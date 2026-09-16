Houston: el tiempo para hoy miércoles 16 de septiembre

El clima en Houston, Texas, para este miércoles 16 de septiembre tendrá nubes y claros en el cielo. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 95 grados Fahrenheit (35ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 79 grados Fahrenheit (26ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 55 y 55 por ciento. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 108ºF (42ºC) de máxima y 108ºF (42ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer se producirá a las 07:06 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 19:26 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.84 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

Si algo está claro, es que el clima de Houston, Texas, es único e inigualable. Para empezar, sus veranos son cálidos y sus inviernos suaves, con sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. No obstante, todo hay que decirlo es una ciudad en riesgo moderado de experimentar catástrofes naturales, principalmente en la temporada de huracanes.

La temperatura media en Houston varía entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más cálidos que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Al estar próxima al Golfo de México, la humedad de Houston tiende a ser alta. En concreto, la humedad relativa en Houston oscila entre el 50 y el 90%, lo que hace percibir la temperatura como más alta de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, pero a menudo puede verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también tiene valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser perjudicial para las personas con problemas respiratorios.

Catástrofes naturales en Houston

Ya sabemos que Houston es propensa a sufrir catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y pueden causar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. La ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Finalmente, Houston también está en riesgo de sufrir tornados, aunque con menor frecuencia que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños materiales e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudad, para lo cual los organismos cuentan con los planes de acción necesarios.

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