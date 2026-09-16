Muere dueño de una escuela de aviación tras estrellarse con su avioneta en Alabama

Douglas Emge, propietario de una escuela de aviación de Alabama, murió el martes por la mañana cuando la avioneta que pilotaba se estrelló en una zona rural del condado de DeKalb.

Emge, de 62 años, era el único ocupante de la aeronave Van’s RV-4 que se precipitó en un campo cerca de Albertville, informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

El accidente ocurrió alrededor de las 6:50 a.m., de acuerdo con un portavoz de la FAA.

La aeronave terminó estrellándose detrás de un tanque de agua, cerca de la comunidad de Whiton, localidad de la que era originario Emge.

Michael Posey, director de la Agencia de Manejo de Emergencias del condado de DeKalb, confirmó la identidad del piloto y señaló que no había otras personas a bordo.

El Departamento del Sheriff del condado de DeKalb pidió a los residentes evitar el área del bloque 4700 de CR-3, en la comunidad de Whiton, mientras los agentes y los equipos de emergencia acudían al lugar.

La familia de Emge ya fue notificada de su muerte, confirmó posteriormente la oficina del sheriff.

Vecinos escucharon el avión antes del accidente

El accidente ocurrió temprano en la mañana y algunos residentes de la zona dijeron en redes sociales que escucharon el ruido de la aeronave poco antes de que se estrellara.

Una persona que afirmó vivir frente a High Falls, cerca de Whiton, comentó que había escuchado el avión mientras sacaba a pasear a su perro.

“Pensé que estaba demasiado nublado para un avión”, escribió el usuario en respuesta al aviso de las autoridades.

Otra persona aseguró haber escuchado el momento del impacto, aunque inicialmente pensó que se trataba de otra cosa.

“Escuché cuando se estrelló, pero pensé que mi perro se había caído de la cama”, comentó. “Esto ocurrió detrás de mi casa. ¡Oraciones para la familia!”.

Las autoridades acordonaron el área mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar del accidente.

Por el momento, no se ha informado que otras personas hayan resultado heridas.

Emge era dueño de una escuela de aviación

Además de su actividad como piloto, Emge era conocido en la comunidad por ser propietario de Albertville Aviation Inc., una escuela de aviación en la que ofrecía clases a personas que querían aprender a volar.

El negocio también proporcionaba recursos e información para quienes comenzaban su formación como pilotos.

En la descripción de la escuela se destacaba que el aeropuerto permitía realizar entrenamientos sin el intenso tráfico de instalaciones aeroportuarias de mayor tamaño, pero ofrecía a los estudiantes la posibilidad de familiarizarse con el patrón de tráfico junto con otras aeronaves.

“Si decides comenzar a tomar clases, estarás en el asiento del piloto desde tu primera lección”, señalaba la descripción del negocio.

La actividad aeronáutica también formaba parte de la vida personal de Emge.

Su esposa, Stacy Emge, compartía con frecuencia fotografías de ambos y videos de su esposo mientras pilotaba sus aviones.

En una publicación anterior en Facebook, Stacy escribió sobre la relación entre ambos y la pasión de Emge por volar.

“Doug ganó el juego y luego mi corazón. He estado volando desde entonces. ¡Sigue tu pasión, en todos los sentidos!”, escribió.

La NTSB investigará las causas del accidente

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) informó que un investigador tenía previsto llegar al lugar el miércoles para comenzar a documentar la escena y examinar los restos de la aeronave.

Hasta ahora, se desconoce la causa del accidente.

La investigación deberá determinar qué ocurrió durante el vuelo y qué factores pudieron contribuir a que la aeronave terminara estrellándose en el campo.

La FAA indicó que publicará un informe preliminar del accidente durante el siguiente día hábil, con información adicional sobre el siniestro.

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