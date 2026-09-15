Canal de Panamá reduciría más tránsito de buques por El Niño

El canal de Panamá prevé reducir aún más el tránsito de buques por la sequía que provoca el fenómeno de El Niño, tras una primera restricción vigente desde el pasado 4 de septiembre, anunció la administradora de la vía.

La autoridad de la ruta interoceánica tiene previsto restringir el paso a “un promedio de 29,5 tránsitos” para el próximo año fiscal, que comenzará en octubre, según un proyecto de presupuesto presentado ante la Asamblea Legislativa.

Previamente, ya se había reducido de 36 a 32 el número de embarcaciones que pueden cruzar al día, así como el calado.

El nuevo promedio, sin embargo, es menos drástico que el del período 2023-2024, cuando el canal se vio obligado a bajar hasta los 22 cruces diarios también por El Niño.

La vía funciona con agua de lluvia que se almacena en los lagos artificiales de Gatún y Alhajuela. Su nivel ha disminuido por El Niño, que se perfila como el más intenso jamás registrado y obligó a declarar en alerta a todo el país.

Aprueban proyecto de presupuesto

Además, según el proyecto de presupuesto, que este lunes fue aprobado en el primero de tres debates, el canal espera para el próximo año fiscal (1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027) una reducción de 743 buques y 5 millones de toneladas de carga.

Durante el ejercicio anterior cruzaron casi 11.500 embarcaciones con 462 millones de toneladas.

“Estamos anticipando menores lluvias” y la reducción de calado “nos limita el volumen de toneladas por la reducción en la capacidad de carga de los buques”, afirmó Espino de Marotta.

La autoridad estima que los ingresos del canal totalizarán unos 5.500 millones de dólares, alrededor de 350 millones más que este año.

En tanto, los aportes directos al Estado se calculan en 3.600 millones de dólares, lo que representa una cifra récord debido a la diversidad de negocios de la ruta.

Por el canal, cuyos principales usuarios son Estados Unidos y China, se estima que pasa el 5% del comercio marítimo mundial.

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