambiar injustamente la opinión que tienes sobre alguien.
Por las noches tendrás la cabeza trabajando horas extras. Vas a pensar en el futuro, en dinero, relaciones, decisiones pendientes y hasta problemas que todavía ni existen. No te tortures intentando resolver mentalmente el próximo año mientras ni siquiera has terminado septiembre. Preocuparte veinte veces por algo no significa solucionarlo veinte veces.
En trabajo y dinero, se marca una etapa para organizar mejor tus prioridades. Podrías descubrir que estás gastando energía en asuntos que no generan ningún beneficio. Un proyecto o pendiente necesitará ajustes antes de continuar. No lo tomes como fracaso; corregir a tiempo también es avanzar.
Y cuida mucho tu bienestar emocional. Si notas tristeza persistente, desesperanza o que tus pensamientos están interfiriendo con tu vida cotidiana, hablar con alguien de confianza o buscar apoyo profesional puede ayudarte. No tienes que cargar todo en silencio.
También empieza a cuidar más tu cuerpo. Bájale tantito a los dulces, comida por ansiedad y esos antojitos que empiezan con “nomás uno” y terminan dejando la bolsa vacía. Muévete más, duerme mejor y procura hacer actividades que genuinamente disfrutes. No necesitas castigar tu cuerpo para cambiarlo; necesitas cuidarlo porque es donde vas a vivir toda tu vida.
Sal con amigos, conoce lugares distintos, ríete, arréglate aunque no tengas evento y vuelve a hacer cosas que habías abandonado por estar demasiado pendiente de otras personas.
Este 13 de septiembre, Libra, deja de poner tu felicidad en manos ajenas. Quien quiera caminar contigo, maravilloso; quien decida irse, que encuentre bonito camino. Tú no naciste para quedarte parado en la estación esperando eternamente a alguien que quizá tomó otro tren.
Quiérete un chingo, pero demuéstratelo con acciones. Tu presente necesita más de ti que ese pasado al que sigues regresando con la imaginación. Y recuerda: cerrar una historia no significa que nunca importó; significa que finalmente entendiste que tu vida todavía tiene muchas páginas que valen la pena escribir.
ESCORPIÓN – HORÓSCOPO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Este 13 de septiembre de 2026 bájale dos rayitas a la intensidad y aprende a escuchar opiniones diferentes sin sentir que automáticamente te están llevando la contraria. Tienes carácter fuerte y cuando estás convencido o convencida de algo no hay poder humano que te mueva, pero recuerda que no siempre tienes la razón. A veces por querer ganar una discusión terminas perdiendo tranquilidad, personas importantes y hasta oportunidades que valían muchísimo más que demostrar quién tenía la última palabra.
No te guíes por las chingadas apariencias ni por promesas bonitas. Durante estos días alguien podría venderte una imagen demasiado perfecta de sí mismo y tú necesitarás observar hechos antes de entregar confianza. Hay personas que prometen hasta bajarte la luna, pero cuando les pides que bajen la basura ya traen dolor de espalda. Escorpión, tú sabes detectar cuando algo huele raro, así que no ignores esas pequeñas señales solamente porque quieres creer una historia bonita.
En cuestiones del amor para Escorpión, deja de poner a la persona que quieres en un altar. Cuando te enamoras de verdad puedes justificar actitudes que normalmente no tolerarías ni cinco minutos. Aprende a mirar al ser amado completo: virtudes, defectos, errores, manías y contradicciones. El verdadero amor no necesita vendas en los ojos.
Si tienes pareja, podría surgir una conversación importante donde tendrás que escuchar más y defenderte menos. Quizá descubras que alguna actitud tuya está lastimando sin que te hayas dado cuenta. No conviertas automáticamente una observación en ataque. A veces quien te ama también necesita decirte: “por ahí la estás cagando”.
Si estás soltero o soltera, una persona podría despertar interés, pero no corras a imaginar una relación antes de conocer sus verdaderas intenciones. Que exista química no significa automáticamente compatibilidad; una cosa es que te muevan el tapete y otra que terminen llevándose hasta los muebles.
En trabajo, dinero y oportunidades, ponte muy atento porque algo que llevas tiempo considerando podría llegar a un punto decisivo. Una propuesta, proyecto, compra, colaboración o posibilidad de mejorar ingresos podría requerir una respuesta más pronto de lo que imaginabas. Las oportunidades también tienen fecha de vencimiento. No te apendejes esperando eternamente “el momento perfecto”, porque mientras tú consultas hasta con la almohada, alguien más podría decir que sí.
Eso tampoco significa aventarte sin revisar nada. Investiga, pregunta condiciones, calcula riesgos y después decide. Prudencia no es lo mismo que miedo.
También tendrás que controlar esa lengua filosa que aparece cuando alguien te hace enojar. Está bien defenderte de quien intente fregarte, poner límites y mandar a la chingada a quien verdaderamente se lo gane; lo que no está bien es utilizar información personal, defectos o inseguridades para destruir a alguien durante una discusión. Tú sabes perfectamente dónde pegar para que duela, pero después no siempre podrás recoger lo dicho.
Una persona cercana podría sentirse herida por un comentario que para ti parecía insignificante. Antes de soltar veneno, pregúntate si estás defendiendo un límite o simplemente castigando porque estás enojado.
Este 13 de septiembre, Escorpión, tu fuerza estará precisamente en aprender cuándo utilizarla. No necesitas aplastar a nadie para demostrar carácter ni ganar todas las discusiones para demostrar inteligencia.
Observa mejor a quienes entran en tu vida, deja de idealizar personas y aprovecha las oportunidades que realmente tengan futuro. Y sobre todo recuerda: ser hijo o hija de la fregada con quien pretende dañarte puede salvarte de muchos problemas, pero convertir esa dureza en costumbre podría terminar alejando justamente a quienes sí llegaron con buenas intenciones.
SAGITARIO – HORÓSCOPO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Este 13 de septiembre de 2026 necesitas enterrar de una buena vez ciertas historias del pasado que todavía cargas como si fueran maleta documentada. Ya estuvo bueno de preguntarte qué hubiera sucedido si hubieras dicho otra cosa, tomado otra decisión o esa persona hubiera actuado diferente. Lo que pasó ya dio lo que tenía que dar y seguirlo repasando solamente te roba energía que necesitas para construir algo nuevo.
Tu problema no será recordar, sino querer modificar mentalmente algo que ya ocurrió. Hay noches en las que tu cabeza se convierte en sala de juntas y empiezas a discutir contigo mismo situaciones de hace meses o hasta años. Córtale a ese hábito. Cuando llegue un recuerdo, reconoce lo que aprendiste y sigue con lo tuyo. No todo necesita explicación para poder cerrarse.
En el amor para Sagitario aparece una energía completamente distinta. Una persona que acabas de conocer o que podría cruzarse próximamente en tu camino te hará descubrir una manera diferente de relacionarte. No necesariamente tienes que convertirla inmediatamente en pareja; lo importante será lo que despierte en ti. Podría hacerte salir, conocer ambientes distintos, recuperar seguridad y darte cuenta de que habías reducido demasiado tu mundo por estar aferrado a historias que ya terminaron.
Si estás soltero o soltera, date permiso de conocer sin comparar. No le pongas a alguien nuevo la factura de lo que hizo una expareja. Y si tienes relación, cuidado con utilizar viejas heridas como argumento cada vez que aparece una discusión. Nadie puede competir contra un fantasma que tú mismo sigues alimentando.
Tampoco cuentes tus problemas a medio mundo. Una cosa es buscar apoyo y otra andar repartiendo tu vida privada como muestra gratis. Hay personas que escuchan porque te quieren y otras porque necesitan material fresco para el mitote. Selecciona mejor tus confidentes y evita colocarte permanentemente en el papel de víctima. Reconocer lo que otros hicieron mal no significa ignorar aquello que tú también necesitas corregir.
Una sorpresa llegará mediante amistades del pasado. Alguien que se alejó, quedó mal contigo o desapareció cuando más necesitabas apoyo podría regresar con la cola entre las patas. Escucha si quieres, pero no entregues inmediatamente el mismo lugar que esa persona tenía. Perdonar es una cosa; devolver acceso VIP sin revisar antecedentes es otra muy diferente.
En dinero y trabajo para Sagitario, las cosas comienzan a pintar mejor. Podría destrabarse un pago, venta, negociación o proyecto que llevaba tiempo caminando más lento que fila de banco en quincena. Sin embargo, septiembre será importante para cerrar acuerdos y dejar bien amarrados ciertos negocios. No permitas que la flojera, distracción o exceso de confianza haga que pierdas una oportunidad que ya estaba prácticamente cocinada.
Revisa documentos, fechas, cantidades y compromisos antes de decir que sí. Una pequeña negociación podría convertirse posteriormente en algo más rentable si haces las cosas con orden desde el principio.
También cuida tus gastos por emoción. Cuando te sientes contento te entra lo espléndido y quieres invitar, comprar y gastar como si fueras heredero de Carlos Slim; después llega la cuenta y hasta el mesero parece enemigo personal.
Este 13 de septiembre, Sagitario, tu vida necesita dirección hacia adelante. El pasado ya te enseñó quién sí, quién no y hasta dónde eres capaz de aguantar. No necesitas regresar para comprobarlo otra vez.
Pon tu energía en proyectos nuevos, personas nuevas y experiencias que te recuerden que todavía te falta un chingo por vivir. Lo que se fue quizá algún día toque nuevamente tu puerta, pero para entonces procura estar tan ocupado construyendo una vida mejor que ya no tengas necesidad de abrirle.
CAPRICORNIO – HORÓSCOPO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Este 13 de septiembre de 2026 vas a necesitar quitarte la costumbre de juzgar el paquete antes de conocer lo que trae dentro. En cuestiones del amor podrías sentirte muy atraído o atraída por alguien físicamente, pero recuerda que la belleza exterior tiene fecha de caducidad y por sí sola no sostiene ni una conversación de veinte minutos. Busca personas con las que puedas reír, hablar, compartir intereses y sentir tranquilidad, porque una cara bonita alegra el ojo, pero una mente compatible evita que termines mentando madres tres meses después.
Si estás soltero o soltera, vienen días bastante interesantes porque conocerás nuevas personas mediante amistades, reuniones, trabajo, redes sociales o alguna salida inesperada. No descartes inmediatamente a quien no cumpla con tu lista de requisitos físicos. Podrías llevarte una sorpresa con alguien que inicialmente no te mueva demasiado el tapete, pero cuya personalidad termine moviéndote hasta los muebles.
Existe posibilidad de que nazca un sentimiento bonito y duradero, pero necesitarás darle tiempo. Conoce primero sus valores, objetivos, manera de tratar a los demás y, sobre todo, cómo actúa cuando las cosas no salen como quiere. Porque enamorarse de la versión de catálogo es muy sencillo; conocer el producto después de abrir la caja ya es otra historia.
Si tienes pareja, disfruta más tu relación y deja de fabricar problemas donde no existen. Los celos podrían provocar discusiones bastante pendejas por mensajes, redes sociales, amistades o situaciones que estás interpretando sin tener pruebas. No interrogues a tu pareja como Ministerio Público cada vez que tarde quince minutos en responder. Si existe algo concreto, háblalo; si solamente son películas que tú produces, diriges y protagonizas en tu cabeza, bájale al drama.
En otros aspectos de tu vida vas a sentir cierta tensión porque tendrás varias decisiones pendientes y no sabrás cuál camino tomar. No te precipites. Una decisión relacionada con dinero, trabajo o un proyecto personal necesita más información antes de ejecutarse. Durante estos días tu desesperación podría hacerte querer resolver todo de golpe, pero algunas respuestas llegarán precisamente cuando dejes de presionarlas.
También podrían aparecer insomnio y estrés, principalmente porque te llevas los problemas hasta la cama y ahí empiezas a organizar mentalmente desde las cuentas hasta tu existencia completa. Procura reducir estímulos antes de dormir, establecer horarios y darte espacios reales de descanso. Si el insomnio persiste o afecta tu vida diaria, vale la pena consultarlo con un profesional.
Y ahora sí, Capricornio: haz limpieza. Limpia tu cuarto, clóset, escritorio, celular y todo aquello donde acumulas cosas que ya ni utilizas. Más allá de cualquier creencia sobre la suerte, vivir rodeado de desorden puede hacerte sentir todavía más saturado. Tira, dona, acomoda y deja espacio para lo nuevo. Y esa limpieza también aplica para personas y situaciones que solamente te generan estrés.
En dinero y trabajo para Capricornio, no se visualiza necesidad de correr, sino de organizar. Un asunto que parecía complicado comenzará a aclararse cuando pongas números, fechas y responsabilidades sobre la mesa. No aceptes compromisos solamente para quedar bien.
Este 13 de septiembre, Capricornio, deja de enamorarte únicamente de envolturas y comienza a valorar contenidos. Lo mismo aplica para personas, trabajos y oportunidades: no siempre aquello que más brilla es lo que más conviene.
Quédate cerca de quien te dé tranquilidad, conversación, respeto y ganas de crecer. La emoción puede encender una relación, pero son la compatibilidad y el respeto los que mantienen prendido el boiler cuando pasa la calentura. Y si ya tienes alguien bueno a tu lado, no lo desgastes con celos y pleitos sin fundamento. A veces la felicidad sí está enfrente de uno; el problema es que por andar buscando defectos terminamos haciéndola hasta la madre.
ACUARIO – HORÓSCOPO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Este 13 de septiembre de 2026 vas a sentirte algo cargado o cargada, como si últimamente todo mundo quisiera opinar, meterse o saber qué fregados estás haciendo con tu vida. Más que preocuparte por supuestas malas energías, pon atención a algo muy real: estás permitiendo que comentarios, críticas y actitudes ajenas ocupen demasiado espacio en tu cabeza. No necesitas demostrarle nada a nadie. Mientras tú sigas avanzando, que los demás hagan con su lengua lo que quieran, total, de hablar de ti no pagan tus cuentas.
Eres de las personas que cuando promete algo intenta cumplirlo, pero últimamente le has aflojado bastante a ciertos proyectos. Empezaste septiembre con ideas, objetivos y hasta planes bien acomodaditos, pero después llegó la flojera, las distracciones o el clásico “mañana comienzo”. Pues ese mañana ya lleva varias semanas esperando. Acuario, la motivación sirve para arrancar, pero será la constancia la que te lleve hasta donde quieres llegar.
Retoma ese proyecto que dejaste a medias. No quieras recuperar en tres días todo lo que no hiciste durante semanas. Empieza nuevamente y avanza poco a poco. Tienes capacidad suficiente para conseguir muchas cosas por tu cuenta, pero tampoco confundas independencia con cerrarte a recibir ayuda. Si alguien puede enseñarte, orientarte o facilitarte el camino de buena manera, aprovéchalo; una cosa es ser autosuficiente y otra querer cargar hasta el refrigerador tú solo para demostrar que puedes.
En cuestión de amistades para Acuario, vienen revelaciones interesantes. Podrías confirmar que cierta persona no ha sido tan leal como aparentaba. Quizá te enteres de un comentario, una indiscreción o algo que hicieron a tus espaldas. Y lo curioso será que probablemente no te sorprenda demasiado porque desde hace tiempo algo dentro de ti te decía que por ahí olía a drenaje.
No hagas un circo. Simplemente modifica el acceso que esa persona tiene a tu vida. No todos merecen conocer tus planes, tus problemas ni aquello que te hace vulnerable. Esperar menos de ciertas personas también evita decepciones innecesarias.
En dinero, muchísimo cuidado porque ahorita no estás para andar comprando chingaderas por impulso. Se aproximan gastos que podrían agarrarte desprevenido o desprevenida, así que guarda una parte de lo que recibas. Antes de comprar algo pregúntate si realmente lo necesitas o solamente quieres sentir bonito cinco minutos abriendo la bolsa. Tu cartera necesita más disciplina que emociones.
También aparece una reunión o evento social próximo que podría resultar bastante entretenido. Toma tus precauciones, organiza cómo regresarás y no te excedas solamente porque el ambiente se puso bueno. Podrías reencontrarte con alguien que no veías desde hace tiempo o conocer una persona con quien tendrás química inmediata.
Se visualizan además visitas de familiares y posibilidades de viaje, aunque los planes podrían cambiar de horario o fecha. No te desesperes si algo no sale exactamente como estaba organizado.
Y ahora sí: deja de decir “el lunes comienzo” respecto al ejercicio y cuidado personal. Si quieres sentirte mejor físicamente, empieza con cambios sostenibles. Muévete más, duerme mejor y mejora poco a poco tu alimentación. No necesitas castigarte ni hacer dietas extremas; necesitas dejar de negociar diariamente contigo mismo.
Este 13 de septiembre, Acuario, limpia tu cabeza de opiniones ajenas y vuelve a concentrarte en lo tuyo. El verdadero peligro no es la gente envidiosa, sino permitir que sus comentarios te distraigan del camino.
Tienes proyectos capaces de darte buenos resultados antes de cerrar 2026, pero necesitan acción. Habla menos de lo que vas a hacer y comienza a hacerlo. Cuando los resultados aparezcan, no tendrás que explicar absolutamente nada: mientras unos estuvieron ocupados hablando de ti, tú habrás estado demasiado ocupado construyendo aquello que ellos solamente pudieron criticar.
PISCIS – HORÓSCOPO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Este 13 de septiembre de 2026 ya basta de andar resolviéndole la existencia a medio mundo mientras tú dejas tus necesidades para cuando haya tiempo. Te preocupas por quien está triste, ayudas al que trae problemas, escuchas al que necesita desahogarse y hasta terminas cargando responsabilidades que ni te corresponden. Después, cuando tú necesitas tantita atención, resulta que todos andan muy ocupados. Aprende a invertir primero tu tiempo, dinero y energía en ti, porque tampoco eres centro de atención a clientes disponible las veinticuatro horas.
Durante estos días necesitas recuperar el gusto por disfrutar sin sentir culpa. La vida no se trata únicamente de trabajar, pagar cuentas, resolver problemas y esperar el siguiente fregadazo. También hay que reír, salir, descansar, comer algo rico, arreglarte porque se te da la gana y pasar tiempo con personas que genuinamente te hacen sentir bien.
No permitas que comentarios de terceras personas te arruinen estos días. Alguien podría opinar sobre tu relación, decisiones, apariencia o manera de vivir. Antes de engancharte, pregúntate algo: ¿esa persona paga tus cuentas, duerme contigo o vive las consecuencias de tus decisiones? Si la respuesta es no, su opinión puede ir derechito al departamento de cosas que te valen madre.
En el amor para Piscis, viene una reflexión bastante importante. Si estás detrás de una persona que no hace absolutamente ningún esfuerzo por estar contigo, comienza a retirar tu energía. El amor no debería sentirse como andar vendiendo tiempos compartidos: “ándale, quiéreme, te doy otra oportunidad y aparte te incluyo paciencia gratis”. No, criatura. Quien quiere formar parte de tu vida encuentra la manera de demostrarlo.
Si tienes pareja, observa la reciprocidad. No midas quién manda más mensajes o quién paga cada salida, pero sí fíjate si ambos están construyendo. Si solamente tú propones, perdonas, buscas, comprendes y sostienes la relación, tarde o temprano terminarás cansándote.
Si estás soltero o soltera, comienza a mirar otras opciones. Hay alguien alrededor que quizá no habías considerado porque estabas demasiado ocupado viendo hacia una puerta que lleva meses cerrada.
También pensarás mucho en un amor del pasado. Curiosamente, quizá esa persona no fue el gran amor de tu vida, pero tuvo detalles, cariño o una manera de tratarte que te hacía sentir especial. Podrías preguntarte qué habría sucedido si las circunstancias hubieran sido diferentes. Está bien recordar bonito; lo peligroso es convertir el recuerdo en domicilio permanente.
En trabajo y dinero, necesitas empezar a pensar un poquito más en ti. Has gastado recursos ayudando, prestando o resolviendo asuntos ajenos y durante la segunda mitad de septiembre podrías necesitar ese dinero para algo personal. Aprende a decir “ahorita no puedo” sin escribir después una tesis explicando por qué. Tu economía también merece límites.
Habrá oportunidad de descansar, convivir o salir de la rutina. Aprovéchala. No lleves problemas laborales a una reunión ni te pases toda una salida revisando mensajes de alguien que ni siquiera tiene la cortesía de responderte cuando tú lo buscas.
Este 13 de septiembre, Piscis, entiende que la felicidad no es un estado permanente. Habrá días preciosos y otros que parezcan hechos con las patas; ambos terminan pasando. Precisamente por eso, cuando estés viviendo un buen momento, disfrútalo sin comenzar a preguntarte cuánto durará.
Tu tarea ahora es sencilla: dejar de salvar a todo mundo y empezar a rescatar partes tuyas que has venido descuidando. Haz algo por ti sin pedir permiso ni aprobación. Y si alguien no sabe valorar todo lo que tienes para ofrecer, no te quedes explicándole tu valor como vendedor de colchones.
Da vuelta a la hoja. Quien quiera quedarse, que también haga méritos. Porque el amor más importante que tendrás que fortalecer durante lo que resta de septiembre de 2026 no será el que alguien venga a ofrecerte, sino el que demuestres cada vez que decidas no conformarte con menos de lo que mereces.