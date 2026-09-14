Aviones de la OTAN derriban un dron sobre Lituania

Aviones de combate de la OTAN derribaron un dron sobre Lituania, anunció este martes el presidente de este país miembro de la Alianza Atlántica, Gitanas Nauseda.

“Un dron que violó el espacio aéreo de Lituania esta noche fue derribado rápidamente por cazas de la OTAN”, escribió Nauseda en la red social X, sin precisar a qué país pertenecía la aeronave no tripulada.

“Mientras Rusia intensifica su agresión contra Ucrania, este tipo de preparación es vital para nuestra región. Junto con nuestros aliados de la OTAN, Lituania defenderá su espacio aéreo”, agregó.

Según la radio nacional lituana LRT, que cita datos preliminares del Centro Nacional de Gestión de Crisis (NKVC), el dron provenía de la vecina Bielorrusia y se dirigía hacia el oeste. Cayó en una zona rural cerca del lago de Kaunas, en el centro del país.

Por su parte, el Estado Mayor del Ejército polaco anunció en la madrugada del martes que había lanzado “operaciones militares aéreas” sobre el país debido a ataques llevados a cabo por drones rusos contra la vecina Ucrania.

Rusia desvía de su trayectoria a los drones ucranianos

Lituania, Letonia y Estonia, antiguas repúblicas soviéticas que comparten frontera con Rusia, registran regularmente intrusiones de esos aparatos en sus territorios.

El 19 de mayo, un caza de la OTAN derribó un dron ucraniano sobre Estonia. Fue la primera interceptación de una aeronave extranjera de ese tipo en el cielo de un Estado báltico por parte de la policía aérea de la OTAN desde la invasión a gran escala de Ucrania lanzada por Rusia en 2022.

Según los europeos, Rusia desvía deliberadamente de su trayectoria a los drones ucranianos destinados a atacar instalaciones industriales y terminales petroleras en la región de San Petersburgo, ubicada en el golfo de Finlandia.

A principios de julio, el presidente lituano había declarado que deseaba que su país participara en la disuasión nuclear occidental frente a Moscú.