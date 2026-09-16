Cien Años de Progreso

Irma Hernandez

Nuestra comunidad latina, a lo largo de estos cien años, ha resistido, trabajado y soñado sin detenerse. Construimos hogares, levantamos negocios y aprendemos oficios que nos permiten enfrentar cambios y encontrar soluciones. Pagamos impuestos para cumplir y sostener nuestro progreso.

Cada casa que he vendido representa la consolidación de un futuro familiar. Cada declaración de impuestos que he elaborado refleja el esfuerzo y poder laboral latino que impulsa nuestra estabilidad. Somos generaciones que se sacrifican, se apoyan y avanzan juntas.

Nuestro legado latino es la columna vertebral que sostiene a Los Ángeles y guía el bienestar de nuestros hijos. Bendiciones.