Matan en México a una estudiante española que realizaba intercambio académico

Claudia Tacoronte Aguilera tenía 21 años y la noche del pasado sábado fue agredida con un arma blanca en la ciudad de Cuautla, en el estado de Morelos, en el centro del país, a unos 100 kilómetros (menos de dos horas en automóvil) de Ciudad de México.

“Garantizar justicia y evitar la impunidad”

La estudiante procedente de la Universidad de Granada (UGR), que ya expresado su “absoluta condena” al crimen en un comunicado en línea, se hallaba en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal cuando fue víctima de “un supuesto robo con arma blanca”, informó la Casa de Cultura local, el sitio donde se realizaba el evento.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde estaba matriculada en México Tacoronte, demandó a la fiscalía estatal “una investigación inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género para garantizar justicia y evitar la impunidad”.

La estudiante de la Universidad de Granada llevaba un mes de intercambio en la UAEM, según ha confirmado la institución en un comunicado, en el que expresó sus condolencias a la familia y amigos de la joven, a sus compañeras y compañeros, a la Universidad de Granada, así comoal Gobierno y la sociedad española.

Muerte violenta de mujer, investigada inicialmente como feminicidio

México es un país con altos índices de violencia machista y en varios estados todas las muertes violentas de mujeres se investigan inicialmente como feminicidio. Posteriormente las autoridades confirman o descartan si el género tuvo alguna relación con el móvil, aclara la agencia de noticias AFP.

El fiscal estatal, Fernando Blumenkron, dijo a varios periodistas que aún no se ha determinado la identidad del agresor. “Inmediatamente se tuvo contacto con el consulado de España” en esa región, añadió.

El Consulado General de España en Ciudad de México sigue de cerca el caso, mantiene una comunicación constante con las autoridades judiciales mexicanas que trabajan para esclarecer las circunstancias de la muerte de la joven, y está en contacto con su familia, reporta la agencia EFE, citando a fuentes del Ministerio de Exteriores.

No dejes que el algoritmo oculte las noticias. Si confías en este sitio para obtener información de calidad, por favor dedica un momento a seleccionarnos como tu fuente preferida en Google: haz clic aquí y marca el casillero o pulsa el botón de DW.com para ver siempre nuestras noticias verificadas en tus preferencias.