Si Fueramos Cuerpo

Martha Gonzalez

El pueblo Indigena y Latino Americano seria la columna vertebral. Columna como punto de unión de musculos. Es decir, somos fuerza! Tal columna dicta movimientos, efuerzos y sacrificios del pueblo que poco a poco se convirtió en una gran ciudad.

Columna atada a costillas que resguardan un gran corazón que late por su gente de ayer y hoy. Columna que sostiene la médula espinal de raiz Tongva, Chumash, y Mexicana que resguarda la memoria y su idioma. Memoria, que como buena memoria, siente la necesidad de relatar y cantar todo lo que vive!