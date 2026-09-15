Plataforma de construcción cae sobre vehículos y deja cuatro heridos en Miami

Cuatro personas fueron trasladadas a hospitales el lunes después de que una plataforma de perforación se desplomara sobre tres vehículos y un contenedor de construcción en Brickell, Miami.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:00 a. m. del lunes, cerca de Southeast 12th Street y Brickell Bay Drive. La estructura atrapó a dos trabajadores dentro del contenedor y provocó un incendio en uno de los vehículos afectados.

Miami Fire Rescue desplegó equipos de rescate técnico y unidades para controlar las llamas. Los bomberos trabajaron de manera simultánea para liberar a los trabajadores y asegurar la zona.

Miami Fire Rescue responded after a drilling rig fell onto three vehicles near SE 12 Street and Brickell Bay Drive.

The Technical Rescue Team units worked to safely free two trapped victims in a crushed container. Fortunately, the 4 patients transported were in stable condition. pic.twitter.com/2sxtrTTvpe — Miami Fire Rescue (@CityofMiamiFire) September 14, 2026

Dos trabajadores quedaron atrapados en el contenedor

Los equipos de emergencia lograron rescatar a los dos trabajadores, de 27 y 29 años, que permanecían dentro de la estructura aplastada.

El jefe de Miami Fire Rescue, Robert Hevia, describió la operación como una escena compleja debido a que el incendio y el rescate ocurrieron al mismo tiempo.

Los dos trabajadores, el operador del equipo, de 47 años, y el conductor del BMW fueron trasladados a hospitales locales. Los cuatro se encontraban estables y sufrieron lesiones menores.

Los 18 trabajadores que estaban en el sitio fueron contabilizados, por lo que las autoridades descartaron que hubiera otras personas atrapadas o desaparecidas.

Media Staging for crane collapse SE 12 St. Brickell Bay Drive. Any and all info will be handled on scene right now. @MiamiPD @CityofMiami pic.twitter.com/qC1PwPepAR — Miami Fire Rescue (@CityofMiamiFire) September 14, 2026

El conductor escapó mientras el BMW se incendiaba

El BMW quedó atrapado bajo la estructura y comenzó a incendiarse después del impacto.

Según Hevia, el conductor consiguió reaccionar rápidamente: puso el vehículo en reversa y salió por la parte trasera mientras las llamas se extendían.

Otros dos vehículos estacionados también fueron alcanzados por la plataforma, aunque estaban vacíos al momento del accidente.

Los bomberos extinguieron el incendio mientras el equipo de rescate trabajaba para llegar hasta los dos trabajadores que permanecían dentro del contenedor.

Investigan la causa del accidente

La policía cerró Brickell Bay Drive entre Southeast 12th Street y Southeast 13th Street y pidió a los conductores evitar el área mientras continuaban las labores de emergencia.

Por ahora, las autoridades no han determinado qué provocó el desplome de la plataforma de perforación.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) asumió la investigación para establecer las circunstancias del accidente y determinar si hubo alguna infracción de las normas de seguridad.

El desplome ocurrió en el sitio donde se construye la futura sede de Citadel, el proyecto que el multimillonario Ken Griffin desarrolla en Miami, según NBC 6 South Florida.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero