Kim Jong-un promete en una carta su “apoyo inalterable” a Vladimir Putin

El gobernante de Corea del Norte Kim Jong-un prometió “apoyo inalterable” para Rusia en una carta dirigida al presidente Vladimir Putin, al calificar la guerra contra Ucrania como “sagrada”, informaron el martes medios estatales.

Desde que Moscú lanzó su invasión de Ucrania en 2022, Corea del Norte se ha convertido en un aliado clave para el Kremlin, al enviar tropas para dar apoyo al esfuerzo bélico ruso a cambio de beneficios económicos y tecnología militar, según analistas.

Corea del Sur estimó que el año pasado unos 2.000 soldados norcoreanos perdieron la vida en esa guerra, mientras que una evaluación más reciente sitúa la cifra de heridos o muertos en alrededor de 6.000.

“Convencido firmemente de la victoria de la Federación de Rusia en la actual guerra sagrada por la defensa de los intereses de seguridad del país y de la justicia internacional, prometo mi apoyo inalterable a usted, querido amigo, y al fraternal pueblo ruso”, dijo Kim en la carta, según la agencia estatal de noticias KCNA.

“Mi voluntad y la del gobierno de la República Popular Democrática de Corea es firme, sin lugar a dudas, de ampliar y profundizar de manera integral el trabajo conjunto”, dijo Kim, al utilizar el nombre oficial del país.

La misiva llega en medio de especulaciones de que Pyongyang está lista para enviar más tropas a Rusia en su guerra contra Ucrania.

Kiev también ha señalado que se prevé el despliegue de hasta 50.000 soldados norcoreanos en Rusia, aunque no ha presentado pruebas que respalden esta afirmación ni ha dado a conocer un plazo para dicho refuerzo.

jc (afp, reuters)

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